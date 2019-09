Actualizada 03/09/2019 a las 13:07

El exalcalde de Tudela Eneko Larrarte Huguet se dio de baja en IU la semana pasada, como él mismo ha confirmado a Diario de Navarra. Este miércoles será nombrado director general de Vivienda del Gobierno, en la consejería que dirige José María Aierdi, de Geroa Bai. Larrarte ha explicado que tomó la decisión de dejar Izquierda Unida ante el acuerdo de su formación política de no participar en el Ejecutivo. IU ha insistido esta mañana en un comunicado que no forma parte del Ejecutivo y ha recalcado que Larrarte no es afiliado.

Izquierda Unida de Navarra había asegurado, tras conocerse el próximo nombramiento de Larrarte, que ninguna persona afiliada a esta organización ocupa responsabilidades en el Gobierno de Navarra. El partido afirmaba que Larrarte, exalcalde y candidato en las últimas elecciones a la alcaldía de Tudela por Izquierda-Ezkerra, no es afiliado de Izquierda Unida. Sin embargo, Larrarte sí que ha sido afiliado hasta la semana pasada, cuando se dio de baja en la formación para ser nombrado en su nuevo puesto.

Geroa Bai decidió nombrar como director general en una de sus consejerías al que fue alcalde de Tudela, que había sido elegido concejal de Izquierda-Ezkerra en la capital ribera. Larrarte estará en concreto en el departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del consejero José María Aierdi, al frente de la dirección general de Vivienda.

