Fiestas de este viernes 30 de agosto en Navarra

Aós 20:00: Cohete anunciador con la Fanfarre De Longuida 20:15 XXXVII Campeonato De Mus 20:30 Búsqueda desesperada de una última pareja de mus 21:45 Cena popular en la sociedad Urralongui. 00:00: Tradicional “Enramada” “amenazada” por la Fanfarre De Longuida 00:30-04:30: Grupo Simplex - Baile de disfraces 04:30:. XVI Campeonato Mundial De Enhebramiento De Aguja.



Arizala 20:00 Cohete anunciador de las fiestas. 20:30 Presentación de la orquesta Azabache. 22:00 Toro de fuego 22:15 Cena popular 00:30 a 04:30 Bailes con orquesta Azabache.



Artabia 12 h., txupinazo y volteo de campanas; a continuación, almuerzo popular. 12.30 h., hinchables para todo el día. 16 h., Campeonato de mus. 17 h., juegos infantiles. 19 h., inauguración de la barra de la juventud. 19.30 h., Play-back. 20 h., música con la orquesta Kaoba. 22 h., cena popular y rifa. 1 h., gaupasa con Kaoba.



Beriáin (casco nuevo) 10.00. Almuerzo infantil en el merendero de piscinas organizado por la APYMA del Colegio Comarcal. 11.30. Procesión seguida de misa en honor al Santo Cristo del Perdón. A continuación aperitivo musical con la Escuela Navarra de Jotas. 12.30. Salida de la Comparsa de Gigantes acompañada de las Dulzaineras Artaz. 13.00. Piñata en la Plaza Larre organizada por la APYMA del colegio. 13.30. Concentración de mujeres en la carpa de la Plaza Larre. Tema del año: dibujos animados de los 80 y 90. 15.00. Comida de mujeres en el Polideportivo y sobremesa con Electrocarro (Legendario Discomovil). 17.00. Encierro txiki en el Parque Felipe Marco a cargo de Beriaingo Gazte Asamblada. 17.45. Encierro de toro de agua en la Plaza Sierra del Perdón. 19.00. Final de la ronda de mujeres con Electrocarro en la Plaza Larre (Legendario Discomovil). 20.00 a 22.00. Sesión de baile con Legendario Discomovil 22.15. Toro de fuego. 01.00 a 05.00. Baile de noche con Legendario Discomovil.



Bargota 13:00-Chupinazo a cargo del grupo de teatro Garañango, y volteo de campanas 13:30- Lunch popular en la Plaza de la Iglesia, amenizado por la Txaranga Jaiak 14:30- Pasacalles y batalla del agua, con cañón de espuma en la Plaza del Brujo 17:30-Campeonato relámpago de mus (actividad organizada por Club C.D.R.” El Brujo”) 18:30- Vacas txikis de estenaga, en la plaza del brujo, amenizado por Txaranga Jaiak 20:00 a 22:00-Disco Móvil Batusi con animación, en la Plaza del Brujo. 22:00- Toro de fuego 01:00- Actuación musical a cargo del grupo Kojo Manteka



Berriozar 08:30 Desayuno en el Gaztetxe. 09:00 Dianas con Gaiteros de Berriozar. 10:30 Comparsa de gigantes y cabezudos. Recorrido por Artiberri y Zortziko. 11:00 Rocódromo infantil y juvenil. En el Gaztegune. 12:00 Marionetas con Gazteguneko Txotxongilo Taldea. En el Gaztegune. Fiesta de la espuma. Parque de calle Errota. 12:30 Rocódromo infantil y juvenil. En el Gaztegune. 17:30 Actividad infantil (hasta 10 años) “Fiesta de la espuma”. Plaza Euskal Herria. 19:00 Actividad para adolescentes (desde 11 hasta 14 años) “Fiesta de la espuma”. Plaza Euskal Herria. 19:30 Lanzamiento de txapela. Peña Labarga. Plaza Eguzki. 20:00 Verbena: Orquesta En Esenzia. Plaza Eguzki. Disco móvil para jóvenes. Plaza Donantes. 21:45 Bailes populares con Gaiteros de Berriozar. Plaza Eguzki. 22:00 Toro de fuego. Paseo Basoa. 23:00 Concierto con los grupos Leizeak, Bastardix, Marianitoz Blai y Bad Sound. Parque Ilargi. Zona druida en la Pista Ilargi. Servicio de información y análisis de sustancias para reducir riesgos y daños asociados al consumo de drogas. 01:00 Verbena. Orquesta En Esenzia. Plaza Eguzki.



Cizur Menor 11:00 Chocolatada infantil. Frontón 11:15-14:00 Hinchables, ludoteca baby, barredora, juegos familiares, jumping, juegos lúdicos. Frontón 13:00 Misa dedicada a nuestros mayores. Iglesia Parroquial. 14:00 Comida de jubilados. 16:30-17.30 Actuación musical. Plaza Central 17:30-20:00 Hinchables ludoteca jumping, juegos lúdicos. Manualidades. Frontón 19.30-21.45 Verbena a cargo de “Tremendo Show Disco”. Plaza Central 22:00 Toro de fuego. Plaza Baltxarran 22:00-00.00 Disco Music. Plaza Baltxarran 21:30 Cena de jóvenes. Bar “La Parrillada”. 00:00-03:30 Verbena a cargo de “Tremendo Show Disco” Plaza Central.



Desojo 11h Hinchables. 13.30h Concierto Los Tenampas. Organiza Asociación Balacín. 17.30h Concurso de disfraces infantiles. 19h Teatro Amico on the beach de Amico Teatro. 20h Música con DJ On Fiesta. 22h Sorteo. 1h Tributo a Pereza: Algo para cantar. 3h Música con DJ On Fiesta. 5h Colacada popular.



Dicastillo 10:30h Dianas con la banda Bizkarra. Recorrido: Plaza de los Fueros - calle Mayor- calle Nueva- calle Montejurra- calle Condesa de la Vega del Pozo- calle San JuliánPlaza del Rebote- calle Nuevacalle Mayor- Plaza de los Fueros. 11:30h Almuerzo de las corporaciones (infantil y adulta) en la sala de plenos del Ayuntamiento. 11:45h Concurso de pancartas y reparto de balones y copos de nieve. 12:00h Chupinazo infantil lanzado por la alcaldesa infantil, Uxue Martínez Basterra, desde el balcón del Ayuntamiento con la banda Bizkarra. 12:30h Parque infantil en el frontón. Continuará por la tarde. 13:00h Cazuelica 15:00h Comida popular En el Centro Cívico. La sobremesa estará amenizada por la txaranga Malababa. A continuación ronda por las calles del pueblo. 19:00h Chocolatada infantil en la plaza ofrecida por la APYMA. 19:30h Bombas japonesas En la plaza. 20:00h Verbena popular Con la orquesta Scorpio. En el descanso, encierro infantil. 22:00h Torikawa En el descanso encierro infantil. 00:30h Verbena popular Con la orquesta Scorpio. A continuación Discomóvil.



El Busto 12.30 h., cuentacuentos y juegos con Inés Bengoa. 15 h., VI Concurso de Calderetes. 18 h., teatro infantil de títeres y marionetas con la compañía Birloque. A continuación, toro de agua. 18 h., comienzo de la XXX edición del campeonato de mus. 19.30 h., chocolatada. 20.30 h., jotas con el grupo Voces Navarras. 1 h., actuación de Mala Pekora.



Eugi 12:00. Txupinazo desde la Casa Concejil, seguido kalejira con los. músicos de Eugi.. 14:30. Comida Popular en el frontón amenizado por el acordeonista. Fidel.. 19:00. Actuación de MAGIA en la ludoteca.. 20:30-22:00. Baile en la plaza del pueblo con la orquesta “The Trikiteens”. Al finalizar el baile Torico de Fuego.. 1:00-4:00. Baile en la plaza del pueblo con la orquesta “The Trikiteens”.



Lumbier 11:15 Imposición del pañuelico a los niños y niñas nacidos en 2017. 11:30 Entrega de premios del Concurso de Carteles de Fiestas. 12:00 Desde el Balcón de la Casa Consistorial, disparo del cohete anunciador del comienzo oficial de las Fiestas de San Ramón 2019. Desfile de Gaiteros y Comparsa de Gigantes y Cabezudos, e Ilunberriko Txaranga. 18:00 Artistas del gremio por la calle Mayor 18:30 a 20:30 Hinchables en la Plaza de Santa María. 20:30 Verbena txiki en la Plaza Mayor, a cargo de la Orquesta Zoom 20:30 Txaranga por las calles de la Villa. 22:00 Torico de Fuego y Baile de la Era, con los Gaiteros de Lumbier. 23:00 a 00:30 DJ Juvenil en la Plaza Mayor 01:00 a 05:00 Verbena con la Orquesta Zoom.



Mañeru 17:45h Entrega de pañuelos a los/las nacidos/as desde las últimas fiestas. 18:00h Lanzamiento del txupinazo desde el balcón del ayuntamiento. 18:30h 21ª edición de cata de zurracapote. Ronda por los txabiskes con la txaranga Malakate Goria. 21:00h Discomóvil a cargo de “Los Cachis”. Al finalizar, bingo. 22:30h Toro de fuego. 01:00h Seguimos la fiesta con discomóvil “Los Cachis”.



Marcilla 9 h., diana con la charanga El Cohete. 9.15 h., entrada de reses por la calle Puente. A continuación, encierro por la calle Nueva. 12.30 h., pasacalles con los gigantes y cabezudos. 13 h., vermut concierto con el grupo Pan con Chile. 13.30 h., encierro chiqui y disparo de bombas japonesas para los más pequeños. 16 h., animación infantil “¡Vivan las fiestas!”. 16.30 h., concierto con el Mariachi México Lindo en la sociedad (solo socios). 17.30 h., salida del concierto amenizada por la charanga. 18 h., encierro por las tres plazas. 19.30 h., encierro por la calle Nueva. 20.30 h., despedida de los gigantes y cabezudos con la charanga El Cohete. 23 h., bailables con la charanga. 23.30 h., toro de fuego infantil. A continuación, toro de fuego. 00 h., Pobre de mí. 1 h., concierto en la plaza de la Cava a cargo de Mister Cover. 1.30 h., sesión de discoteca en la sociedad (solo socios).



Mendillorri 11.00 Almuerzo Bideberritarra para todas y todos en la txosna. 12.30 Fiesta Bideberritarra. Torneos huevo-cuchara y lanzamiento de hueso de aceituna. (Inscripción media hora antes). 14:00 Comida bideberritarra. 17.30 Venta de pañuelos y gorros de fiestas. 17.45 Salida comparsa de gigantes y kilikis desde Antzara. 17.50 Llegada de los gigantes al Palacio de Mendillorri. 17.55 Entrega premio cartel de fiestas. 18.00 Baile de l@s mayordom@s de Mendillorri. 18.30 Txupinazo. Pregón a cargo de Open Air Mendilllorri , con kilikis, dantzaris, trikititxas y lanzamiento de caramelos. 19.00 Kalejira hasta el Jaileku acompañados de la comparsa de gigantes y kilikis de Mendillorri . 21.00 Baile de la era con gaiteros . 21.30 Torico de fuego . 21.45 Traka festiva. 22.00 Gazte afari y cena popular ochentera en el patio cubierto. 23.30 a 04.00 Conciertos . Irkaia. Bourbon kings. Alerta gorria. 01.00 Música ochentera con el grupo “Maruxak Travesti Show”. 01.00 a 03.30 Fiesta temática: “las décadas 80-90” en la txosna.



Murillo el Fruto 12:00h. Dos partidos de pelota. Primero: Jóvenes promesas y segundo: Xala-Eulate Vs Olazabal-Pascual. 15:00h. Comida de la Juventud en el Centro Socio-Cultural y concierto a cargo de la Orquesta “Impakto”. 18:00h. Desencajonamiento de vacas en la plaza. 18:15h. Encierro con la ganadería Vicente Domínguez amenizado por la Txaranga El Encierro. 19:30h. Suelta de vaquillas en la plaza, amenizado por la Txaranga El Encierro. Al finalizar habrá dos novillas para los jóvenes. La Asociación Juvenil tendrá reservada la grada pequeña de la plaza. 20:50h. Ronda por las calles habituales con la Txaranga El Encierro, Gigantes, Cabezudos y Triquitoros. 22:00h. Toro de fuego. 22:30h. Cena de la Asociación Juvenil en el Centro Socio-Cultural. 00:00h. Suelta de vaquillas nocturnas en la plaza a cargo de Vicente Domínguez. 1:00h. Orquesta “Impakto” en el Centro Socio-Cultural.



Milagro De 11:00 h a 15: 00 h. Hinchables en las piscinas. 18:00 h Presentación de los equipos de la escuela fútbol base y reconocimiento a los equipos campeones de la liga 2018/2019. 18:15 h. Presentación del equipo de regional y reconocimiento a los presidentes de la historia del club. 19:00 h. Partido de fútbol entre C.A. Milagrés y C.D. Cadreita 22:00h Exhibición y concurso de Pancartas en el escenario de la verbena. Las Pancartas serán examinadas por un jurado compuesto por la Junta directiva de la Apyma y la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Milagro. Este acto irá acompañado de la charanga de Milagro y los Gigantes. Ronda jotera a cargo de la Escuela de jotas de Milagro desde el escenario de las verbenas.



Murugarren 19 h. Ronda kopera disfrazados de personajes animados amenizada por la txaranga Beti Berandu. 20 h., lanzamiento de cohete y bombas japonesas. 22 h., cena popular. 1 h., bailables en la carpa.



Obanos 10:00 h Encierro infantil seguido de chocolatada y bombas japonesas. 11:00 h Tren turístico por la villa de Obanos. 11:30 h Juegos infantiles a cargo de MSSB. 12:00 h Misa en honor a nuestros y nuestras mayores. 13:00 h Aperitivo en el Club de Jubilad@s. 13:30 h Disfraces desde el Bar Gazolaz acompañada por la Txaranga Berriak. Temática: Música. 14:30 h Comida juventud en el frontón. 16:30-18:30 h Tren turístico 18:00 h Primer encierro con reses de la Ganadería Pedro Domínguez de Funes. 19:30 h Actuación musical “Dúo Estrella” en el Centro de Jubilados. 21:00-22:30 h Baile con Discomóvil. 22:00 h torico de fuego. 23:00 h Cena Popular de disfraces en el frontón. 00:30 h Concierto Muxutrock en el frontón. 01:30-4:30 h baile con Discomóvil.

Sorauren 18:00 Herri Kirolak y Desafío entre cuadrillas. 19:30 Merendola para los txikis. 21:30 Txupinazo en el frontón y brindis por las fiestas. 22:00 Cena popular en la carpa (venta anticipada de tiques en La Posada). 01:30 Bailables con “Fidel”. 08:30 Dianas para valientes.



Tirapu 19 h., ofrenda floral. 19.30 h., chupinazo y piñatas. 19.30 h., chistorrada popular. 22 h., cena. 00 h., música con Luciano.



Vidángoz 11.30 h., juegos infantiles. 19 h, merienda del queso y chocolatada. 19.30 h., actuación de Los Tenampas. 20.30 h., bailables con Carisma. 22 h., torico de fuego. 22.30 h., cena de la Llega. 00 h., concierto de Bruno y Lorena. 1 h., bailables con Carisma. 3 h., DJ Carisma.

