Chivite: "La voluntad es devolver el IRPF a las madres con la mayor garantía jurídica"

Actualizada 04/09/2019 a las 11:40

La presidenta de Navarra, María Chivite, asegura que la voluntad de su Gobierno es garantizar la devolución de las retenciones del IRPF por las prestaciones de maternidad "con la mayor garantía jurídica para que nadie pueda recurrir".



De esta forma se ha pronunciado en una entrevista en vísperas de la reunión, convocada para este jueves en el Palacio de Navarra, con una representación del grupo de madres y padres que desde la pasada legislatura reclama al Gobierno Foral esa devolución.



"La voluntad del Gobierno como del resto de los socios es poder hacerlo con la mayor garantía jurídica para que nadie pueda recurrir" afirma Chivite.



Tras apuntar que cuando se hace una normativa fiscal "lo que está en cuestión es el carácter retroactivo", indica que están "estudiando como Gobierno la posibilidad de la devolución de manera que nos dé plenas garantías jurídicas".



"En torno a esta cuestión no hay acuerdo entre los socios, porque los socios nos están pidiendo que se haga con plenas garantías legales y jurídicas y esa es la vía que estamos estudiando, porque la voluntad política de hacerlo existe por todas las partes, siempre y cuando haya una máxima seguridad jurídica", remarca.



El Grupo Independiente de Madres y Padres que reclaman el dinero tributado por sus prestaciones por maternidad expresó, ante la formación del nuevo gobierno, su confianza en que la "voluntad" expresada por la actual presidenta, María Chivite, cuando estaba en la oposición y sus promesas posibilitaran un acuerdo.



Posteriormente, evidenciaron su "malestar" por que su reclamación no se hubiera incluido en el acuerdo alcanzado por el PSN con sus socios Geroa Bai, Podemos e I-E.



El colectivo igualmente se mostró "decepcionado" por algunas declaraciones que les han llevado a manifestar que Chivite "se escuda en cuestiones judiciales de las que renegaba antes" de llegar a la presidencia "para no devolver a miles de familias navarras el dinero tributado por sus prestaciones por maternidad y paternidad", rentas que el Tribunal Supremo declaró exentas en octubre del año pasado y que han sido reintegradas ya en el resto de Estado a los padres.

Selección DN+