Mikel Izquierdo Redín, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y especialista en prescripción de ejercicio físico para la mejora de la salud y la calidad de vida, ha sido nombrado profesor honorífico visitante de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida del King’s College de Londres (Reino Unido), el centro universitario de formación biomédica más grande de Europa, que, además, es una de las diez mejores universidades británicas y ocupa el puesto 31.º a nivel internacional, según la Clasificación Mundial de Universidades QS (QS World University Ranking) de 2019.

Mikel Izquierdo es licenciado y doctor, con premio extraordinario, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (1997). Completó su formación con estancias, como investigador, en el Centro de Investigación Neuromuscular de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia) y en el Laboratorio de Rendimiento Humano de la Universidad de Connecticut (Estados Unidos).

En 2005, fue nombrado jefe de la Unidad Técnica de Investigación en el Centro de Estudios, Investigación y Medicina de Deporte del Gobierno de Navarra, donde permaneció hasta 2010. En ese año, obtuvo una cátedra en el Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA, en el ámbito de la fisioterapia y la biomecánica de la actividad física. Además, desde 1997, ejerce como profesor del Máster en Alto Rendimiento Deportivo del Comité Olímpico Español.

Mikel Izquierdo es también investigador de Navarrabiomed (el centro de investigación biomédica de la UPNA y el Gobierno de Navarra) y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA).

EXPERTO EN ENTRENAMIENTO DE FUERZA

El catedrático de la UPNA ha dirigido numerosos proyectos de investigación en el ámbito de la biomecánica y el sistema neuromuscular, con especial interés en el estudio de los efectos del entrenamiento de fuerza y la potencia muscular en diferentes deportes, el envejecimiento, las poblaciones especiales (como las personas con diabetes o con obesidad) y el rendimiento muscular. Como resultado de estos estudios, ha publicado casi 300 artículos en revistas internacionales indexadas. Paralelamente, ha dirigido más de veinte tesis doctorales.

Entre sus investigaciones más destacadas, sobresale su coordinación del programa Vivifrail, que, entre 2014 y 2016, unió a cinco países del Viejo Continente (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) para promocionar en las personas mayores de 70 años el ejercicio físico para prevenir las caídas y la fragilidad, dentro de la Estrategia de Promoción de la Salud y Calidad de Vida de la Unión Europea. Esta última institución, dentro de su programa de investigación e innovación Horizonte 2020, ha concedido cuatro millones de euros para implantarlo, a través del proyecto DIABFRAIL-LATAM, en cinco países de América (Argentina, Chile, Colombia, México y Perú) y Mikel Izquierdo se encarga de coordinar la prescripción de ejercicio físico. En la actualidad, es investigador responsable del Grupo de Ejercicio Físico en el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Fragilidad y Envejecimiento Saludable del Instituto de Salud Carlos III y el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España.

Además, Izquierdo participa desde 2016 como asesor experto internacional en el Consorcio Clínico de Envejecimiento Saludable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), encargado de desarrollar estrategias de cuidado integral de las personas mayores para un envejecimiento saludable. También ha tomado parte en la elaboración de un manual dentro de una iniciativa, denominada 'Be he@lthy, be mobile' (“Sé saludable, sé móvil”), impulsada por dos organismos de Naciones Unidas: la citada OMS y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Este proyecto buscaba extender, en los sistemas de salud de países de ingresos medios y bajos, la telemedicina o salud electrónica entre las personas mayores para combatir las enfermedades no transmisibles y lograr un envejecimiento activo.

