Actualizada 01/09/2019 a las 16:18

La localidad de Olite, sede de la Denominación de Origen Navarra, ha celebrado este domingo la XXIX Fiesta de la Vendimia, una recogida que ya ha comenzado al sur de la comunidad y de la que se espera menor cantidad de cosecha compensada con buenos augurios para la calidad de la uva.

Como ya es tradicional, la plaza Carlos III de Olite ha servido de marco para un acto emblemático que da el pistoletazo de salida de forma oficial a la recogida de la uva de la DO Navarra, de la que se esperan obtener alrededor de 65 millones de kilos, cifra que supone un descenso de cerca del 20% respecto a la campaña anterior, que fue "especialmente abundante".

Son las previsiones realizadas por la sección de Viticultura y Enología del Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Navarra, que ha valorado además que las lluvias escasas y las altas temperaturas han afectado al viñedo, pero también han favorecido que prácticamente no se haya generado ninguna afección en la uva que presenta un "estado sanitario excepcional".

Ante ello, el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra y de la Cofradía del Vino de Navarra, David Palacios, ha señalado que afrontan la vendimia "con grandes expectativas, porque nos encontramos en nuestras viñas con uvas muy sanas que han sido muy cuidadas por nuestros viticultores".

"Esta condición y que vamos a contar con una cosecha moderada en kilos nos hace presagiar una añada de calidad excelente en los vinos blancos, rosados y tintos elaborados por las bodegas", zanjaba esta semana en un primer análisis.

Palacios ha sido uno de los numerosos cofrades asistentes a la fiesta en Olite, hasta donde además se ha desplazado la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, y el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, como espectadores del acto cuyo pregón ha corrido a cargo del tafallés Manuel Zapata, integrante del grupo ganador del concurso televisivo "Boom".

Zapata, volcado en su faceta cinematográfica, ha asegurado que "gracias a ver cine he asimilado muchas de las cosas que sé y, cómo no, también he aprendido aspectos muy interesantes en torno al vino", con el que inició una relación ya en su infancia.

"Me tocó ir a vendimiar para sacarme un dinerillo y enseñar orgulloso las cicatrices en mis manos por los cortes producidos por aquella pequeña hoz corta-racimos", ha dicho poco antes de ser reconocido precisamente con el XIII Hocete de Plata, una réplica del instrumento con el que tradicionalmente se separaba la uva de la cepa.

Le ha entregado el reconocimiento el presidente de la Cofradía del Vino de Navarra, David Palacios, quien ha advertido: "Mucho ha cambiado en estos 29 años la vendimia. El hocete que hoy entregamos ha dado paso a la vendimiadora. Pero sigue intacta la ilusión y el esfuerzo que hacen que hoy elaboremos los magníficos vinos de nuestra tierra".

La vistosa pisada de uvas a la usanza tradicional y con el castillo de Olite de fondo ha servido para obtener el primer mosto, analizado ante centenares de personas por el enólogo Javier Ochoa, quien ha dado su visto bueno.

Finalizado el acto, tras varias danzas a cargo de un grupo de niños y el canto de jotas por voces olitenses, los presentes han podido degustar diferentes caldos en los puestos instalados en la plaza por las bodegas de la Denominación de Origen Navarra, e incluso, como ya es tradicional en este día, de la misma fuente de la plaza Carlos III El Noble, de cuyos caños hoy manaba vino.

Las bodegas participantes en la degustación gratuita han sido este año Gran Feudo, Piedemonte, Marco Real, Nekeas, Dominio Lasierpe, Máximo Abete, Sada, Olimpia, Irache, Pago de Cirsus, Malón de Echaide, Finca Albret, Beramendi, Inurrieta, Valdelares, Unsi, San Martín, Cosecheros Reunidos, Príncipe de Viana, Ochoa, Pagos de Aráiz, Vega del Castillo, Azul y Garanza y los vinos de Gonzalo Celayeta Wines y EVENA.

De cada copa vendida para la cata se han destinado 50 céntimos para donar a los afectados por las recientes inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral, con especial incidencia en Tafalla y Olite. EFE

Selección DN+