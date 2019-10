Chivite fija la lucha contra el fraude fiscal como "prioridad"

Actualizada 10/10/2019 a las 12:08

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad" del Ejecutivo foral, "no solo por una cuestión de legalidad, sino por una cuestión de justicia social".



Así, ha abogado por "seguir implementando medidas para luchar contra el fraude", medidas como "personal, explotación de datos, educación o colaboración con entidades que trabajan en la materia".



En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra, la jefa del Ejecutivo ha citado un estudio que señala que si no existiera la economía sumergida la renta media per capita en Navarra en 2016 habría sido 440 euros superior y que el fraude fiscal redujo la recaudación en 541 millones, por lo que cada navarro pagó 841 euros de más en impuestos. "Estos datos vienen a refrendar la afección recaudatoria que este fraude supone, además de la injusticia que supone que nos cumplan y otros no", ha señalado.



Por ello, ha anunciado algunas medidas en materia de personal para "reducir la interinidad de la plantilla y atraer talento joven altamente cualificado". Está previsto que OPE de 2019 se incluyan las plazas vacantes de técnicos de Hacienda y gestor de Hacienda. También ha comentado Chivite la previsión de crear cuatro plazas de técnico, cinco de gestor y dos de agente tributario para luchar contra el fraude, y "mejorar la eficiencia" de los procedimientos de comprobación.



"Tenemos que impulsar la colaboración con las distintas administraciones tributarias. Tiene que ser un trabajo conjunto, compartido con todas las administraciones", ha señalado.



El parlamentario del PSN Ramón Alzórriz ha valorado "el compromiso firme de este Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal" y ha considerado que "es importante porque todos los navarros tienen que saber que afecta a las arcas forales y a la calidad del servicio público". Además, ha señalado que "también necesitamos un plan de empleo para evitar el trabajo precario y el empleo no declarado". "La precariedad laboral es también economía irregular", ha afirmado.

