El CIMA estudia por qué falla el hígado por el alcoholismo

Investigadores del CIMA de la Universidad de Navarra y de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, han avanzado en el estudio de las causas de la hepatitis alcohólica aguda y han abierto las puertas a nuevos tratamientos para “ayudar a salvar vidas” y ofrecer “una segunda oportunidad” a estos pacientes. Los enfermos alcohólicos suelen sufrir una hepatitis aguda que ocasiona un fallo del hígado y puede llevar a la muerte. De hecho, revelan los estudios, más de la mitad de las muertes por enfermedades del hígado en la Unión Europea se deben al consumo excesivo de alcohol. El estudio, impulsado por la Caixa, se ha publicado en el último número de la revista científica Nature Communications.



CORTICOIDES POCO EFICACES



El primer autor del trabajo, Josepmaría Argemí, recuerda que, hasta ahora, el único tratamiento para estos pacientes son los corticoides. “Una terapia que se implantó en los años 70 pero que tiene una eficacia muy limitada”, recuerda este investigador, formado en el CIMA y que trabaja ahora en el grupo de Ramón Bataller, en la Universidad de Pittsburgh. “Estos pacientes no suelen ser candidatos al trasplante de hígado por su consumo adictivo de alcohol, una enfermedad estigmatizada por la sociedad y la comunidad científica. Por eso, no he han hecho estudios profundos sobre los mecanismos biológicos de estos pacientes”.



Este trabajo entre dos centros y liderado por Ramón Bataller es el primero que caracteriza cuáles son las moléculas responsables del fallo hepático en personas con hepatitis alcohólica aguda. “Comprobamos que la célula hepática (hepatocito) se transforma en unan ‘célula egoísta’, preocupada solo por su propia supervivencia en lugar de hacer funciones esenciales para el organismo (síntesis de glucosa, secreción de bilirrubina...) Y, como consecuencia de este cambio, el paciente entra en una situación de insuficiencia hepática, lo que le conduce rápidamente a un fallo multiorgánico”, apunta el director del programa de hepatología del CIMA, Matías Ávila.



Los investigadores esperan que esta información que ofrecen a la comunidad científica abra la puerta a nuevos tratamientos para “salva vidas”.

