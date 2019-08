Fiestas de este jueves 22 de agosto en Navarra

21/08/2019 a las 20:20

Allo 11:15 Imposición del pañuelico a l@s niñ@s nacid@s en el año 2018, en el salón de plenos del ayuntamiento. 11:40 Imposición de pañuelicos al Ayuntamiento txiki, toma de posesión del cargo y entrega del bastón de mando. 12:00 Chupinazo txiki y lanzamiento de cohetes y balones, amenizado por la txaranga local Los Virtuosos y la comparsa de gigantes y cabezudos. Seguidamente, ofrenda floral al Santo Cristo de las Aguas de la nueva Corporación, acompañados por tod@s l@s niñ@s y la txaranga local Los Virtuosos y bandeo de campanas. 12:30 Procesión y misa en honor a nuestro patrón Santo Cristo de las Aguas. 13:30 Lanzamiento de bombas japonesas. 14:30 Comida de jubilados en el Centro Cívico. Sobremesa amenizada por la txaranga Los Virtuosos. 14:30 Concurso de calderetes en el paseo de la Fuente, organizado por la Asociación Txorota. El Ayuntamiento facilitará mesas y sillas. 18:00 Encierro de reses bravas con la ganadería Hnos. Ganuza de Artajona. Seguidamente, capea en la plaza. 19:00-21:00 Desfile de disfraces con regalo para todos los participantes amenizado por Txiki Disco Carlos. 21:00-22:00 Presentación de DJ Mozart. Antes del descanso, el Huracán realizará bingo. 22:15 Torico de fuego en el paseo de la Fuente. 0:30-4:30 Bailables con DJ Mozart.



Artazu 20 h., txupinazo con gaiteros Zubiondo. 20.30 h., Música con Los Andus. 22 h., costillada popular. 00 h., seguimos con Los Andus. 4 h., DJ en la sociedad.



Mélida Día del Jubilado. 12:00 H. Misa con ofrendas. Intervendrá la Coral de Mélida. El recorrido será acompañado por la Charanga El Encierro. 14:00 H. Comida en el salón de usos múltiples para los jubilados donde se homenajeará a los socios de 85 años y a los que cumplen las bodas de oro y de diamante, a continuación, concierto a cargo de la orquesta “trío legendario”. 18:00 H. - 20:30 H. Desencajonamiento seguido de encierro y concurso de anillas con la Ganadería: HNOS. Magallón. Estará amenizada por la charanga El Encierro. 21:00 H. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. Seguido encierro simulado. 23:00 H. - 00:00 H. Disco móvil con Karaoke en la Plaza. 00:00 H. - 03:00 H. Orquesta en el salón de usos múltiples a cargo de “trío legendario”.



Noáin 11.00 h. Salida de la Comparsa De Gigantes Y Cabezudos De Noáin acompañada por los Gaiteros De Pamplona. 12.00 a 14.00 h. En la plaza San Miguel, parque infantil con Navar Producciones: ludoteca, hinchables, mini bumpers, portería, futbolines, mesas de aire y Splax Water. 12.30 h. A lo largo de la calle Real y hasta la plaza de los Fueros, desfile de las cuadrillas de jóvenes de Noáin. 13.00 h. Llegada del desfile de cuadrillas a la plaza de los Fueros, animado por disco móvil Nemux y posterior pasacalles hasta la comida de la juventud. En el recorrido de vuelta hacia la comida cada cuadrilla deberá guardar la carroza en su bajera. Quienes no lo hagan correrán con los gastos de retirada de la vía pública. 14.30 h. En el frontón del C.P. San Miguel, comida para cuadrillas de jóvenes, previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com Desde la organización no se servirá alcohol en la comida. 14.30 h. En el comedor del bar de la piscina de verano, comida para “Entreverados”. Si estás en esa larga edad de transición entre la juventud y la vejez y no encuentras tu rincón gastronómico en la fiesta… ¡esta es tu comida! Previa inscripción en el Centro Cultural o en www.culturanoain.com En la sobremesa, animación musical con disco móvil Nemux. 16.00 h. Pasacalles de cuadrillas acompañadas de Los Artistas Del Gremio desde el frontón del colegio San Miguel hasta la carpa de la “Zona de Batalla”, con parada en la plaza San Miguel. 17.00 h. En la carpa de la “Zona de Batalla”, entrega de premios a las cuadrillas ganadoras del desfile de la juventud y fiesta con dj para los participantes. 18.00 h. En la plaza de los Gigantes, espectáculo infantil “Es magia” con el Mago Iurgi. 18.00 h. En el Frontón Bidezarra, cesta punta. 18.30 a 20.00 h. En los pisos de Mocholí, suelta de vaquillas con reses de la ganadería Alba Reta animada por disco móvil Nemux. 20.30 a 22.00 h. En la plaza los Fueros, baile con la orquesta La Resistencia. 21:30 h. En recinto de las vaquillas de los pisos de Mocholí, encierro con seis toricos, seis, de rueda y agua. A continuación, toro de fuego con recorrido por la calle Real, salida a la altura de la iglesia y recorrido en dirección hacia el Centro Cultural. 22.30 h. En la carpa de la plaza de los Fueros, cena de jóvenes de 12 a 16 años, previa inscripción en el Cen-tro Cultural o en www.culturanoain.com Queda prohibido el consumo de alcohol. 23.00 h. Fiesta y animación para los participantes en la cena de jóvenes de 12 a 16 años con Pro Eventos XXI: toro mecánico, futbolín humano y running street. 23.30 a 1.00 h. En la plaza Batalla de Noáin, “Zona de Batalla”, espacio alternativo de ocio nocturno para jóvenes. 1.00 a 4.30 h. En la plaza los Fueros, baile con la orquesta La Resistencia. 4.30 a 8.00 h. En la plaza Batalla de Noáin, “Zona de Batalla”, espacio alternativo de ocio nocturno para jóvenes



Valtierra Día de Nuestros Mayores. 08:00 Suelta de vaquillas en la plaza, con la de la Ganadería Bretos Fernández de Villafranca. 09:00 Almuerzo popular en la Plaza de la Paz. 11:45 Concentración de nuestros mayores en la Plaza de los Fueros, que acudirán a la Iglesia acompañados por la Txaranga. 12:00 Eucaristía. Al finalizar, la txaranga acompañará a nuestros mayores hasta la Plaza de los Fueros. Después de la Eucaristía, tendrá lugar la Imposición del Pañuelo de Fiestas al abuelo y a la abuela de más edad de la Residencia de Ancianos “San José”. 12:30 A 13:30 Suelta de vaquillas en la carretera. 14:30 Comida para nuestros mayores en el Centro Cívico. En la sobremesa actuará la Txaranga. 16:30 A 17:30 Concierto en la Plaza con la orquesta La Tarantella. 18:00 A 19:00 Suelta de ganado bravo por la carretera. 19:00 Espectáculo trampolín con los payasos Polilla y Alcanfor. En la Plaza de la Paz. 19:00 A 19:30 Descanso. 19:30 A 20:30 Suelta de vaquillas en la plaza. 20:30 Encierro. A continuación, txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Acompañará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Valtierra. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 00:00 A 01:00 Concierto amenizado por la Orquesta Tarantella. 01:00 A 03:15 Verbena a cargo de la misma orquesta.

