Fiestas de este martes 20 de agosto en Navarra

Aibar Día del Niño y Pobre de mí. 11:00-14:00 Tobogán Acuático Urbano de 75 metros por las calles de Aibar-Oibar. 12:00 Salida de la Comparsa Auzolan. Auditorio, San Juan, Blanca de Navarra, Aritza, Calle Cierzo y Plaza Sancha de Aibar. Despedida de la comparsa hasta el próximo año. 18:30-19:20 Teatro infantil en la plaza con el grupo de teatro Kiki y Koko. 20:00 Chocolatada en los bajos del Ayuntamiento. 19:45-22:00 Primera sesión de baile con la orquesta Tarantella. 21:00 Música popular a cargo de los Gaiteros de Sangüesa. 22:00 Torico de fuego. 22:05 Recorrido habitual de la Txaranga. Plaza, Calle Mayor, Plaza la Virgen, Barrio, Opaco, Calle Mayor, Plaza. Al fi nalizar pobre de mí. 01:30-05:30 Segunda sesión de baile con la orquesta Tarantella.

Cabanillas Día del Pobre de mí. 11:30 a 13:00 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “Arriazu e hijos”, de Ablitas. 14:00 horas Comida Popular Fideuá en el Salón Cultural. Imprescindible presentar ticket. 16:00 horas Concierto en el Salón Cultural con la orquesta “Gamma live”. Después del concierto recorrido con la charanga “La Unión”. 18:30 a 20:30 horas Encierros y vaquillas de la ganadería “Arriazu e hijos”, de Ablitas. Al finalizar habrá encierro simulado. 21:00 horas Bailables en el Salón Cultural con la orquesta “Gamma live”. 24:00 horas Concentración en la plaza del Ayuntamiento para despedir las fiestas con el “pobre demí”. Seguidamente, la charanga recorrerá las calles de la localidad. A continuación Verbena en el Salón Cultural con la orquesta “Gamma live”.

Lerín Día de la Pochada. De 10.00 a 21.00h URDE en el Espacio Sociocultural Pilar Ureta. 13.00h Pasacalles con la charanga “Turrutxiki”. 15.00h Comida popular (pochada). 16.00h Sobremesa amenizada por el mariachi “México Lindo, Sí señor”. Seguidamente, pasacalles con la charanga “Turrutxiki”. 18.30h Vaquillas en la plaza. Ganadería “Ustárroz” de Arguedas. 20:30h La charanga “Turrutxiki” en la calle Mayor. 21.30h Toricos de agua. 22.00h Torico de fuego. 01.00h Elektrotxaranga “Burrunba”.

Los Arcos Día de la Juventud y Pobre de mí. 10.00 h. Alegres dianas con la charanga. 11.00 h. Prueba ciclista “XXXVI Circuito Villa de los Arcos”, Recorrido: 55 kms. (Circuito de 9 vueltas). Organiza: Club Ciclista Estella. Patrocina: Ayuntamiento de Los Arcos. 12.00 h. Encierro nfantil con toros de la ganadería de Severino Ortega. A continuación, bombas japonesas en la plaza del Coso 12.30 h. Entrega de premios Prueba ciclista “XXXVI Circuito villa de Los Arcos”. Lugar: plaza del Coso. Las cuadrillas celebrarán el fin de fiestas con la tradicional abadejada con comida por cuadrillas. 13.00 h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris de Los Arcos. En la plaza Santa María comienzo del acto de despedida de la Comparsa acompañada de la charanga y los Gaiteros de Arnedo y Cervera del Río Alhama. 14.30 h. Desencajonamiento del ganado bravo. 15.00 h. Comida popular en el Cosillo. La sobremesa será amenizada por la charanga. 18.00 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga en la plaza del Coso. 20.00 h. Marionetas ‘Las nuevas aventuras de Pelegrín’, del grupo Arbolé y animación con el grupo en el jardín de la Casa de Cultura. 21.00 h. Concierto del grupo Puro Relajo, en el frontón de Las Cercas. 00.00 h. ‘Pobre de mí’ Desde el balcón de la casa consistorial, seguido de pasacalles con la charanga hasta la plaza del Coso y toro de fuego.

Mélida San Bernardo. 11:00 H. Almuerzo Popular en el salón de usos múltiples. Huevos con jamón, chistorra, tomate y patatas. Precio: 5€. El lugar de venta de los vales serán en las tiendas de Tradys y La Jarana. 11:30 H - 14:00 H: Ronda jotera por la zona de bares. 18:00 H. - 20:30 H. Desencajonamiento seguido de encierro y capea con la Ganadería: Vicente Domínguez. Estará amenizada por la charanga El Encierro. 21:00 H. Pasacalles con los gigantes y cabezudos. Seguido encierro simulado. 22:30 H. Cena popular. Después de la cena habrá batukada, que acompañará con su música a los asistentes con una ronda por Mélida 23:00 H. - 01:30 H. Disco móvil con Karaoke en la plaza.

Mendigorría 12:00h Concurso de calderetes. 12:30h Despedida de la comparsa de gigantes y gaiteras de Mendigorria. 14:30h Comida Popular. 18:00h. Vacas de la ganadería Ganuza amenizadas por Garesko Gaiteroak. 20:00h., Los Artistas del Gremio. 20:15h Toro de agua. 21:30h., Bingo y baile de la Era con Garesko Gaiteroak. Toro de fuego a cargo de Miguel Sánchez de Muniain. 01:00h Traca Pobre de mí. Concierto de Los Txamukos.

Monteagudo Día del Jubilado. 9:00 h. Dianas a cargo de la Charanga “Los Cachorros”. de 11:00 h. a 13:30 h. Ponis en la plaza para los pequeños. 13:00 h. Misa de jubilados en la Iglesia Parroquial. 14:00 h. El Ayuntamiento obsequiará a los jubilados con una Comida popular en la Plaza. 16:00 h. Café- concierto con la charanga. 16:30 h. Concierto a cargo de la Orquesta “Vendetta” en la Plaza. 17:30 h. Ronda con la charanga por los bares. 18:00 h. comienzo de los festejos taurinos en la Plaza, con el desencajonamiento de ganado en la forma tradicional, a cargo de la ganadería de Pedro Domínguez de Funes. de 18:00 h. a 19:30 h. en la calle, Encierro de reses bravas de la forma tradicional. de 19:30 h. a 21:00 h. Vacas en la plaza de la ganadería de Pedro Domínguez de Funes. La Charanga acompañará el acto con sus pasodobles. Encierro final desde los corrales de Calchetes. 21:30 h. Encierro simulado infantil y toro de fuego. de 21:00 h. a 00:00 h. Disco móvil en la plaza, para los jóvenes, con la actuación DJ González. de 00:00 h. a 00:30 h. Encierro nocturno de vacas, en la forma tradicional, con la ganadería de Pedro Domínguez de Funes. 00:30 h. desde el balcón de la Casa Consistorial y como colofón de los actos programados, disparo del cohete de fin de fiestas. Seguidamente, la Charanga “Los Cachorros” entonará el “pobre de mí” a lo largo del tradicional recorrido por las calles de nuestro pueblo. a continuación, verbena de fin de fiestas a cargo de la Orquesta “Vendetta”.

Murchante 10:30h. Hasta las 14:00h. 1er concurso ‘Mejor Calderete de Murchante’, en la C/ Mayor. 11:30h. Pasacalles de la Comparsa de Gigantes de Murchante acompañados de los Gaiteros de Murchante, por diversas calles céntricas de la localidad. Salida desde la C/ Mayor (a la altura de la Casa de Cultura). 12:00h. Hasta las 14:00h. Tobogán hinchable, hinchable y pista Americana, en la zona infantil (C/ Mayor). 12:00h. Hasta las 13:00h. Suelta de vacas, en la Plaza de los Fueros. 13:00h. Encierro txiqui con toros simulados y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 17:30h. Hasta las 20:00h. Continuación de tobogán hinchable, hinchable y pista Americana, en la zona infantil (C/ Mayor). 17:45h. Hasta las 19:45h. Suelta de vacas en la Plaza de los Fueros, amenizada por la charanga ‘Las Peñas’. Habrá premios en metálico para los mejores recortadores. 20:00h. Hasta las 21:00h. Suelta de vacas, en la C/ Mayor. 21:00h. Encierro txiqui con toros simulados, toro de fuego y actuación de la charanga ‘Las Peñas’, en la C/ Mayor. 00:30h. Verbena amenizada por la Orquesta ‘Pasarella’, en la Plaza de Los Fueros.

Tafalla Día de la Juventud. 07:00 h. Dianas a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla y Grupo de Txistularis. 08:00 h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la mañana. 11:00 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la Plaza de Navarra. 11:00 h. Ronda de la peña El Empuje que visitará la residencia de personas mayores de la zona sur de la ciudad. 12:00 h. Tafalla Kantuz desde la Sociedad Baigorri. 13:00 h. Ronda de la peña El Empuje. 13:30 h. Fin de fiestas de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la Plaza de Navarra. 15:00 h. Comida organizada por la Comisión de Euskera en el Ereta. 17:30 h. En el patio de Escolapios hinchables. 17:30 h. Zona junior en el Ereta: Humor amarillo. 18:00 h. Tafalla Kantuz por las calles de Tafalla. 18:00 h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo de la Orquesta Azabache. 17:30 h. Plaza de Navarra. Salida de las cuadrillas de las peñas hacia la plaza de toros. 18:30 h. Grand Prix de las peñas El Aguazón, El Cierzo y El Empuje. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la peña El Empuje. 19:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo de Patxi eta Konpania. 21:00 h. Regreso de las peñas desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21:45 h. Último torico de fuego. 22:00 h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. 00:00 h. Fin de fiestas. En la Plaza de Navarra se disparará el cohete que pondrá fin a nuestras fiestas. 00:00 h. Ronda de las peñas amenizada por las txarangas El Aguazón, El Empuje y El Cierzo.

Valtierra 11.00 Encierro de transhumancia urbana por el recorrido habitual del encierro. 12:30 A 13:30 Suelta de vaquillas con la Ganadería Santos Zapatería. 16:30 A 17:30 Concierto en la Plaza con por la Orquesta Boulevard. 18:00 A 19:00 Suelta de ganado bravo por la carretera. 19:00 A 19:30 Descanso. 19:30 A 20:30 Suelta de vaquillas en la plaza. 19:00 Talleres infantiles (Malabares, papiroflexia, maquillaje y pintacaras, etc...) para todas las edades, en la Plaza de la Paz. 20:30 Encierro. A continuación, Txaranga desde la Plaza de Don Jesús Lasanta. Acompañará la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Valtierra. Al finalizar, toricos simulados por la carretera. 00:00 A 01:00 Concierto amenizado por la Orquesta Boulevard. 01:00 A 02:00 Suelta de vaquillas en la Plaza. 01:00 A 03:15 Verbena.

