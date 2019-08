Actualizada 12/08/2019 a las 12:48

CC OO ha llamado la atención sobre las condiciones laborales, económicas y sociales de las personas jóvenes que "siguen siendo inaceptables e incompatibles con el desarrollo de proyectos de vida autónomos".

El sindicato ha destacado que, en Navarra, "la tasa de temporalidad para la gente joven de 16 a 24 años es del 64%, cuando la tasa de temporalidad del mercado de trabajo se ubica en el 26%, con datos del segundo trimestre. Asimismo la tasa de paro es 15 puntos más alta para la gente joven (22,6%) que para la población en general (7,8 %)".

Ha afirmado, además, que "la ultra temporalidad y las jornadas parciales afectan de forma especial a la juventud". "El 39% de los contratos que firmaron los jóvenes de 16 a 29 años fueron para 7 días o menos", ha criticado el sindicato que ha indicado también que "el 36% de las personas entre 16 a 24 años trabajan a media jornada y parcial alcanza el 18% de la gente joven que tiene entre 25 a 34 años".

Para el sindicato, estas cifras "reflejan una precariedad inaceptable que lejos de mitigarse sigue golpeando en su día a día a la inmensa mayoría de las personas jóvenes, que se ven de este modo incapacitadas para planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo".

Una circunstancia que "se evidencia también en el descenso de la tasa de emancipación juvenil". "En la actualidad, según datos recopilados por el Consejo de la Juventud de España, sólo el 19% de la población menor de 30 años ha logrado emanciparse (el 15,6% si consideramos únicamente a quienes lo han hecho en solitario), aún menos que hace doce meses", ha apuntado.

Jóvenes CC OO ha considerado "imprescindible que los poderes públicos aseguren condiciones de estabilidad, seguridad y certezas a la juventud trabajadora". "No es posible seguir viviendo sin saber qué va a ser de nosotros mañana mismo, si podremos o no acceder a una vivienda, si tendremos empleo o estaremos en el paro, si seguiremos siendo falsos becarios o falsos autónomos, si podremos pensar en formar una familia o deberemos continuar aplazando el desarrollo de nuestros propios proyectos de vida", ha criticado.

Asimismo, ha llamado a "perseguir eficazmente la temporalidad injustificada y el fraude en el trabajo por cuenta propia".

Para CC OO, "la negociación de un Estatuto de las Prácticas no Laborales, ya comprometido con Gobierno y patronal, para avanzar en la conversión en contratos de trabajo de las prácticas extracurriculares, junto con la elaboración de un marco de calidad que asegure, entre otros elementos, una contraprestación económica suficiente a las prácticas no laborales curriculares, es otra reivindicación que no puede permanecer por más tiempo en el cajón".

Igualmente, ha destacado que las ayudas a la emancipación y el desarrollo de parques públicos de vivienda en alquiler son medidas que "facilitarían que las personas jóvenes pudieran planificar sus propios proyectos de vida en unas condiciones dignas y adecuadas".

