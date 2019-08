Charlie I.N.: “Ella estaba agarrada con las manos al balcón y él se las ha soltado”

Actualizada 24/08/2019 a las 09:42

El joven Charlie I. N., de 20 años, vive en un bloque de la calle Fuente del Hierro. Pasadas las cuatro y media de la tarde salió a pasear a su perro y nada más pisar la calle vio a una mujer que, desde la acera, gritaba mirando hacia arriba: “¡No la tires, no la tires!”. “He mirado hacia arriba y he visto a una mujer colgando del balcón y cómo se agarraba con las manos a los barrotes y pidiendo también que no la tirara. Pero él le ha quitado las manos y la ha soltado. Otro vecino

Selección DN+