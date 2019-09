Así explica Eneko Larrarte su baja en IU

04/09/2019 a las 06:00

IU recalca que no es afiliado.

Causé baja la semana pasada. ¿Lo hizo para asumir el cargo de director general de Vivienda?

Sí, porque entendía que dado el acuerdo adoptado por IU de no participar en el Gobierno y que también iba a tener que causar baja en el Ayuntamiento, iba a ser lo más sencillo para todos. ¿Este tema le ha causado problemas con Izquierda Unida?

No, simplemente hubo unos acuerdos que fueron en esa línea. Yo a nivel personal recibí una propue

Selección DN+