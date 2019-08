Las 'madres del IRPF' lamentan que Chivite se escude en la vía judicial de la que renegó antes

Actualizada 14/08/2019 a las 09:58

El Grupo Independiente de Madres y Padres del IRPF ha manifestado su "decepción" en un comunicado de prensa al "escuchar a María Chivite cómo se escuda en cuestiones judiciales de las que renegaba antes de llegar a la presidencia del Gobierno de Navarra" para no atender la reclamación de las familias navarras que solicitan que se les devuelva el dinero tributado por sus prestaciones por maternidad y paternidad. Unas rentas que, según subrayan, el Tribunal Supremo declaró exentas en octubre del año pasado y que han sido reintegradas ya a todas las madres y los padres del Estado salvo a los navarros.

El colectivo ya manifestó su malestar antes de la investidura de Chivite por que su reclamación no se hubiera incluido en el acuerdo de programa alcanzado entre el PSN y sus socios de Geroa Bai, Podemos, I-E. "Confiamos en que la nueva presidenta mantuviera el compromiso y las promesas realizadas durante su estancia en la oposición y también en campaña electoral, cuando incluyó esta solicitud dentro de su programa de medidas urgentes", reconocen.

“Desgraciadamente observamos cómo en las primeras entrevistas después de haber tomado posesión ya no habla de que nos devolverá ese dinero tributado sino de que quiere esperar a ver qué dicen los tribunales”, lamenta el grupo. “Es muy desilusionante ver cómo quien criticó al cuatripartito por abocarnos a un peregrinaje judicial por una cuestión que se podía resolver en el Parlamento, quien defendió que no dejar a las familias navarras en esta situación de desigualdad y desamparo era cuestión de voluntad política, incluso quien acudió personalmente a la manifestación que organizamos en octubre ahora se escude en cuestiones como la seguridad jurídica o la garantía legal para no cumplir enfrentándose por ello a sus socios de Gobierno”, manifiesta.

El Grupo hace referencia en su nota a la hemeroteca durante el último año, que consideran que está “plagada de declaraciones, mensajes en redes sociales e iniciativas legislativas del PSN apoyando nuestra reclamación”, e invita a la presidenta a recuperar su compromiso y a poner en práctica su promesa de investidura de dialogar y llegar a consensos amplios con todas las fuerzas parlamentarias como ejercicio de servicio público y para atender los “problemas de la gente que no pueden esperar”.

Asimismo, solicita una reunión urgente y personal con María Chivite, "que en campaña siempre se mostró dispuesta tanto pública como privadamente", para que explique su postura actual, las razones de su cambio y cuál va a ser su decisión final ante lo que hace unos meses ella misma calificó como una “cuestión de justicia” y que el colectivo advierte que seguirá reclamando por las vías que sean necesarias durante esta legislatura.

