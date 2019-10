Premio para investigadores de la UPNA en un congreso internacional de Internet de las Cosas

Actualizada 08/10/2019 a las 17:41

Un grupo de investigadores pertenecientes al Institute of Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha sido recientemente reconocido con un premio a la mejor publicación en el congreso 'International Symposium on Sensors and Instrumentation in IoT Era, ISSI 2019' (Simposio internacional de Sensores e Instrumentación en la Era de Internet de las Cosas 2019).

El trabajo, realizado en colaboración con investigadores del Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universitat Rovira y Virgili (URV, Tarragona), analiza cómo gestionar de forma más eficiente dispositivos digitales conectados a internet de forma inalámbrica para ejecutar funciones de ámbito médico (el llamado Internet de las Cosas) en entornos hospitalarios de Urgencias. Se busca con ello lograr una mejor comunicación en entornos con una alta densidad de dichos dispositivos y evitar así pérdidas de conexión y, por tanto, errores de funcionamiento.

En concreto, la investigación se titula 'Context Aware Intensive Care Unit Wireless System Analysis' ('Análisis contextual del sistema inalámbrico en las Unidades de Cuidados Intensivos') y está firmada por Francisco Falcone Lanas, Imanol Picallo Guembe, Peio López Iturri y Erik Aguirre Gallego (todos ellos, del ISC de la UPNA), Mikel Celaya-Echarri y Leyre Azpilicueta Fernández de las Heras (Tecnológico de Monterrey, México) y Agusti Solanas (URV).

