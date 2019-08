Fiestas de este viernes 16 de agosto en Navarra

15/08/2019 a las 20:38

Estas son las localidades que celebran sus fiestas este viernes 16 de agosto en Navarra:

Abárzuza. San Roque. 12.30 h., procesión y misa. 13.30 h., lunch para jubilados con la txaranga Anberria. 17.30 h., grandes partidos de pelota. 20 h., Disco Móvil con la empresa de eventos Feelback Events. 20 h., mexicanas con Duo Imperial. 22 h., torico de fuego. 22.15 h., Bajadica al Legarcia con la txaranga Aberria. 1 h., disco móvil con la empresa de eventos Feelback Events. Aibar Día del Patrón. 12:00 Misa en honor al patrón San Roque. Posteriormente, procesión por las calles del pueblo. 13:15-14:15 Jotas en la plaza consistorial Sancha de Aibar a cargo del grupo Voces Navarras. 18:00-19:30 2ª Capea de reses bravas de la ganadería Bretos de Villafranca. 20:00 Chistorrada popular en los bajos del Ayuntamiento. 19:45-22:00 Primera sesión con la orquesta ESCALA 2000. 21:00 Música popular a cargo de los Gaiteros de Sangüesa. 22:00 Torico de fuego. 22:05 Recorrido habitual de la Txaranga. Plaza, Ontina, Calle Mayor, Plaza de la Virgen, Calle Centro, Calle Mayor, Plaza. 23:00 Concierto en el Gaztetxe: Irauten, Against you, No somos tu rollo + Talde sorpresa. 01:30-05:45 Segunda sesión con la orquesta ESCALA 2000. 05:45 Caldico Popular. Patrocinado por “Fisioterapia y rehabilitación Charo Martínez”.

Arantza. 10 h., diana con trikitilaris. 11:30 h., carrera infantil. 12 h., lunch en la plaza y canto-poteo. 16-19 horas. Hinchables en el frontón. 19 h., bertsolaris: Aitor Sarriegi, Aitor Mendiluze, Amaia Agirre y Oihana Iguaran, con la participación de miembros de la bertso eskola de Arantza. 20-21:30 h., bailables con el grupo Trikidantz. 22:00 Cenas por barrios. 00:00 Bailables con Trikidantz.

Berbinzana. Día de la Mujer. 12:00- Elección de Alcaldesa. 12:30- Misa y procesión en honor a San Roque. 13:30- Vermú para las asistentes a la comida amenizado por la charanga “El encierro”. 14:30- Comida para las mujeres en el salón del Café y sobremesa con “disco Las Vegas”. 18:00- Sorbete para las mujeres. 18:15- Ronda para las mujeres acompañadas por la charanga “El Encierro”. 18:30- Vacas con la ganadería “Hermanos Ganuza”. 19:45- Encierro txiki en la calle de las piscinas. 20:00- Pasacalles desde el bar de las piscinas con la charanga “El Encierro” y cabezudos. 21:00- Música con “Disco Las Vegas Plus”. 22:00- Bingo organizado por la Asociación Laguna. 22:15- Toro de fuego. 1 00- Música con “Disco Las Vegas Plus”.

Burlada. Día de las mujeres. 9:00 h. Dianas: Banda de Música de Burlada. 9:00 h. Dianas: Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11:00 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la calle san Juan, acompañada por Burlata Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11:00-14:00 h. Talleres y juegos en castellano y euskera en el Parque Municipal. En caso de lluvia, se suspenderán. 11:30-14:00 h. Parque infantil en la plaza de las Cofradías. 12:30 h. Pasacalles de la Banda de Música de Burlada. 12:30 h. Salida de la Txaranga Turrutxiki por las calles de la localidad. 13:00 h. Ronda jotera por las calles de la localidad. 13:30 h. Homenaje a las mujeres asesinadas durante el año 2019 y acto ciudadano en su recuerdo en la Plaza Francisco Zubiate “Parrita”. 17:30-20:00 h. Parque juvenil en la plaza Las Cofradías. 18:30 h. Salida de la Txaranga Txogarima por las calles de la localidad. 19:00 h. Suelta de vaquillas. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre las Lavanderas y Mokarte, amenizadas por la Txaranga Txogarima. 19:00 h. Jauziak con Lau Katu-Karrikadantza en plaza Francisco Zubiate “Parrita”. 19:00 h. Espacio infantil en euskera. Zinemaz Blai (Zirika Zirkus). Plaza de Francisco Ardanaz “Soldau”. En caso de lluvia, se trasladará al Polideportivo Hilarión Eslava. 20:00 h. Broken Brothers Brass Band. Parque Municipal. En caso de lluvia, se trasladará a la Casa de Cultura. 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:30 h. Discomóvil. Plaza Francisco Zubiate “Parrita”. 23:00 h. Espacio joven (parking del Soto) Concierto: Gozategi. 02:00 h. Espacio joven (parking del Soto) Concierto: Kilimak.

Cabanillas. Día de San Roque. 07:00 horas Aurora a San Roque por diferentes calles de la localidad con los “Auroros Siglo XXI”. 09:00 horas Diana con la Banda deMúsica de Fustiñana. 12:00 horas Misa Solemne y Procesión en honor de San Roque con asistencia delM.I. Ayuntamiento y acompañados por el Coro Parroquial, los quintos del 72, la Banda de Música de Fustiñana y la comparsa deGigantes y gaiteros deCabanillas. 13:30 horas Tradicional “Toma de la pasta” en el Ayuntamiento. 16:00 horas Concierto en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “Conexión”. Después del concierto recorrido con la charanga “Riau Riau”. 20:00 horas Representación del “Paloteado” por la Asociación Cultural Tresmontes. 21:30 horas Bailables en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “Conexión”. 01:00 a 3,30 de lamadrugada, Verbena en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “Conexión”.

Donamaría. Día de los Jóvenes. 10 h., cross popular. 13 h., apuesta de hachas. 14:30 h., paella autogestionada en la plaza. 18 h., acto organizado por los jóvenes. 20:30 h., bailables con el grupo Gabenara. 21:30 Cena de jóvenes. 00:00 horas, bailables con el grupo Gabenara.

Esquíroz 13:00 h., calderetes por cuadrillas. 17:00., ronda copera con disfraces amenizada por la txaranga Turrutxiki. 20:15 h., orquesta En Esenzia. 22:15 h., torico de fuegos por la plaza del Concejo. 01:00 h., Orquesta En Esenzia.

Falces. 07,30 h. Cuesta del Pilón. Encierrillo con la Ganaderia Vicente Dominguez, de Funes. 08,00 h. Dianas con la Charanga Gazte. 09,00 h.- Cuesta del Pilón. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por la calles de costumbre. 10,00 h.-Encierro Txiki. 11,00 h a 13,00 h.- Plaza de la Cruz. Hinchables para todos los muetes. 12,00 h.- Placeta Maya -Calle Echarri. Encierro de vacas. 13,00 h.- Plaza de los Fueros. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de los Gaiteros. 17,00 h a 19,00 h.- Plaza de la Cruz. Hinchables para todos los muetes. 19,00 h- Placeta Maya -Calle Echarri. Encierro de vacas. 20,15h- Plaza de los Fueros. Concierto a cargo del grupo Voces Riberas. 21,45 h.- Zona deportiva. Torico de Fuego. 22,30 h.- En el frontón cubierto. Cena Popular 01,30 h.- Plaza de los Fueros. Baile de la Era con los Gaiteros de Falces. 02,00 h. Plaza de los Fueros. Disco Movil Fiesta hasta las 5,00 h. Dj Mikel Sevillano.

Ibero. 11.00h Juegos infantiles. 13.00h Concurso de Tortillas. 16.30h Campeonato de mus. 18.00h Salida de la Comparsa de Gigantes con charanga móvil. 19.30h Herri Kirolak. 20.30 a 22.30 Baile de disfraces con temática Disney, con DJ Pablito Mix y chocolatada. 00.30 a 04.30h Baile con DJ Pablito Mix.

Izal. Día de la Juventud 12.00 a 14.00 Vermú. 12.00h Exposición del segundo concurso de fotografía de Izal. 15.00h Comida de jóvenes. 18.00h Ronda copera con Luciano 21.00 a 23.00h Electrotxaranga con el grupo “Elektrozarata” 00.00 a 04.00 Luciano hombre orquesta.

Jaurrieta. Día de los Niñ@s y Día de Barrios. 11 h., ofrenda floral de l@s niñ@s en la ermita. A continuación, chocolatada y entrega de pañuelos a los niños y niñas nacidas en 2018. Al finalizar, disparo de bombas japonesas y espectáculo El Arca de Noé con Gorriti y sus animales. 15 h., comida de los barrios de la localidad. 17 a 20 h., lucha de gladiadores, fútbol 3x3, hinchable estándar y 2 futbolines. 20.30 h., actuación de la orquesta Ilargi. 22 h., torico de fuego. 1 h., baile con la orquesta Ilargi (hasta las 5 h).

Larrión. 13.00h Misa y vermut. 16.00h Bajada por el río. 17.30h Juegos populares. 18.30h Hinchables. 20.30h. Concursos de tortillas de patata. 21.30h Degustación de tortillas. 00.30h Txupitxarock XII (Viejo Peter, Tipitako y Susurro a gritos). 03.00h Campeonato mundial de lanzamiento de peluche. 06.00h Almuerzo.

Legarda. 11 h., Misa y veneración de la reliquia de San Roque. 11.30 a 14.30 h., jugamos a reciclar. 11.30 h., sardinada popular. 13.30 h., concurso de postres. 14.30 h., comida popular. 16 a 21 h., caricaturas en directo. 17.20 h., deporte rural. 18 h., final de mus. 20 h., orquesta Carisma (disfraces). 21 h., bingo. 22 h., torico de fuego. 22.30 h., cena. 00.30 h., orquesta Carsima.

Lerín. Día del Joven. 10.00 a 21.00h URDE desde el Espacio Sociocultural Pilar Ureta. 12.00h Comparsa de gigantes y cabezudos acompañados por la charanga “Turrutxiki”. 13.00h Suelta de becerros mestizos por la calle Mayor y ponies en la plaza. Ganadería: Marqués de Saka, de Deba. 18.00h Encierro con la ganadería Basarte de San Adrián. 19.00 a 20.30h Vacas en la plaza para todos los aficionados. 20.30h La charanga “Turrutxiki” animará la calle Mayor. 21.30h Toricos de agua. 22.00h Toricos de fuego. 22.30h Cena popular en la carpa organizada por Asociación de jóvenes Baldetxate. 01.00 a 04.00h Actuación de la orquesta “Nueva Era”.

Los Arcos. San Roque. Día de Nuestros Mayores y Quintos de 1973. 08.00 h. Alegres dianas con la charanga. 12.00 h. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris de Los Arcos, acompañados de la charanga por las calles el Rancho, Bajera y plaza Santa María. Saludo de la Comparsa a nuestros mayores. Plantada de los gigantes y lanzamiento de bombas aponesas en la plaza del Coso. Continuación del pasacalles y una vez terminado encierro infantil con toros de la ganadería de Severino Ortega. 12.30 h. Misa en honor a San Roque, con ofrenda de flores de los mayores. A continuación homenaje del Club de Jubilados de Los Arcos a las siguientes personas: Ana María Ábalos García de Galdiano, María Ángeles Arzoz Martínez, Federico Ascorbe Abáigar, Miguel Bujanda López de Zubiría, María Ascensión García de Galdiano Chasco, José Luis Irisarri Maeztu, Manoli Langarica Martín, Josefina Sanz de Acedo Améscoa. 13.30 h. Concierto de jotas del grupo Acordes Navarros en el frontón de Las Cercas. 14.30 h. Desencajonamiento del ganado bravo. 18.00 h. Encierro y vacas de la ganadería Estenaga en la plaza del Coso, con espectáculo taurino por los quintos de 1973. Presidido por el Club de Jubilados de Los Arcos. 20.00 h. ‘Marionetas Pitu-Titu y el Burrico’ con el grupo Birloque. En el jardín de la Casa de Cultura. 20.30 h. Concierto del grupo Lord Byron en el frontón de Las Cercas. 20.37 h. Luz del Sol a la Virgen de la portada de la iglesia. 22.00 h. TORO DE FUEGO en la plaza del Coso. 00.00 h. Pasacalles con la charanga. 00.30 h. Concierto del grupo Lord Byron en el frontón de Las Cercas. A continuación, música DJ.

Mendigorría. 12:00h Misa. 13:00h Aperitivo, brindis feminista e imposición de pañuelicos amenizado por la Txaranga de Mendigorria.13:00h Encierro txiki desde el cine a la plaza. 14:30h Comida de las mujeres en el Centro Cívico. 16:30h., concierto Duo Imperial. 18:00h., vacas de la ganadería: P. Dominguez amenizadas por la Txaranga de Mendigorria. 20:00h Toro de agua. 20:00h. The Trikiteens. 21:30h Bingo y baile de la Era con Zubiondo Gaiteroak. Toro de fuego a cargo de Mendi Morea. 01:00h The Trikiteens.

Monteagudo. Festividad de San Roque. 6:00 h. Aurora de San Roque a cargo del Grupo de Auroros de Monteagudo, con la que se anunciará al vecindario la llegada del día de nuestro Patrón. 8:30 h. Diana-ronda de los Dantzaris de Monteagudo para recoger a sus compañeras de baile. 9:15 h. La Charanga “Los Cachorros” alegrará nuestro pueblo con Dianas y pasacalles en el día grande de las Fiestas. 11:30 h. en la Iglesia Parroquial, Solemne Eucaristía en honor de San Roque, con asistencia del M.I. Ayuntamiento acompañado por la Charanga “Los Cachorros”, los Gigantes, los Dantzaris y los Gaiteros de Monteagudo. Los cantos de la celebración serán interpretados por el Coro “San Roque” de Monteagudo. 16:30 h. Concierto en la Plaza a cargo de la Orquesta “Isaura”. 17:30 h. Ronda de la charanga por los bares. 18:00 h. En la Plaza, la Asociación de Mujeres Retama y el Club Atlético Monteagudo ofrecerán un cóctel a todos los asistentes. 18:00 h. comienzo de los festejos taurinos, con el desencajonamiento de ganado en la forma tradicional, a cargo de la ganadería de Hnos. Coloma de Novallas. de 18:00 h. a 19:30 h. Vacas en la calle. Encierro final desde los corrales de Calchetes, por la calle mayor hasta la plaza. 19:30 h. En la Plaza, representación del tradicional Paloteado de Monteagudo, a cargo del grupo de danzas y los gaiteros de Monteagudo. A su término toro de fuego amenizado por la Charanga. de 00:00 h a 00:30 h primer encierro nocturno de vaquillas, a cargo de la ganadería de Hnos. Coloma de Novallas, que se desarrollará de la forma tradicional en el recorrido de costumbre. de 00:30 h. a 00:45 h, Vaca embolada con luces, por el recorrido del encierro. 00:30 h. Verbena a cargo de la Orquesta “Isaura” en la Plaza.

Morentin. 12 h., cohete anunciador de las fiestas en honor a nuestro patrón San Andrés desde el balcón del ayuntamiento. Lanzamiento de balones y caramelos, disparo de bombas japonesas. Entrega del premio del concurso infantil de dibujo. 12.15 h., chistorrada popular animada por la txaranga Peñalén. 16 h., ronda copera acompañada de los cabezudos Dña. Lavandera y Don Carnicero. 18 h., Salve en la iglesia parroquial de San Andrés. 19 h., lanzamiento de la “Alpargata”. 21.45 h., torico de fuego. 22 h., cena popular. 1 h., verbena con la orquesta Edelweiss.

Muniáin de la Solana. 11:30 H. Ofrenda floral de l@s niñ@s a la Virgen de la Asuncion. 11:45 H. Gran parque infantil compuesto por hinchables, jumping, dunk tank, wack a mole y juegos familiares 13:00 H. Actuacion de magia “Tutti Magia” con el mago Hodei. 16,30 H. Continua el parque infantil con pintacaras. 16:30 H. Campeonatos de mus y brisca en la carretera. 19:00 H. Fiesta de la espuma. 20,00 H. Chocolatada con baile de disfraces para l@s peques. 20,30 H. Musica con London. 21:30 H. bingo popular. 22,00 H. III encierro del torico de fuego 00:30 H. Gran concierto con London.

Murchante. 07:30h. Auroras por las calles, a cargo del grupo de Auroros Virgen del Rosario de Murchante. 10:00h. Pasacalles a cargo de la charanga ‘Las Peñas’, acompañados por la Comparsa de Gigantes de Murchante. Detalle del recorrido: Plaza del Ayuntamiento, C/ Donantes de Sangre, Paretón, C/ Hernán Cortés, C/ Triunfante, C/ Fraternidad y vuelta a la Plaza del Ayuntamiento. 12:00h. Misa solemne, procesión y dúo a San Roque, en la iglesia. La misa será cantada por la Coral de Murchante (misa de jotas, con letra de Manuel Martínez Fernández de Bobadilla y música de Marcial Casajús). La procesión tendrá lugar con la intervención de la Banda de Cornetas y Tambores, la Comparsa de Gigantes y la Banda de Música de Murchante. Al término de la procesión, tendrá lugar un baile de la Comparsa de Gigantes en honor al patrón y el dúo a San Roque. 17:30h. Hasta las 20:00h. Toro mecánico, pista Americana ludoteca infantil y pistas de baile, en la zona infantil (C/ Mayor). 17:45h. Hasta las 19:45h. Desencajonamiento y suelta de vacas, en la Plaza de los Fueros, amenizada por la charanga ‘Las Peñas’. 18:30h. Hasta las 02:30h. Conciertos, en la Plaza Virgen de la Asunción (urbanización de Soladrero). Organiza: Asociación Jaleo Murchantino. Más información en la App ‘Murchante Al Día’ y en redes sociales. 20:00h. Hasta las 21:00h. Suelta de vacas, en la C/ Mayor. 21:00h. Encierro txiqui con toros simulados, toro de fuego, actuación de la charanga ‘Las Peñas’ y pasacalles de la Comparsa de Gigantes de Murchante, en la C/ Mayor. En la Plaza del ‘Quesito’, la Comparsa de Gigantes realizará un baile. 00:00h. Hasta las 02:00h. Toro mecánico, en la zona infantil (C/ Mayor). 00:30h. Verbena amenizada por la Orquesta ‘SAMURAI’, en la Plaza de Los Fueros.

Roncal. Día Infantil y Homenaje a nuestras personas mayores. 11 h., ofrenda floral infantil a la Virgen del Castillo. 12 a 14 h., parque infantil. 13 h., aperitivo jubilados. Homenaje a José Miguel Ustués y María Dolores García. 13.30 h., ronda de la fanfarre Arroitu Indarra. 17 a 19 h., reanudación del parque infantil. 19 h., chocolatada frente al ayuntamiento. 19.30 h., bombas japonesas. 20 h., kilikis. 20 h., Ronkal Roll con Kilimak. 21.15 h., baile Ttun-Ttun. 22 h., toro de fuego. 23 h., Ronkal Roll con La Mala Pekora y Bastardix.

Satrústegui. 20:00 Txupinazo, hinchable y cabezudos. 20:30 Bailables con Félix. 22:00 Cena popular. 00:30 Bailables con Félix.

Tafalla. San Sebastián. 06:00 h. Aurora en honor a nuestro Patrón San Sebastián. 07:00 h. Dianas a cargo de la Banda de Música y el Grupo de Txistularis. 08:00 h. Encierro de toros. A continuación suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la mañana. 10:30 h. El M.I. Ayuntamiento acompañado de la comitiva subirá a la Iglesia parroquial de Santa María. La Misa Mayor será en honor a nuestro Patrón San Sebastián. A la vuelta de la corporación, en la Plaza de Navarra, la Comparsa de Gigantes y Grupo de Danzas realizarán una exhibición de bailes. 11:00 h. Ronda de la peña El Cierzo que visitará las residencias de personas mayores de la zona norte de la ciudad. 13:00 h. Ronda de la peña El Cierzo. 13:00 h. Ronda de Aldamara Gaiteroak acompañados de los Gaiteros de Baigorri. 13:30 h. Arte callejero - XII Festival “Tafalla va de calle, antzezkale” en la Plaza de Los Fueros. 17:15 h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y Banda de Música hacia la plaza de toros. 18:00 h. Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la ganadería Prieto de la Cal con divisa grana y oro, por los matadores: JOSELILLO, FERNANDO ADRIÁN y JAVIER ANTÓN acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la peña El Cierzo. 18:00 h. Pasadizo del Txistulari - C/ Mayor. Concierto a cargo de Polekeleke. 18:00 h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo de Chuchín Ibáñez.18:30 h. Toro de agua, salida desde el patio de Escolapios. 19:00 h. Arte callejero - XII Festival “Tafalla va de calle, antzezkale” en la Plaza de Los Fueros. 20:00 h. Partidos de pelota de profesionales. Agirre - Eskiroz Bakaikoa - Larunbe, Olaizola II - Albisu Urrutikoetxea - Mariezkurrena II. 20:00 h. Ronda de la peña El Empuje. 21:00 h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21:45 h. Torico de fuego. 22:00 h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. 22:45 h. Exhibición de fuegos artificiales desde el Parque del Conde. 23:15 h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Trenk, el pequeño caballero”. 00:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo La Sopa Boba 80 - 90. 00:30 h. Ronda de la peña El Aguazón. 01:30 h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 01:45 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del grupo La Sopa Boba 80 - 90.

Urroz. Villa Día de los niños y los mayores 12.00h Misa en honor a los mayores cantada por Coral Latsaga.12.00 a 14.00h Tren chuchú, hinchables y parque infantil. 13.00h Aperitivo para los mayores amenizado por Destino Sonora. 15.00h Concurso de calderetes patrocinado por Sumalim. 16.00 a 18.00h Tren chuchú, hinchables y parque infantil. 18.00h actividad para los niños con Infantil trampolín 20.00h Chocolatada. 20.00 a 22.00h Baile de disfraces txiki con la actuación de Disco móvil Rhodas. 22.00h Torico de fuego. 00.30h a 04.00h Concurso de disfraces y bailes con Disco móvil Rhodas. 02.00h Reparto de premios del concurso de disfraces.

Valtierra. Prefiestas. 22 h., concierto de Rockbrothers, lo mejor del rock de los 80 hasta hoy, enla plaza de los Fueros.

Villatuerta. 12:00 Títeres con Birloque en el Rebote. 14:30 Pochada popular en la calle San Veremundo. 17:00 Actuación musical en el centro de la pochada con Ana Ganuza. 17:30 XLVI Circuito Villatuerta organizado por el C.C. Ondalán. 20:00 a 21:30 Música con Meteoro 2.0 en el Rebote. 21:30 Vuelta al pueblo y torico de fuego en el barrio de abajo. 00:30 Concurso de Play-Back infantil & adultos. 01:00 a 05:00 Música con Meteoro 2.0 en el Rebote.

