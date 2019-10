Actualizada 04/10/2019 a las 12:00

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "cualquier paso" que dé el Ejecutivo foral en política lingüística "va a estar guiado por las normas y la realidad sociolingüística de la Comunidad, todo desde una perspectiva de amplio consenso social, sindical y político".

María Chivite, que ha comparecido en el Parlamento foral a petición de Navarra Suma para informar sobre política lingüística, ha afirmado que "el euskera, como lengua propia de la Comunidad, debe ser tratado con respeto, alejado de debates políticos".

Ha abogado por "un consenso que trascienda los intereses de los partidos" y por reconocer el euskera como "un patrimonio de todos los navarros que hay que cuidar, potenciar y poner a disposición de toda la ciudadanía, que pueda aprenderse y usarse desde la libre decisión voluntaria de cada ciudadano".

La jefa del Ejecutivo ha asegurado que "nuestra norma base va a ser la ley foral del euskera y cualquier cambio normativo deberá ser desde un amplio consenso y siempre desde lo que se establece en la Lorafna".

Chivite se ha referido a la sentencia del TSJN que anula el decreto del euskera en lo referente al mérito del euskera para puestos en la zona mixta y la no vascófona y ha explicado que "lo que el Gobierno está haciendo es estudiar que consecuencias jurídicas que tiene la sentencia y qué tendría que ésta fuera firme o recurrirla". "El Gobierno está manejando todos los escenarios posibles y estudiando todas las consecuencias de cada escenario, de si recurrimos o no, de vacío legal o no, es un trabajo complejo y minucioso", ha dicho, para incidir en la importancia de "garantizar la plena seguridad jurídica" de todos los procesos de empleo público que están abiertos.

No obstante, ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" respecto a los procesos que ya son firmes, porque las personas "tienen asegurada su plaza".

NAVARRA SUMA PIDE QUE NO SE RECURRA LA SENTENCIA

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que Chivite "va a tener que hilar muy fino" con la sentencia del TSJN, "porque va a tener que elegir entre posicionarse contra UGT o contra Geroa Bai y Bildu, posicionarse a favor de los derechos de los ciudadanos o a favor de la política lingüística nacionalista excluyente". Así, ha pedido al Gobierno que no recurra la sentencia y ha tendido la mano a Chivite para "pactar una política lingüística que respete la realidad sociolingüística, que sea sensata, que no sea excluyente, que no maltrate a los ciudadanos". "Sea valiente", le ha pedido.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que el PSN, "con voz propia, no está a favor de recurrir la sentencia", pese a que el Gobierno está analizando todos los escenarios. Además, ha señalado que "no desvelamos nada si decimos que no estábamos de acuerdo con la política lingüística del anterior Gobierno, pero Esparza no se ha dado cuenta de que el Gobierno actual no es el anterior". "Esparza siempre habla de confrontación, de unos contra otros. La política lingüística del PSN está atada a la pluralidad de nuestra tierra. Quizá ha llegado el momento de hacer algo conjunto. Siempre se ha reclamado un pacto educativo, quizá sea el momento de plantearlo para el idioma", ha planteado.

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos ha valorado que el Gobierno, "más allá de las posiciones de las formaciones políticas, estudia las consecuencias jurídicas sobre la oportunidad o no de presentación de recurso y vamos a esperar a ese análisis, pero eso no es cortapisa para expresar que entendemos que nos parece importante pensar en la presentación de recurso". "Debemos pensar claramente en el recurso. Hoy mismo, con la sentencia en la mano, sería perfectamente recurrible cualquier propuesta de mérito en cualquier concurso oposición de la Administración foral", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "los ciudadanos tienen derechos lingüísticos y el sentido de la Administración es dar a los ciudadanos un servicio público en todos los ámbitos, y en esa medida la Administración tiene que garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración en su lengua propia, parece que eso se nos olvida". "La sentencia nos pone en una situación surrealista y es que el euskera no se puede valorar como mérito pero si el alemán, el inglés y el francés", ha apuntado.

Por parte de Podemos, Mikel Buil se ha alegrado del "mensaje de tranquilidad" de Chivite para las personas que tienen ya plaza firme, "es una gran noticia porque nos estaba preocupando". "Hay que debatir si se recurre o no. Pero el conflicto está en la ley del euskera, es ahí donde necesitamos amplios consensos para garantizar que la lengua crezca, pero es difícil pensar que Navarra Suma quiera que crezca", ha afirmado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha coincidido con la apuesta del PSN por la búsqueda de "un acuerdo social y político sobre el euskera, uno de los elementos importantes de nuestro programa electoral". "Hace falta ese acuerdo con participación ciudadana, sindical y de los ayuntamientos", ha indicado, para señalar que "hay que garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, partir de los principios de voluntariedad, libertad y progresividad, y adaptar la política lingüística a la realidad sociolingüística de cada territorio".

