Sandrine Lerenard: "Con 12.000 menas tutelados, la gente ya se imagina una invasión"

13/09/2019 a las 06:00

Con todas las plazas agotadas se ha celebrado estos días en Pamplona este curso sobre uno de los fenómenos migratorios que más está dando que hablar en los últimos meses: los menores extranjeros sin acompañar, que suman unos 250 en Navarra. Sandrine Lerenard, la especialista en protección a la infancia de la ONG Save the Children que protagonizó la charla inaugural, aboga por no dejarse llevar por “la histeria alrededor de la invasión de Europa”, una percepeción que, asegura, no se

Etiquetas Ainhoa Piudo

Selección DN+