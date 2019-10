UGT elabora una guía informativa para que los becarios conozcan sus derechos laborales

Actualizada 02/10/2019 a las 12:07

UGT ha elaborado una guía sobre becas, contratos en prácticas y contratos para la formación con el objetivo de que las personas becarias "tengan conocimiento de los derechos laborales que las amparan".

La guía, que se repartirá en formato físico en universidades y centros de formación profesional, y está disponible también en formato digital de forma online, ha sido presentada este miércoles por Borja Paredes, responsable de Juventud de UGT, y Eduardo Magaldi, responsable confederal de RUGE, organización juvenil de UGT.

El sindicato ha realizado esta guía ante la "falta de información de los derechos laborales" de un estudiante a la hora de acceder a unas prácticas.

El documento es una compilación de todas las modalidades de becas y de contratos en prácticas. Así, por un lado, la guía se centra en las prácticas laborales, que son aquellos contratos de trabajo con una persona mientras realiza sus estudios o que acaba de finalizarlos: el contrato para la formación o el contrato en prácticas.

Son contratos que "tienen una serie de garantías como son las cotizaciones, que les ampara un convenio colectivo o tienen una legítima defensa sindical a través de la representación de los trabajadores en las empresas", ha destacado Eduardo Magaldi.

Por otro lado, la guía se centra, especialmente, en las prácticas no laborales debido al "desconocimiento total" por parte de la sociedad de la figura del becario. En este apartado se incluyen las prácticas curriculares, que son aquellas que se realizan dentro de un plan de estudios y que, ha criticado, "en muchas ocasiones no tienen un plan formativo dentro de las empresas" y depende del tutor que esas prácticas "sean de calidad o no". Para el sindicato, estas prácticas "tienen que estar recogidas en un plan formativo y en la normativa".

También se incluyen las prácticas extracurriculares, que son las que se realizan una vez terminados los estudios a través de un convenio de colaboración entre las empresas y los centros formativos. Sin embargo, Eduardo Magaldi ha criticado que estas prácticas se suelen utilizar para "cubrir trabajo estructural de la empresa sin cobrar o cobrando una mera dieta".

La guía de UGT forma parte de una campaña del sindicato sobre las personas becarias con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre "la problemática" en torno a las personas becarias.

En este sentido, Magaldi ha recordado que en diciembre del año pasado se firmó con el Gobierno central un Plan de Empleo Joven que contemplaba la negociación de un estatuto de las prácticas no laborales que realice "un mejor desarrollo" de estas prácticas de manera que el estudiante lleve a cabo un itinerario formativo y para que la representación sindical "pueda acceder a esos convenios de colaboración y puedan defender a estos compañeros ante cualquier tipo de desfase, fraude o abuso".

El representante de RUGE ha opinado, además, que las prácticas extracurriculares deberían sacarse de este estatuto ya que "si no están adheridas a un plan de estudios, existen modalidades de contratación suficientes que se pueden formalizar" como es el contrato en prácticas o el contrato de formación y aprendizaje.

Finalmente, ha exigido la creación de un registro estatal de los convenios de colaboración entre las empresas y los centros educativos para conocer el número de personas que están desarrollando unas prácticas no laborales.

16 EMPRESAS DENUNCIADAS POR "FRAUDE" PARA CONTRATAR BECARIOS

En esta rueda de prensa, Eduardo Magaldi ha recordado que UGT ha denunciado, a nivel nacional, a 16 empresas ante la Inspección de Trabajo por crear "un sistema de fraude para contratar personas becarias para que realicen trabajo estructural de la empresa".

Según ha explicado, estas empresas ofrecen puestos de trabajo a través de plataformas online pero, una vez el aspirante se pone en contacto, le informan de que tiene que pasar por un periodo de prácticas.

Como el joven no puede realizar prácticas al haber finalizado su formación, la plataforma online le ofrece una formación a través de un centro privado que "no es necesario que la superen" sino que "es un mero formalismo para hacer un convenio de colaboración". "Lo que les están ofreciendo es realizar un fraude a la Seguridad Social y la Hacienda" y, además, el joven "tiene que pagar entre 300 y 400 euros" por esa formación, ha censurado Magaldi.

Una vez incorporado al trabajo, el becario "ve que no tiene tutor asignado, que no tiene ningún tipo de prácticas sino que desarrolla un puesto de trabajo como cualquier compañero, hasta el punto de asumir responsabilidades de departamentos al completo", ha criticado.

Etiquetas UGT Unión General Trabajadores

Selección DN+