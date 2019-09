Geroa Bai tiene como objetivo para esta legislatura la estabilidad pese a Navarra Suma

Actualizada 06/09/2019 a las 11:05

Geroa Bai tiene como principal objetivo para esta legislatura la estabilidad política e institucional de la comunidad a pesar de la actitud que mantiene Navarra Suma.

"El eje central de la acción debe ser el de la estabilidad política para hacer el trabajo legislativo y el ejecutivo, un trabajo eficaz" y que permita dotar a las instituciones navarras "de fortaleza", ha dicho en conferencia de prensa Uxue Barkos.

Y ha subrayado que "si lo ocurrido en 2015 y lo consensuado en la legislatura pasada no se hubiera producido, probablemente no se hubiera podido llegar a los acuerdos de 2019", con los que a juicio de la portavoz de Geroa Bai "el cambio en Navarra se consolida", lo que representa "un elemento de satisfacción".

A partir de ahora Barkos ha asegurado el apoyo de Geroa Bai al Gobierno que preside María Chivite "siempre en el marco del acuerdo programático" poder dotar de mayoría a las iniciativas y por eso, ha dicho, "lamento profundamente la actitud que estamos viendo en Navarra Suma".

Para Barkos la coalición que lidera Javier Esparza está "asentada en el no por el no, en la pataleta parlamentaria", cuando "no puede negarse la necesidad del diálogo y el encuentro en la política".

Un diálogo que en su opinión "por el contrario creo que sí será posible visibilizar" en la conformación de las mesas de las comisiones parlamentarias, incluida EH Bildu con quien "los contactos van en dirección positiva".

La razón, según ha comentado, es que los cuatro años de gobierno cuatripartito han generado confianzas, aunque también ha remarcado que será la búsqueda de acuerdos la que ahora determinará las relaciones, que a día de hoy no prevé fáciles con Navarra Suma.

Como próximos retos de Geroa Bai, Barkos ha citado la ley de Presupuestos una vez que se conozca el techo de gasto, en los que el objetivo de su coalición es que Navarra "continúe en la senda de la estabilidad presupuestaria".

Otras iniciativas pasan por recuperar asuntos que en la pasada legislatura decayeron en las Cortes Generales, la escuela laica, y el desarrollo del programa Skolae y la puesta en marcha de la fundación para los servicios públicos, para lo que ya han registrado sendas iniciativas.

A ello ha sumado como "esenciales" el traspaso de las competencias de tráfico que quedó "pendiente" en la pasada legislatura pese al "compromiso" del presidente Pedro Sánchez y la posible modificación del Convenio para asumir nuevos tipos impositivos, atendiendo a la vivienda que empieza a situarse a juicio de Geroa Bai en parámetros "próximos" a la burbuja inmobiliaria.

