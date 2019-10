Cuatro claves de la sentencia que anula valorar el euskera como mérito para puestos públicos en zona mixta y no vascófona

02/10/2019 a las 06:00

¿Qué dice la sentencia?

Declara nulos diversos artículos del decreto que regula el uso del euskera en las administraciones públicas de Navarra, un decreto impulsado por el gobierno de Uxue Bakos. Incide especialmente en dos temas. En primer lugar, anula la obligatoriedad de considerar el euskera un mérito en las oposiciones en las zonas mixta y no vascófona de Navarra. (La ley del euskera distingue tres zonas en Navarra, la zona vascófona, donde es co-oficial el euskera; la zona mixta (que incluye Pamplona y su comarca) y la zona no vascófona. El decreto indicaba que el euskera podía valorarse con un 7% de los méritos o hasta un 14%. En segundo lugar también anula la obligatoriedad de rotular en bilingüe todos los edificios, oficinas, vehículos, uniformes, folletos, señales de la red viaria, etc.., de lo que el decreto señala como servicios centrales de la administración (el decreto establecía una regulación propia sobre el euskera que antes no existía).

¿Qué razones da para anular el decreto?

Al analizar la consideración de forma obligatoria del euskera como un mérito en la zona mixta y no vascófona, el tribunal entiende que la exigencia “imperativa” contenida en el decreto excluye "una valoración individualizada, racional, proporcionada y adecuada en función de las características del puesto, las funciones a desarrollar y la realidad sociolingüística que debe atender". Por ello la considera “discriminatoria” y “desproporcionada” ya que vulnera lo establecido sobre las zonas lingüísticas en la ley del euskera y podría vulnerar dos artículos de la Constitución. Respecto a la rotulación bilingüe, el tribunal señala que para la determinación del régimen legal de la lengua “se ha de estar no al criterio del régimen imperante en el lugar donde se ubica la sede del órgano administrativo, sino al criterio, conjuntamente, del lugar de residencia del destinatario en relación al contenido de la actuación administrativa de que se trate". Y es que, añade el tribunal, "la lengua es un derecho del ciudadano y el órgano administrativo ha de acomodarse a tal derecho, no a la inversa"

¿Quién presentó el recurso?

Se trata de un recurso presentado por el sindicatos UGT. Existe otro presentado también por el sindicato Afapna, en el mismo sentido, que se prevé que se pueda fallar también próximamente, en cuestión de días. Consideraban que el decreto rompía el concepto de igualdad de oportunidades puesto que, para cualquier plaza, en cualquier servicio, otorgaba mayor puntuación a los opositores que conocen el euskera frente a una mayoría de navarros que son castellano parlantes. Por ello el sindicato considera que el decreto no era acorde “a la realidad sociolingüística de Navarra”

¿Impide la sentencia que el euskera sea considerado un mérito en las oposiciones?

De ninguna manera. Lo que establece la sentencia es que resulta ilegal que sea obligatorio considerarlo un mérito. Si el Gobierno lo justifica al sacar la plaza, y dependiendo de las zonas lingüísticas y de la tareas a realizar, por supuesto que se podrá considerarse un mérito, como se ha hecho siempre. De hecho, ya sucedía así en el anterior decreto, de los tiempos del gobierno regionalista.

