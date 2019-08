Fiestas de este jueves 15 de agosto en Navarra

14/08/2019 a las 19:20



Abárzuza La Asunción y Disfraces. 12.30 h., procesión y misa. 13.30 h., vermout con la txaranga Anberria. 17.30 h., grandes partidos de pelota. 18.30 h., concurso de disfraces infantiles. 19 h., chocolatada. 20 h., igual hay bingo. 20.30 h., música con Ilargi. 22 h., torico de fuego. 22.15 h., Bajadica al Legarcia con la txaranga Anberria. 23 h., cena popular con disfraces. 00.30 h., música con Ilargi. 1 h., concurso de disfraces.

Aibar Víspera. 10:00 Almuerzo (apuntarse en el Gaztetxe). 10:30 Presentación del Karriko popular - X Aniversario. 11:30 Recepción de autoridades y puesta de pañuelicos. 12:00 Chupinazo. Disparo del cohete anunciador de las fiestas desde el balcón de la Casa Consistorial, amenizado por la Txaranga de Aibar, Comparsa Auzolan y grupo de gaiteros. La Comparsa Auzolan hace 25 años que se estrenó en nuestras calles. Aperitivo ofrecido por el Excmo. Ayto. de Aibar-Oibar en las arcadas del Ayuntamiento. 13:00 Recorrido por las calles de nuestro pueblo de la Txaranga, la Comparsa Auzolan, grupo de gaiteros, acompañados por el Karrico Popular. 18:00-19:30 1ª Capea de reses bravas de la ganadería Bretos de Villafranca. 20:00 Chistorrada popular en los bajos del Ayuntamiento. 20:00-22:00 Primera sesión con el grupo “Puro Relajo”. 22:00 Torico de fuego. 22:05 Recorrido de la charanga. Plaza, Santa María, Cruce. 01:30-05:30 Segunda sesión con DJ Babil.

Arantza 10:00 h., diana con txistularis. 11:00 h., misa. A continuación, Dantza Luzea de Arantza en el frontón. 19:00 h., kalejira con gigantes, cabezudos y músicos. 19:00 h., partidos de pelota. Entrada: 2 euros (mayores de 16 años). 20:00-21:30 h., bailables con el grupo Oharkabe. 21:30 h., toro de fuego. 00:00 h., bailables con el grupo Oharkabe.

Berbinzana Día de la Virgen. 07:30- Aurora en honor a la Virgen de la Asunción. 12:30- Misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción. 13:30- Ronda y concierto con la “Banda joven de Alegría Raguesa”. 18:30- Vacas con la ganadería “Hermanos Ganuza”. 19:45- Encierro txiki en la calle de las piscinas. 20:00- Pasacalles desde el bar de las piscinas con la charanga “El encierro” y cabezudos. 21:00- Música con “Disco DMX sound”. 22:00- Bingo organizado por “La unión”. 22:15- Toro de fuego. 01:00- Música con “Disco DMX sound”.

Burlada Día de la Virgen de la Asunción. 8:30 h. Dianas: Banda de Música de Burlada. 9:00 h. Dianas: Burlatako Herriko Gaiteroak y Burlatako Txistulariak. 11:30 h. Salida desde la plaza de las Eras, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Larratz Dantzari Taldea y Banda de Música recorrerán la calle Lavanderas, hasta plaza de la Iglesia. 11:00-14:00 h. Talleres y juegos en castellano y euskera en el Parque Municipal. En caso de lluvia, se suspenderán. 11:30-14:00 h. Parque infantil en la plaza de las Cofradías. 12:30 h. Salida de la Txaranga Turrutxiki por las calles de la localidad. 13:00 h. Actuación de Larratz Dantzari Taldea en la plaza de la Iglesia. Ciclo de danzas “Campaneros”. 17:30-20:00 h. Parque infantil en la plaza de las Cofradías. 18:30 h. Salida de la Txaranga Txogarima por las calles de la localidad. 19:00 h. Suelta de Vaquillas. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre las Lavanderas y Mokarte, amenizadas por la Txaranga Txogarima. 19:00 h. Espacio infantil en castellano, “Maricastaña” con Titiriteros de Binéfar. Plaza de Francisco Ardanaz ‘Soldau’.En caso de lluvia, se trasladará al Polideportivo Hilarión Eslava. 19:00 h. XXXII Torneo de Pelota Mano - Ayuntamiento de Burlada. Finales senior masculino y cuatro y medio femenino sub 22. Frontón Askatasuna. Entrada gratuita con aforo limitado. 20:00 h. Actuación de Alegrías de Burlada y Coro Rociero Parque Municipal. En caso de lluvia, se trasladará a la Casa de Cultura. 20:00 h. Bailables de txistu y gaita en la plaza de la Iglesia. 21:30 h. Encierro txiki. Recorrido: calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:00 h. Toro de fuego. Salida por calle san Francisco, tramo comprendido entre Las Lavanderas y Mokarte. 22:00 h. Espacio Joven (parking del Soto): Concierto: Black Beltz. 22:30 h. Pasacalles de Mexicanas a cargo de Mariachi Imperial y a las 23:00 h. concierto en la plaza Francisco Zubiate “Parrita”. 23:00 h. Fuegos artificiales desde Las Ripas. Colección a cargo de la Pirotecnia Fiesta. 23:30 h. Espacio Joven (parking del Soto): Concierto: Diabulus in música.

Cabanillas Día de la Virgen. 11:00 horas Misa en honor a la Virgen de la Asunción. 11:30 horas concentración de las peñas en la plaza del ayuntamiento. Actuación de los gigantes y gaiteros de Cabanillas. Concurso de pancartas y reparto de cava. 1º Premio pancartas: 125 € 2º Premio pancartas: 100 € 3º Premio pancartas: 75 €. 12:00 horas DISPARODEL COHETE anunciador del comienzo de las fiestas. A continuación, ronda por los bares con la charanga “RIAU RIAU” hasta las 14:00 h. 14:00 a 16:00 horas CATA de “tres pinchos y tres cervezas” o “tres pinchos y tres vinos” por 5 €, en la C/ San Roque. 16:00 horas Concierto en el Salón Cultural con la actuación de la orquesta “London”. 17:30 a 21:00 horas, en la plaza, “TARDE DJ” con “Víctor Navarro”. 21:00 horas Bailables en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “London”. 01:00 a 3:30 de lamadrugada, Verbena en el Salón Cultural a cargo de la orquesta “london”.

Donamaría Por la mañana, ambientación con gaiteros. 11:15 h., Misa Mayor. 12:15 h., danzas con el grupo de danza de Doneztebe. 13:00 h. Lunch. 17:30 h. partidos de pelota infantiles. 18:30 h. Elizalde-Beroiz / Urbieta II-Merino. 20:00 Concierto con Pancho Balbuena.

Falces 07,30 h.- Cuesta del Pilón. Encierrillo con la Ganadería Adrian Dominguez, de Funes. 08,00 h.- Dianas con la Charanga Gazte. 09,00 h.- Cuesta del Pilón. Encierro del Pilón y posterior prueba de ganado por la calles de costumbre. 11,30 h. Salida desde la Plaza de los Fueros hacia la Residencia San Francisco Javier. Visita de los Gigantes a la Residencia acompañados por la Charanga Gazte. 12,00 h.- Placeta Maya -Calle Echarri. Encierro de vacas. 14.00 h.- Plaza de los Fueros. Paella para todos los vecinos, servida por la Corporación Municipal y la Comisión de Festejos. (precio 1 €) 18,00 h. Patio Casa de Cultura. Actuación infantil Magia a Tutti Plen. 19,00 h.- Placeta Maya -Calle Echarri. Encierro de vacas. 20,15 h.- Plaza de los Fueros. Concierto a cargo de La Bohemia Orquesta. 21,45 h.- Zona deportiva. Torico de Fuego 22,00 h.- “Disco Coktail Joven” Yara Martin Autor (hasta 14 anos) Hasta 11:30 h. 00,30 h. Placeta Maya - Baile de la Era con los Gaiteros. 01,00 h. Paceta Maya -Calle Echarri. Encierro con la ganadería Lastur. 01,30 h.- Plaza de los Fueros, verbena con La Bohemia Orquesta.

Funes Pobre de mí y Ronda Jotera. 11.00 degustación de ternera asada (venta de ticket a 1 € 12:00 a 13:00., Encierro con la ganadería Vicente Domínguez 13:00 Ronda jotera desde el Bar Avenida. 15:00 Comida de joteros en el bar Avenida 16:30 concierto de jotas. 18:00 a 19:00 Encierro con la ganadería Vicente Domínguez, amenizado por la Txaranga Peñalén. 19:15 a 20:45 Especial c.f. rugby en la plaza de toros. 20:45 Salida de la plaza de toros con la peñas, los gigantes y la txaranga hasta A.C.R. Sancho IV. 21:30 Despedida de la Comparsa de Gigantes y recogida de chupetes a los niños en la A.C.R. Sancho IV. 00:00 Pobre de mí. 00:30 traca final y despedida de la Txaranga Peñalén en la Pista.

Ibero 08.00h Auroras. 12.00h Misa en honor a Nuestra señora de la asunción. 13.00h Lunch. 13.30h Kilikis y “toricos”. 18.00h Salida de la Comparsa de Gigantes con charanga móvil. 19.00h Partidos de pelota infantiles y cadetes. 20.30 a 22.30 Baile com DJ Panlito Mix. 22.30h Cena autogestionada con cuadrillas en la carpa. 00.30 a 04.30h Baile con DJ Pablito Mix.

Izal Día de la Virgen 08.00h Aurora. 12.00h Misa. 12.30h Pasacalles con el grupo “Kantuz”. 14.00h Grupo jotero: Itziar, Ion y Amaia. 17.00h Comienzo de torneos de mus, briska y calva. 18.00h Juegos infantiles 21.00h Torico de fuego. 22.00h Cine en el frontón.

Jaurrieta Día de la Patrona. Al amanecer, aurora cantada por el Coro de Jaurrieta. 12 h., romería a la ermita de Nuestra Señora de la Blanca y celebración de misa mayor. Actuación de los danzantes de Jaurrieta y reparto de queso y vino para los asistentes. 18 h., partidos de pelota. Primer partido, Cuatro y Medio; segundo partido, parejas. 20.30 h., bailables con la orquesta Yatagan. 22 h., torico de fuego. 1 h., bailables con Yatagan (hasta las 5 h).

Larrión 13.00h Misa y vermut. 17.00h Partidos de pelota, bingo y chocolatada. 20.00h. Música con DJ Bámbola. 21.00h Torico de fuego. 22.00h Cena por cuadrillas. 01.00h Música con DJ Bámbola. 06.00h Almuerzo. 07.30 Campeonato mundial de Cocherito Leré.

Legarda 12 h. Misa mayor. 13 h., aperitivo popular. 18 h, mus. 18 h., zumba. 19.30 h., chocolatada popular. 20 h., discomóvil.. 21 h., bingo. 22 h., torico de fuego. 22.30 h., cena. 00.30, discomóvil.

Leitza 8 h., diana. 9 h., encierro y vacas. 12 h., deporte rural en la plaza. 13 h., salida de la txaranga Incansables. 14.30 h., comida de soci@s del Aurrera. 18 h., encierro y vacas. 19 h., ingurutxo. Después, reparto de caramelos. 22 h., toro de fuego. 23 h., concierto de Gregario de Luxe en la plaza. Al finalizar, Pobre de mí con la txaranga Incansables.

Lerín Día de la Patrona. 08.00h Aurora en honor a la Virgen de la Asunción con el coro parroquial “Virgen Blanca”. 09.30h Dianas por las calles de nuestra localidad con la Banda de Música de Lerín. 10.00 a 21.00h URDE desde el Espacio Sociocultural Pilar Ureta. 11.45h Salida de la corporación desde el ayuntamiento, con la Banda de Música de Lerín y la comparsa de gigantes y cabezudos. 12.00h Procesión y misa solemne en honor a la Virgen de la Asunción junto con la Banda de Música de Lerín. 18.30h Encierro de reses bravas. Ganadería Arriazu de Ablitas. 19.30h Vacas en la plaza y ronda de pasacalles por la calle Mayor con la charanga “Turrutxiki”. 21.30h Toricos de agua. 22.00h Toricos de fuego. De 01.00 a 04.00h Verbena popular con la orquesta “Esenzia”.

Los Arcos Día de la Virgen. 06.30 h. Aurora de la Virgen con la Asociación de Auroros de Los Arcos y acompañantes por su recorrido tradicional. 10.00 h. Alegres dianas con la charanga. 11.15 h. Salida de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris de Los Arcos, del Ayuntamiento, el Rancho, Bajera hasta plaza Santa María. 11.30 h. Procesión partiendo de la parroquia con participación de la Corporación Municipal, autoridades y cofradías religiosas con sus estandartes, Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Dantzaris de Los Arcos, acompañados por gaiteros y charanga. Salve y Jotas Rondalla Santa María y los joteros Juana y Rafael. A continuación, misa Solemne en honor de nuestros Patronos Santa María y San Roque. Al finalizar el pasacalles por plaza Santa María, plaza la Fruta, Mayor, Los Fueros, el Rancho y ayuntamiento. 14.30 h. Desencajonamiento del ganado bravo. 18.00 h. Encierro y vacas de la ganadería de Jesús Estenaga en la plaza del Coso. Concurso de recortes y colocación de anillas. De 20.30 a 22.00 h. Verbena con la orquesta Impakto en el frontón de Las Cercas. 22.00 h. TORO DE FUEGO en la plaza del Coso. 00.00 h. Pasacalles con la charanga. De 1.00 a 5.00 h. Verbena con la orquesta Impakto en el frontón de Las Cercas.

Marcilla Día del Jubilado. 12.30 h., misa. 13.30 h., comida. 16.30 h., concierto a cargo del grupo Azabache. 19.30 h., bailables en la plaza. 21.30 h., bailables en la plaza.

Mendigorría Virgen de la Asunción. 7 h., auroras. 8:30h Dianas con las Gaiteras. 12:00h Procesión y a continuación Misa y Salve en Honor a la Virgen de Asunción con la Comparsa de Gigantes y cabezudos acompañada por las Gaiteras y Txaranga de Mendigorria. 17:30h RIAU-RIAU amenizado por la Txaranga de Mendigorria. 19:00h Vacas de la ganadería Eulogio Mateo amenizadas por la Orquesta Paraíso. 21:15h Toro de agua. 21:30h., Bingo y baile de la Era con las Gaiteras de Mendigorria. Toro de fuego a cargo de Raul Zabalza. 01:00h Orquesta Paraíso.

Monteagudo Festividad de la Asunción. 9:00 h. dianas por las calles de Monteagudo a cargo de la Charanga “Los Cachorros”. 11:30 h. Solemne eucaristía en la Basílica de Nª Sra. del Camino, a la que asistirán las Autoridades acompañadas por la Banda de Tambores y Cornetas “Villa de Monteagudo”, los Gigantes y el Grupo de Gaiteros de Monteagudo. El Coro “San Roque” de Monteagudo, realizará el acompañamiento musical de la Santa Misa. 13:00 h. La Charanga “Los Cachorros” interpretará una selección de temas de su repertorio, amenizando a quienes disfruten de su vermouth en la Plaza. 16:30 h. Concierto en la Plaza a cargo de la Orquesta “Escala”. 17:30 h. Ronda con la charanga por los bares. de 18:00 h. a 21:00 h. Laser tag, para mayores de 10 años, en la Avda. Virgen del Camino, con entrada libre. de 18:30 h. a 19:30 h. Magia, en la plaza, para los más pequeños, con la actuación del mago Tintín. de 19:30 h. a 21:30 h. Cata cerrada de cervezas en la plaza, amenizada por la charanga. El día de la celebración sólo se podrán adquirir tikets para tres cervezas, sin pincho (4 euros). 22:00 h. Toro de fuego. 00:00 h. Toro embolado simulado, para los niños. 00:30 h. Verbena en la Plaza con la Orquesta “escala”.

Morentin 22 h., teatro en el frontón con la obra Los borrachos en el cementerio, a cargo de Marta Juániz y Miguel Munárriz.

Muniáin de la Solana 7,30 h. Aurora. 12,00 h. Procesión en honor a Nuestra Sra. la Virgen de la Asunción, amenizada con la jotica en san Ramón y los gigantes y txistularis de Berriozar. Misa solemne celebrada por el obispo auxiliar Juan Antonio Aznárez y cantada por el coro de

Muniain. 13:30 h. Vermouth amenizado con los bailes de los gigantes al son de los txistularis de Berriozar. 19:00 H. Gran Actuacion Del Grupo Danzas Rusas Flores De Los Urales. 20:30 H. Vi Concurso De Ajoarrieros. 20:30 H. Verbena Con La Orquesta Edelweiss. 21:30 H. Bingo Popular. 22:00 H. Presentación De Ajoarrieros. 22,00 H. II Encierro Del Torico De Fuego. 22:30 H. Cenas. 00:30 H. Música Con La Orquesta Edelweiss.

Murchante 07:30h. Auroras por las calles, a cargo del grupo de Auroros Virgen del Rosario de Murchante. 11:00h. Concentración de gigantes, en las naves municipales. Localidades participantes: Olite, Cascante, Caparroso y Murchante. Organiza: Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Murchante. A continuación, recorrido hasta la iglesia Ntra. Sra. de la Asunción, acompañados por gaiteros. Detalle del recorrido: Naves municipales (junto a escuela de música), C/ Mayor, C/ Olivos, C/ Plana, C/ Tudela, C/ Conde, Plaza del ‘Quesito’, C/ Mayor, Plaza de la iglesia, C/ Mayor y Plaza de los Fueros. 12:00h. Ofrenda floral y misa solemne, en honor a la Virgen de la Asunción, en la iglesia. La misa será cantada por la Coral de Murchante. La Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Asunción llevará a cabo la tradicional ofrenda floral. Al finalizar, los Gigantes de Murchante realizarán un baile en honor a la Virgen. A continuación, las comparsas de gigantes participantes en la concentración se dirigirán hasta la Plaza de los Fueros, para terminar con unos bailes en la misma, junto con los gaiteros y la charanga ‘Las Peñas’. 17:30h. Actuación de ‘DÚO IMPERIAL’, en la Plaza Cortes de Navarra. 17:30h. Hasta las 20:00h. Galería Paint-ball e hinchables, en la zona infantil (C/ Mayor). 19:00h. Final de la novena y dúo a San Roque, en la iglesia. 20:30h. Paloteado de Murchante, en la Plaza de los Fueros. Organiza: Asociación de Dantzaris de Murchante. 22:00h. Hasta las 02:30h. Conciertos, en la Plaza Virgen de la Asunción (urbanización de Soladrero). Organiza: Asociación Jaleo Murchantino. Más información en la App ‘Murchante Al Día’ y en redes sociales. 00:30h. Verbena amenizada por la orquesta ‘IMPACTO SHOW’, en la Plaza de los Fueros.

Roncal Día de la Virgen. 11.45 h., salida de roncaleses desde el ayuntamiento. 12 h., misa solemne en la parroquia de San Esteban. 12.45 h ., Baile de la Bandera frente al ayuntamiento. 19 h., procesión desde la iglesia hasta la ermita. 19.30 h., pintacaras en el frontón. 20 h., kilikis. 20 h., concierto a cargo de Los Tenampas. 21.15 h., baile Ttun-Ttun. 22 h. toro de fuego.

Tafalla Nuestra Señora de la Asunción. 06:00 h. Aurora en honor a Nuestra Señora de la Asunción. 07:00 h. Dianas a cargo de la Banda de Música y el Grupo de Txistularis.08:00 h. Primer encierro de los toros que se lidiarán por la tarde. A continuación tendrá lugar la tradicional suelta de vaquillas con premio al mejor recortador de la mañana. 10:30 h. El M.I. Ayuntamiento acompañado de maceros, timbaleros, clarineros, gigantes, kilikis, zaldikos, dantzaris, gaiteros, txistularis y banda de música, subirá a la Iglesia parroquial de Santa María. En la Misa Mayor en honor a Nuestra Señora de la Asunción cantará la Agrupación Coral Tafallesa. A la vuelta de la corporación, en la Plaza de Navarra, la Comparsa de Gigantes y Grupo de Danzas realizarán una exhibición de bailes. 11:00 h. Ronda de la peña El Aguazón que visitará la residencia de las personas mayores de la zona norte la ciudad. 13:00 h. Ronda de la peña El Aguazón. 17:15 h. Desde la Plaza de Navarra salida del cortejo de mulillas, caballeros en plaza, Gaiteros de Tafalla y Banda de Música hacia la plaza de toros. 17:30 h. Zona junior en el Ereta: disco - karaoake. 18:00 h. Corrida de toros. Se lidiarán seis toros de la ganadería Las Monjas con divisa morada y negra, por los matadores: El Cid, Gómez del Pilar, Juan Silva “Juanito” acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros. A continuación, suelta de vaquillas amenizada por la peña El Aguazón. 18:00 h. Ronda por el casco viejo a cargo de Elektro Txufla. 18:00 h. Centro Cívico. Café-concierto a cargo de Javier y Chus.18:30 h. Patio de Escolapios. Espectáculo infantil bilingüe “Tatatxan Zirko eta dantzan” de Kiki Koko Moko. 19:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del Mariachi Riviera Maya. 20:00 h. Ronda de la peña El Cierzo. 21:00 h. Regreso de las peñas y banda de música desde la plaza de toros hasta la Plaza de Navarra. 21:45 h. Torico de fuego. 22:00 h. Plaza de Navarra. Bailes regionales a cargo del Grupo de Gaiteros de Tafalla. 23:15 h. Atrio de Santa María. Proyección de cine infantil con la película “Smallfoot”. 00:30 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del Mariachi Riviera Maya. 00:30 h. Ronda de la peña El Empuje. 01:30 h. Encierrillo de los toros que correrán el encierro. 01:45 h. Plaza de Navarra. Actuación musical a cargo del Mariachi Riviera Maya.

Urroz Villa 12.00h Procesión con Acordeones trio, ofrenda floral y misa cantada por la Coral Latsaga 13.00h Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento. 17.30h Actividad a la tarde a cargo de Africa Mwoto. 20.00 a 22.00h Bailes con disco móvil.. 22.00h Torico de fuego. 00.30h a 04.00h Bailes con disco móvil.

Valtierra Prefiestas. 12 h., concurso de pancartas, y entrega de premios y accésits de la portada de Fiestas San Ireneo en la plaza de los Fueros. 19 h. XXXIII Trofeo “Villa de Valtierra” entre C.A. Valterriano-Lourdes, en el campo de las Tejerías. 22 h., concierto de la Banda y Coral de Valtierra en la plaza de los Fueros.

Villatuerta 07:00 Aurora por las calles del pueblo. 12:00 Misa en honor a la patrona y ofrenda por parte de la Asociación Cultural Iranzu. 13:00 Toros de agua en el raso con Gretel Animación. 17:00 Mus organizado por la Asociación Juvenil Ozalder. Premio para la pareja ganadora, txapelas y jamón. Premio para la segunda pareja, queso. 18:00 Monólogos con Gorka Aginagalde y Maribel Salas en el Rebote. 20:00 a 20:30 Música con Orquesta Equus. 20:30 a 21:30 Espectáculo y baile infantil de disfraces con Iratxe. Solamente las niñas y los niños disfrazados tendrán obsequio. 21:30 Vuelta al pueblo y torico de fuego en el barrio de arriba. 22:30 Cena de Asociación Iranzu en el Bar del Complejo Deportivo y Cultural San Ginés. 01:00 a 03:00 Música con la Orquesta Equus. 03:30 a 05:00 Música con DJ Julen.



