Fiestas de este jueves 29 de agosto en Navarra

Actualizada 28/08/2019 a las 20:33

Beriáin (casco nuevo) 11.00. En la Casa de Cultura, entrega de los pañuelicos de fiestas a las niñas y niños nacidos en 2018. 11.15. En la Casa de Cultura, entrega de premios de los Campeonatos Deportivos de Verano. 12.00. Cohete anunciador de fiestas y ronda con la Txaranga Strapalucio. 14.30. Comida de la tercera edad en el Polideportivo Municipal seguida de sobremesa musical. 15.00. Comida de arranque de fiestas. Comida autogestionada en el merendero de piscinas. Os esperamos al mayor número de cuadrillas para empezar juntas y juntos las fiestas!!! 17.00. Salida de la Comparsa de Gigantes acompañada de las Dulzaineras Artaz. 18.30. Rock Star. Concierto participativo en el que sus locos personajes, nos harán bailar y cantar a gritos, muchos de los mejores temas del Rock y el Pop de los últimos 40 años. 90 minutos para demostrar a tus hijas e hijos que todavía sabes bailar. Queen, Rollings, Alaska, Madonna, Village people, Space girl, AC/CD, Kortatu, Ramones, Beyoncé, etc. 20.00. Sesión de disco con la orquesta Oasis Musical Show. Fiesta de disfraces infantiles con chuches para las personas disfrazadas. 22.15. Toro de fuego - zezenzusko. 01.00 a 04.30. Sesión de disco con la orquesta Oasis Musical Show.



Berriozar 11:30 Baile de mayordomos y mayordomas. Actuación de Hulargi y Txori Zuri. Lunch de Mayordomos y mayordomas. 11:30 Hinchables en la Piscina. 12:30 Final del Campeonato De Botxas Adultos. 14:00 Comida popular. Organiza AEK. Casco Antiguo. 17:00 Final del Campeonato De Botxas Infantil. Casco Antiguo. 17:30 Hinchables en la Piscina. 18:00 Verbena infantil: “Ameztu-D.J. Kaktus” (euskera). Casco Antiguo. 19:00 Chocolatada infantil con Fanfarre Bizkargain. Casco Antiguo. Actuación infantil “Una de piratas” con Almozandia (castellano). Plaza Donantes. 19:30 Fiesta latina con el grupo “Duo Imperial” y mojito. Peña Los Cubas (C/ Iruñalde) 20:00 Subida al Casco Antiguo con carro musical. Desde Parque Lantzeluze. 20:00 Verbena con Gabenara. Casco Antiguo. 20:00 Concierto: mariachi “Los Tenampas” Plaza Eguzki. 21:30 Toro de fuego. Paseo Basoa. 21:45 Bailes populares con Gaiteros de Berriozar. Casco Antiguo. 22:00 Toro de fuego. Casco Antiguo. 22:30 Bocatada popular. Casco Antiguo. 23:00 Verbena con Gabenara. Casco Antiguo. 03:00 Calzoncillo-culero-tangada. Casco Antiguo. 03:15 D.J. USB. Casco Antiguo. 06:30 Bajada juvenil del Casco Antiguo con carro musical.



Cizur Menor 19.15 h., Entrega de pañuelicos a los niños empadronados en Cizur Menor, nacidos en 2018. Local del Concejo. 20 h.,Chupinazo desde la explanada de la Iglesia Parroquial 10.15Recorrido con la comparsa de Gigantes y Cabezudos. Salida de la Iglesia.21.30 Charanga para asistir al toro de fuego. Plaza Baltxarran. 22.00 Toro de fuego. Plaza Baltxarran.



Desojo 18h Txupinazo. 19h Degustación de tortillas. Organiza Asociación Balacín. 20h Concierto de Puro Relajo. 22h Sorteo. 22.30h Cena de mujeres. 1h Música con DJ On Fiesta.



Dicastillo 10:30h Dianas Con la banda Bizkarrra. Recorrido: Plaza de los Fueros - calle Mayor- calle San Julián - calle Planillo- calle Beneficencia- calle Libertad y regreso por calle Beneficencia - calle Nueva - calle Mayor y Plaza de los Fueros. 12:00h Misa mayor En honor a nuestra patrona la Virgen de Nievas cantada por el coro parroquial. Seguidamente procesión y ofrenda floral de los niños y niñas a la Virgen. 13:00h Bombas japonesas Lanzamiento de bombas japonesas en la plaza. 13:30h Chistorrada y pancetada ofrecida por los Jubilados y amenizada por la banda Bizkarra. 15:00h Comida para mujeres de la Sociedad El Cotarro en la casa de cultura “Joaquín Madurga” kultur etxea. 17:30h Actuación de Stylo Trio para amenizar la sobremesa y a cuantos y cuantas quieran acudir para disfrutar de la velada. 17:30h Tiro al plato Organizado por la Asociación de cazadores. · Premio local: 1º, 2º y 3º · Premio foráneo: 1º, 2º y 3º 19:30h Final Campeonato Frontenis Infantil 20:00h Verbena popular a cargo de la Orquesta Caramelo. En el descanso encierro infantil y entrega de premios de tiro al plato. 22:00h Torico de fuego 00:30h Verbena popular A cargo de la orquesta Caramelo y baile de disfraces. · 1er premio: 150 € · 2º premio: 125 € · 3er premio: 100 €



El Busto 12 h., darán comienzo las fiestas con el txupinazo y el tradicional volteo de campanas. 18 h., bingo, brisca, juegos… 21.30 h., IV Concurso de tortillas y posterior degustación. 00 h., karaoke y música a tope.



Marcilla 9 h., diana con la charanga El Cohete. 9.15 h., entrada de reses por la calle Puente. A continuación, encierro por la calle Nueva. 12.30 h., pasacalles con los gigantes y cabezudos. 13 h., vermut concierto con Corrientes Navarras. 13 h., XIII Concurso de Paellas organizado por la peña El Festejo. 13.30 h., encierro chiqui y disparo de bombas japonesas para los más pequeños. 16 h., teatro infantil con la obra La caravana de los sueños. 16.30 h., concierto en la sociedad con Ingenio (solo socios). 17.30 h., salida del concierto amenizada por la charanga. 18 h., encierro por las tres plazas. 19.30 h., encierro por la calle Nueva. 23.30 h., toro de fuego infantil. A continuación, toro de fuego. 00 h., bailables de gaita y Baile de la Era. 00.30 h., encierro nocturno por la plaza del póstigo. 1 h., verbena en la plaza de la Cava a cargo de Ingenio. 1.30 h., sesión de discoteca en la sociedad (solo socios).



Mendavia 11.00 h. Pastelería Elvira. chocolatada para la chavalería, también habrá chocolate para personas celíacas. Entrega de la vara de mando al ayuntamiento infantil amenizada por la Banda Nueva Alegría y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y los Gaiteros Ezpelur. 12.00 h. Iglesia Parroquial. ofrenda floral al Santo. El acto contará con la colaboración de la Banda Nueva Alegría. Helado para todos los niño/as por cortesía de Helados González. 13.00 h. Desde la Plaza de Los Fueros. Encierro del triki-toro y torico de agua. 13.30 h. Carrera de Augusto Echeverría. Actuación del grupo Hippies & Folk. 17.30 h. Pasacalles interpretados por la Txaranga Aburrecalles acompañando a las autoridades a la Plaza. 18.00 h. Plaza de los Fueros. Encierro y suelta de vaquillas de la ganadería de D. Jesús Estenaga Los Arcos de Espronceda, bajo la dirección del Director de Lidia. Estará presidido por el Ayuntamiento Infantil. Durante las vacas, se realizará la entrega de premios de pancartas. Al finalizar Devolución de la vara de mando. A continuación, pasacalles por la calle Augusto Echeverría con la Txaranga Aburrecalles. Encierros de Torico de agua y Triki-Toros en la calle Estación. 22.00 h. Carrera de Augusto Echeverría. Toro de fuego. 01.00 h. Actuación musical a cargo de la Orquesta Jamaica Show en la Plaza de Los Fueros. Hasta las 04.00 h. Esta orquesta consigue innovar cada temporada, por eso ofrecen los espectáculos más exigentes tanto en los aspectos artístico y musical como en el aspecto técnico, 100% originales, y todo para satisfacer al público más inconformista.



Mendillorri Fiesta temática: “El Imperio Romano”. . 13.30 Vermutada en la txosna. 14.00 Foto vecinal. 14.30 Comida popular. 17.00 Karaoke ¡demuestra lo bien (o mal) que cantas!. 18.00 Errege Sound System Chill Mafia in Sound (en el hierbin del jaigune). 20.00 a 01.00 Conciertos. kamikazes. Baizera. La quinta fase.



Murillo el Fruto 11:15h. Bombas japonesas en la Plaza del Ayuntamiento. 11:30h. Recepción de Autoridades Txikis en el Salón de Plenos, imposición de pañuelos y tirada de chuches desde el balcón del Ayuntamiento. 12:00h. Lanzamiento del cohete txiki desde el balcón del Ayuntamiento. 12:30h. Ofrenda floral en la Parroquia. A continuación, ronda con la Txaranga Malatxo por los bares con nuestros Gigantes y Cabezudos. 16:00h. Arca de Noé en la plaza de toros. 18:00h. Desencajonamiento de vacas en la plaza. 18:15h. Encierro de reses bravas de la ganadería Ustárroz. 19:30h. Suelta de vaquillas en la plaza, amenizado por la Txaranga Malatxo. 20:50h. “Tal Kual Band” animará con batucada a los niños por la ronda, comenzando en la plaza de toros y terminando en el Centro Socio-Cultural con pase para nuestros niños. 22:00h. Toro de fuego. 00:30h. Concierto noche a cargo de “Tal Kual Band” en el Centro Socio-Cultural.



Obanos 07:00 h Auroras en honor a San Juan. 12:00 h Misa, procesión y ronda por el pueblo con la Comparsa de Gigantes la Obanesa y la Txaranga berriak. 17:00 h Carrera ciclista XXXV edición de la vuelta ciclista Trofeo Obanos “Memorial Josetxo Los Arcos”. 18:00 h Magia Espectáculo familiar con el “Mago Hodei” en la trasera del Mesón. 19:00 h Concierto Magic Inn en el Bar Gazólaz. 21:00-22:30 h Primera sesión de baile con Orquesta Nueva Era. 22:30 h Torico de fuego 01:00-04:00 h Segunda sesión de baile con Orquesta Nueva Era.

Vidángoz 11.30 Hinchables. 16.30 h., recogida de la llega. 17 h., hinchables. 20 h., bailables con Fidel. 00 h., bailables con Fidel.

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Selección DN+