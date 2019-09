Remírez quiere buscar el "consenso" con sindicatos para acordar el pago de grado a personal contratado

Actualizada 12/09/2019 a las 11:39

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha apostado por buscar una "solución negociada, dialogada y consensuada" con los sindicatos antes de fin de año para cerrar un acuerdo sobre el pago del grado al personal contratado, después de que una sentencia reconociera este pago a un trabajador del Gobierno foral.



Javier Remírez ha dicho, en respuesta una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento, que "es deseo del Gobierno no solo satisfacer la sentencia que obliga a pagar el grado a un interino, sino buscar una fórmula para cumplir con una realidad ya reconocida en el sector privado para no diferenciar entre el personal fijo y temporal".



Así, el consejero ha destacado que este será "sin duda" uno de los puntos que se abordarán en la Mesa General de Función Pública que se celebrará el próximo 19 de septiembre. "Escucharemos la postura de los sindicatos y la decisión del Gobierno dependerá de lo que se decida antes con las organizaciones sindicales", ha asegurado Remírez.



El consejero ha precisado así que "no se puede cuantificar el coste" que supondría el pago del grado, "ya que está pendiente de negociar con los sindicatos a qué personas y periodos afectará". "Cuando haya consenso sindical, el Gobierno buscará la solución más amplia posible garantizando la defensa de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad económico financiera", ha asegurado, para señalar que "gestionaremos con valentía y espíritu de consenso".



El parlamentario de EH Bildu Txomin González ha pedido al Gobierno que actúe con "sensibilidad y sentido" y que "dé certezas de que en el plazo más breve posible los interinos van a poder contar con un dinero que les pertenece". "Es una pelea que se lleva desde hace muchísimos años dentro de las administraciones y que se ha encontrado con una sentencia que avala esa reivindicación, que obliga al Gobierno de Navarra a tomar medidas para corregir esa discriminación salarial", ha afirmado.

