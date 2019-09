Fiestas de este lunes 9 de septiembre en Navarra

09/09/2019 a las 06:00

Ablitas 10.00 horas: Miembros de la Corporación Municipal acompañados del Ayuntamiento Infantil visitarán a los ancianos enfermos de la Villa, entregándoles el Pañuelo de Fiestas y un Obsequio. 12.30 horas: Misa de Hermandad con los mayores. Se entregará el Pañuelo de Fiestas a los jubilados que cumplen 65 años (nacidos en el año 1954). 12.00 a 13.30 horas: Actuación infantil del grupo El misterio de los monstruos en la Carpa Municipal. 13.45 horas: Encierro de toros simulados para los niños, desde la Carpa Municipal, C/ San Fermín y C/ Las Escuelas. 14.30 horas: Comida para los mayores, en la carpa municipal situada en el Patio del Colegio. 16.00 horas: Concierto en la carpa municipal para los mayores y todos los que quieran acompañarles, con el grupo Trío Trébole. 17.30 horas: La Charanga acompañará con su música, la subida desde la carpa hasta la Plaza de los Vueros. 18.00 a 20.30 horas: Vaquillas. Encierro desde la Vicera y vacas en la Plaza. En la calle Mayor de 18.15 a 20.15 h. de la tarde. Al finalizar las vaquillas se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. Encierro desde el Portal a la Plaza y subida al finalizar. Ganadería: José Arriazu e hijos 20.30 horas: Después del encierro, la Charanga iniciará el recorrido por la calle Mayor hasta el Portal, desde donde se realizará la salida del toro de fuego hasta la Plaza de los Fueros. 20.30 horas: Ronda por los bares con los Gaiteros de Ablitas. 00.00 horas: Verbena Popular en la Plaza de los Fueros con la Orquesta Gran Reserva Quartet



Andosilla 11:45 a 12:45 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Pedro Dominguez de Funes 13:00 a 14:30 h. Vermut musical a cargo del grupo Azabache en la plaza del Ayuntamiento 13:00 a 14:00 h. Los Gigantes y Cabezudos recorrerán el Casco Viejo del pueblo junto a los Gaiteros. 13:30 h. Pasacalles con la Charanga La Ribera 15:00 h. Comida del Motarrón en su sede. 15:00 h. Comida sidrería en el corro,” 17:10 h. Salida de La Charanga La Ribera desde La Peña El Motarrón a la Plaza 17:30 h. 1º Espectáculo (GrandPrix Toropasión El Ayuntamiento premiará con 200€, 100€ y dos de 50€ a los cuatro grupos o cuadrillas que concursen en la plaza de toros. Una vez terminado el espectáculo en la plaza de toros, habrá cacerolada de los peques en la plaza 18:00 a 19:30 h. Gran parque infantil de hinchables y atracciones con regalo de palomitas recién hechas y photocall con la visita de los muñecos Disney. (Plaza del Ayuntamiento). 19:30 a 20:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Pedro Dominguez”de Funes. 20:30 h. Pasacalles con la Charanga La Ribera 21:00 a 22:00 En el corro verbena infantil con Jolgorio Mix 22:00 h. Toro de fuego. A continuación toro de agua. 23:00 h. Cena de la peña El Motarrón”en su sede”. 00.00 a 03:30 h. Dj “Almusic Sound” 03:30 h. Pasacalles con la Txaranga La Ribera.



Arróniz. 12:00 h. En el ayuntamiento, recepción y entrega de la vara de mando al Ayuntamiento Txiki y salida oficial en cuerpo de corporación. Imposición de pañuelicos a los nacidos en el año. 12:30 h. En la iglesia parroquial, Misa especial para los niños, con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Mendía, acompañados de la Escuela de Jotas de Arróniz . 13:45 h. En la Fuente, función de vermú con el trío Paraíso. 13:45 h. En la plaza, nuevo disparo de potentes bombas japonesas. 17:30 h. En el frontón, concentración de disfraces, con trofeos para los mejores. Al finalizar, bolsas de chucherías para los niños y las niñas. 19:00 h. En el frontón,chocolatada con bizcochos. 20:30 h. En la Fuente, verbena con espectáculo infantil. 21:30 h. En la Fuente, bingo infantil. 21:45 h. Torico de fuego siguiendo el itinerario de costumbre.



Artajona 12:30 h Encierro txiki por C/ Barredinda 13:00 h Encierro de la ganadería Hnos. Ganuza por la calle Barredinda 14:00 h Ronda de vermut con los gaiteros de Artajona 18:00 h Vacas de la ganadería Hnos Ganuza por la calle Hospital 18:30 h Encierro por la calle Hospital 18:45 h Festejo taurino en la Plaza de los Fueros 19:50 h Típicas meriendas en la Plaza de los Fueros 20:15 h Vacas en la Plaza de los Fueros 21:00 h Encierro por la calle Hospital 21:15 h Encierro por la calle Barredinda 21:45 h Bailables en la Plaza de los Fueros 22:15 h Torico de fuego por la calle Hospital 22:30 a 23:00 h Poteo con la txaranga Udekasi y cabezudos por la calle Hospital



Azagra 10:00 h. Encierrillo de la ganadería Laparte de Marcilla. A continuación, almuerzo popular en el Raso Mayoral. 11:00 h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Charanga Los Rrotundos. Recorrido por Grupo La Paz. 12:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Laparte de Marcilla. 14:30 h. En el local de la Peña La Resaka VI Pollada Popular. 16:30 h. Salida de la Charanga Los Rrotundos desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de Toros. 17:00 h. En la Plaza de Toros, Grupo de Arte con toros y vacas. Una primera parte más seria con toros y una segunda más cómica con números como el Don Trancredo, balancín de 4 brazos y el hombre de paja. 17:45 h. En la carpa festiva teatro infantil. Cuentos con La Canica Roja y su Caravana de los Sueños. 19:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Laparte de



Marcilla. A continuación, en la Plaza de los Fueros, bingo en beneficio de la Peña El Jolgorio. 20:30 h. En la Plaza de los Fueros Verbena familiar con la orquesta Ingenio. Seguidamente Torico de agua. 22:00 h. Cena de hermanamiento de las peñas de Azagra en la Plaza El Salvador. 00:30 h. En la Plaza de los Fueros, verbena con la orquesta Ingenio.



Cárcar 10:30h. En el Paredón, demostración de encaje de bolillos. 15:00h. comida popular. La sobremesa estará amenizada por la orquesta Fórmula Show 18:30-20:00h. Encierro de reses bravas a cargo de la ganadería Alfonso Basarte. 20:30h. Sesión de baile con la orquesta Fórmula Show 22:00h. Toro de agua y toro de fuego 01:30h. Gran fiesta de disfraces tema libre, Amenizada por la orquesta Fórmula Show. Habrá premio de 100€ al disfraz mejor valorado por el jurado, que en este caso serán los miembros de la orquesta.



Cáseda 07:00h. Dianas con la Agrupación Musical Banda De Cáseda. 08:00h. Auroras por las calles de Cáseda. 12.00h. Solemne procesión acompañados por la Agrupacion Musical Banda De Cáseda y misa en honor de las santas reliquias, cantada por la Coral De Cáseda. 13:00h. Encierro de toricos de ruedas para los más pequeños. 13:15h. Lanzamiento de bombas japonesas. 13:30h. Concierto matinal a cargo de la orquesta Velvet. 17:30h. Actuación Mariachi a cargo del grupo Zacatecas. 19:15h Lanzamiento de bombas japonesas. 19:30h. Sesión de baile con la orquesta Velvet. 22:15h. Torico de fuego. 22.45h. Calderetes para las cuadrillas en la Plaza de Oriente. 00:15h. Pobre de mí amenizado por la txaranga Txurrumuski.



Cintruénigo Día de la mujer 10:00 h. Dianas por la Banda de Música. 10:45 h. Salida de la Charanga La Unión. 11:00 h. Encierro de reses bravas, a cargo de la Ganadería Eulogio Mateo, de Cárcar. Después, vaquillas en la Plaza de Toros. 11:00 h. Entrega de flores a las ancianas de la Residencia por la Junta de la Asociación. 11:30 h. Entrega del Premio Alhama 2019 a la mujer destacada de Cintruénigo. Seguido, homenaje a la cirbonera más longeva, a la más joven y a la ausente, por la Asociación de Mujeres Alhama, en el Ayuntamiento. 11:30 h. nombramiento de Alcaldesa y Corporación Femenina. 12:00 -14:00 h. Parque infantil con hinchables, ludoteca, etc, en el patio del Colegio. 12:30 h. Disparo del cohete, a continuación ofrenda floral a la Virgen en la Parroquia. A la salida Riau-Riau hasta Los Paseos. 14:30 h. comida popular de la Asociación de Mujeres Alhama. Transporte desde la Estación de Autobuses de 14:00 a 14:30h. 16:30 h. Tardeada “Casting de Qué Me suenas”, organizado por Teatro Chapalangarra en Travesía Sarasate. 16:45 h. Salida de la Charanga La Unión por el recorrido del encierro. 17:00 h. Encierro de reses bravas, a cargo de la Ganadería Eulogio Mateo, de Cárcar. Después vaquillas en la plaza de Toros. 17:00 - 19:00 h. Parque infantil con hinchables, ludoteca, etc. en el patio del Colegio Otero de Navascués. 18:00 h. II Exhibición de Recortadores Locales en la Plaza de Toros. Entrada gratuita. 18:30 h. Salida de la Charanga La Unión desde el restaurante hasta los Paseos. 18:30 h. Concierto en Los Paseos con la orquesta espectáculo Nueva Era. 19:00 a 22:00 h. Ronda por los bares colaboradores Camino de la Populacha, organiza Asociación La Populacha. 20:00 h. Pasacalles con la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del Ayuntamiento y el Gigantón. 20:45 h. Encierrillo infantil desde la plaza del Ayuntamiento. 21:00 h. Torillo embolado de fuego en la Plaza del Ayuntamiento. 21:15 h. Danzas de la tierra con el Grupo de Gaiteros en el quiosco. 00:30 h. VErbena amenizada por la Orquesta Nueva Era en Los Paseos. 01:00 h. Salida de la Charanga La Unión desde la Peña Las Chobis (Av. Estación, 11) hasta los Paseos.



Ochagavía 10:00h. Dianas con gaiteros. 12:00 h. Bienvenida a l@s txikis.12:30h. Txupinazo Txiki desde el Ayuntamiento. Pasacalles con danzantes txikis y Comparsa de gigantes y cabezudos.13:30h .Actuación de los danzantes txikis en la Blankoa. 15:00h. Comidas de barrios. 20:00h.Baile Disfraces Con La orquesta Edelweiss. En el descanso del baile, Bingo. 00:30-3:30h.Verbena con orquesta Edelweiss.



Peralta. Día de ranchos 18:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería de Marino Garde. 20:00 h. Recogida de los Gigantes hasta la Casa de Cultura. 21:00 h. Torico de fuego en la Plaza Leognan.

