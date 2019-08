Éxito de 'Catar Navarra' en Lekunberri

Actualizada 19/08/2019 a las 16:39

El pasado sábado se celebró en Lekunberri una nueva edición de la iniciativa 'Catar Navarra/Nafarroa dastatu', un nuevo éxito de asistencia y participación de gentes de toda Navarra que compartieron reflexiones, ideas, historias, compromisos, paisajes, canciones y productos turísticos y agroalimentarios de nuestra comunidad, superando una vez más todas las expectativas.



El evento comenzó a las 10 de la mañana, con un paseo interpretativo denominado 'En los secretos de Aralar' que contó con la participación de unas 80 personas de todas las edades y variada procedencia geográfica (con un importante número de turistas alojados en establecimientos turísticos de la zona), entre ellos Gorka Azpiroz, alcalde de Lekunberri y el nuevo consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, Jose Maria Aierdi, un recorrido circular que se inició en la Iglesia de Astitz y visitó la cueva de Mendukilo, un precioso recorrido para descubrir el paisaje natural y cultural de Aralar adentrándose en las entrañas de una montaña mítica como pocas, con su sugerente oferta de luz y sonido, ofreciendo un relato real y fantástico a la vez, a través de una de las guías del equipo de Mendukilo.



Una vez finalizado el paseo, comenzó al mediodía el evento-cata-espectáculo en el patio del centro escolar de Lekunberri, con un recibimiento al grupo de asistentes con música en vivo y un entrante con queso, pan con aceite y sidra de la zona.



Ante más de 150 personas, la nueva consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, en su primera intervención pública desde su nombramiento, abrió la cita agradeciendo la presencia al grupo de asistentes y explicando los objetivos del acto, fundamentalmente ahondar en las claves del Plan de Sensibilización en relación con los territorios y el Plan Estratégico de Turismo: “debemos recordar las historias que hay detrás de cada producto agroalimentario y turístico de Navarra. Ese “producto local-km 0”, es el pilar para lograr un futuro equilibrado y sostenible en nuestra comunidad”.



Acompañados de músicos y una actriz representando la importancia de las D.O. de Navarra, miembros de INTIA, de los consorcios y Hoteles de la zona, los alcaldes de Irurtzun, Aitor Larraza, y San Martin de Unx, Javier Leoz, (que nos habló del futuro y las bondades del vino rosado de Navarra) y diferentes productores de toda Navarra, entre ellos Idoia Olaskoaga, una pastora que, con indudables dotes comunicadoras, arrancó los aplausos de los asistentes, vinculando el amor a la naturaleza y, en especial, a la nuestra, con un mejor futuro para todos y todas.



A continuación, comenzó la degustación de nuestras delicatessen, mientras INTIA presentaba un avance del proyecto 'Nafar Gutiziak', una estrategia de futuro, con las delicias de Navarra como protagonistas, considerando que “detrás, sobre, bajo o al lado de los productos, hay cultura, gente, historias, y paisajes”.



No olvidaron quienes participaron en el evento la importancia de re-descubrir las diferentes zonas de Navarra y sus valores. Así, varios productores se encargaron de contarnos sus experiencias vitales en torno a los productos locales que, en esta jornada del sábado, tuvieron como grandes protagonistas del Consorcio Plazaola, Queserías D.O. Idiazabal (Bikain, Antsonea, Anatxonea), la sal de Salinas de Oro (“El caviar de la sal”), Aceite de la Maja (Mendavia), José Uranga (tomate viejo y melocotón de Sartaguda), el talo (Kristina Saralegi) o el colectivo Bertatik-bertara.



Una vez caldeado el ambiente, entraron en acción los cocineros Iñaki Andradas, de Baserriberri y Diego Martínez, de Maskarada y Kristina Saralegi, junto a los viticultores, Celayeta, Lezaun y Aristu que presentaron los "pintxos/bocados” y los vinos que los maridaron y que encantaron a los presentes: “Bloody mary de tomate y melocotón”, con miel de la zona; “Pasta-oink”, sandwich de pastrami de euskaltxerri rúcula, mostaza y mayonesa cítrica; “Talo con chocolate”; y un dulce/postre, además de un “regalo/sorpresa” que los asistentes llevaron a sus casas: “Lurraren sustraiak” o el bosque comestible. Y todo ello acompañado de sidra de la Sidreria Toki Alai, de Lekunberri; Rosado de Gonzalo Celayeta wines; “La huella de Aitana” rosado de garnacha con 4 meses en barrica de roble americano; espumoso de Bodegas Aristu, “Aristu extra brut garnacha” y tinto de Bodegas Lezáun, “Lezáun Tempranillo 18”, Premio al mejor tinto navarra 2019 D.O. Navarra.



Tafalla, Estella-Lizarra, Pamplona/Iruña y Lekunberri han llevado a cabo esta experiencia impulsada por el Gobierno de Navarra en colaboración con los ayuntamientos y entidades locales, con el objetivo de, desde la emoción, el disfrute colectivo y la cercanía, reflexionar en torno a tres discursos fundamentales para nuestro desarrollo territorial y estrechamente vinculados entre sí.



El primero, sobre la apuesta por los “Territorios Culturalmente Inteligentes y sostenibles” y por los “territorios vivos” en tiempos de la nueva globalización y el despoblamiento.



El segundo, sobre la necesidad de un nuevo enfoque sobre el modelo turístico, exponiendo las pautas que marca el plan estratégico de este sector.



Y el tercero, que tiene que ver con lo agro-alimentario. Desde la asunción de la complejidad de nuestra economía, la apuesta por productos y productores con valor añadido, autenticidad y alma; los hijos de un territorio y su historia.



Una jornada, sin duda exitosa, que dará paso al próximo evento el sábado 14 de septiembre en Arguedas.

Etiquetas Lekunberri

Selección DN+