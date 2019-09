946 alumnos de la Universidad de Navarra han realizado prácticas durante el verano

Actualizada 16/09/2019 a las 15:23

El verano es una buena época para descansar, pero también para aprender. Esta segunda opción es la que tomaron los 946 alumnos de la Universidad de Navarra que han realizado prácticas este verano en 617 empresas, consulados, embajadas, asociaciones y fundaciones de todo el mundo. Algunos de los estudiantes se han formado en más de un programa de prácticas a lo largo de los últimos meses, por eso el número total de prácticas asciende a 992. ¿Por qué dedicar un periodo vacacional para formarse? Algunos de los objetivos que les animan a hacerlo son “aplicar lo aprendido en la Universidad” e “impulsar su carrera profesional”.

En total, 826 prácticas (83,27%) han tenido lugar en el ámbito nacional. Pero los alumnos de la Universidad también han viajado por el mundo este verano: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irlanda, Bélgica, Cabo Verde, Sudáfrica, Ecuador… En concreto, 166 prácticas (16,73%) se han realizado en el ámbito internacional. Dos estudiantes navarros, Alejandro Gállego y Jon Aristu, cuentan su experiencia en Dublín y Nueva York.

De los alumnos que han realizado prácticas en un país extranjero, 59 obtuvieron previamente una beca. Muchos de los que eligen quedarse en Europa optan a bonificaciones como las del programa Erasmus+, que supone una ayuda económica para la movilidad dentro de la Unión Europea. En total, 47 alumnos obtuvieron una beca Erasmus+ para este verano. Además,10 de los becados con Erasmus+ contaron también con la ayuda de Banco Santander Erasmus.

Para realizar prácticas internacionales en verano, los alumnos pueden optar a otras becas que les ayuden a vivir esta experiencia. Por ejemplo, 12 de los 45 alumnos de la Universidad que recibieron las becas Global Internship de Caja Rural de Navarra también han complementado su formación en el extranjero durante los últimos meses.

En verano también hay estudiantes que eligen programas de prácticas internacionales como el del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). En concreto, 31 alumnos fueron seleccionados para realizar prácticas en embajadas y consulados españoles, de los cuales a 7 se les concedió una beca Erasmus+.

“HASTA QUE UNO NO SALE NO PONE EN PRÁCTICA TODO LO APRENDIDO EN EL AULA

Alejandro Gállego Raffelsieper, pamplonés y alumno de 4º del grado en Economía (bilingüe) + Leadership and Governance Program, recibió una beca Erasmus+ y la ayuda complementaria del programa Banco Santander Erasmus. Alejandro ha podido formarse en Google en Dublín, su sede europea, de junio a agosto. “He sido Business Intern en el departamento de Google Customer Solutions. Doy fe de que los beneficios de realizar prácticas se ven incrementados al hacerlo fuera de casa, donde concurren numerosas nacionalidades, puntos de vista, maneras de trabajar, conocimientos y costumbres. De todas ellas se aprende y mucho. Gracias al asesoramiento de Career Services pude optar a las becas Erasmus+ y Banco Santander Erasmus que, desde luego, motivan a salir y realizar prácticas en el extranjero”, comenta Alejandro.

Jon Aristu Garde, alumno de 4º de Periodismo recibió la beca de Caja Rural de Navarra y pasó de vivir en Pamplona a hacerlo en Nueva York durante tres meses. “He aprendido mucho en el Diario de Nueva York. Me parece vital hacer prácticas durante la carrera. Creo que hasta que uno no sale y pone en práctica todo lo que aprende en el aula, no sabe qué es ser periodista. Me parece recomendable hacer prácticas en cualquier carrera, pero especialmente en la mía. Cuando acabemos los estudios, lo que podremos enseñar es lo que hayamos realizado durante estos cuatro años”, comenta.

Y Diego Hernández González del Valle, natural de Bilbao y alumno de 4º del doble grado de Historia y Periodismo, ha podido poner en práctica sus conocimientos en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (COFNA). “He aprendido muchísimo. Animo a todos los alumnos a que vivan esta experiencia porque es magnífica”, asegura Diego Hernández. Su labor ha consistido en realizar un estudio completo del estado del archivo del Colegio, ya que una inundación que tuvo lugar a mediados del siglo pasado destruyó la mayor parte de la información. “Por ejemplo, hemos logrado descubrir la fecha exacta de la fundación del colegio (1899)”, añade.

EN CIFRAS



946 alumnos de la Universidad han realizado prácticas durante el verano de 2019.



Los estudiantes han completado sus prácticas en 617 empresas, consulados, embajadas, instituciones y fundaciones diferentes de todo el mundo.



Del total de prácticas realizadas (992), 826 (83,27%) tuvieron lugar en el ámbito nacional; y 166 (16,73%) en el ámbito internacional.



31 alumnos han complementado su formación en embajadas y consulados españoles (programa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación).



59 alumnos obtuvieron previamente una beca para la realización de prácticas en algún país extranjero (Erasmus+, Banco Santader Erasmus o Global Internship de Caja Rural de Navarra)

Etiquetas Universidad de Navarra

Selección DN+