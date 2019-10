Chivite advierte de que el Gobierno mantendrá la zonificación del euskera

Actualizada 10/10/2019 a las 11:30

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado que el Ejecutivo foral "va a mantener la zonificación" que oficializa o no el euskera según tres áreas geográficas en la Comunidad foral, y ha comprometido su actuación con "garantía jurídica".



En respuesta a la pregunta de EH Bildu sobre la sentencia del TSJN que anula la valoración del euskera como mérito en las zonas mixta y no vascófona, Chivite ha advertido de que "el Gobierno de Navarra no va a hacer valoraciones políticas de sentencias judiciales", aunque sí "va a estudiar el pronunciamiento" del TSJN para, en la "búsqueda de un amplio consenso, político y social, trabajar en materia de política lingüística".



Se ha remitido a la comparecencia ayer del vicepresidente Javier Remírez, que "vino a tranquilizar" a miles de navarros que ya tienen un puesto, y ha asegurado que los derechos de la ciudadanía se van a garantizar.



Sin embargo, también ha advertido de que este Gobierno "va a mantener la zonificación", por entender que "no hay mayoría social y política" que acompañe sus razonamientos de EH Bildu para oficializar el euskera en toda Navarra.



"Este gobierno está comprometido con el euskera, que es una lengua de todos los navarros y navarras, con su protección e impulso", ha asegurado la presidenta.



Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha lamentado la actitud de Chivite de "marear la perdiz, jugar a ambigüedad, que responde a la incapacidad de soltar amarras de lo que está planteando la derecha", que "prácticamente dice que el euskera se debe restringir al ámbito doméstico y escolar".



Por ello, ha instado a Chivite a que en su actuación "prime su papel de presidenta del Gobierno de Navarra y no prime el de secretaria general del PSN".

