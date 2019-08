Fiestas de este sábado 10 de agosto en Navarra

Actualizada 09/08/2019 a las 20:48

Estas son las localidades que celebran sus fiestas este sábado 10 de agosto en Navarra:



Aoiz. 11.15 h., recepción a las autoridades de la zona y colectivos socioculturales y entrega de premios del Concurso de Carteles en la Casa Consistorial. También, reconocimiento especial a Rita Jiménez (esquí de montaña), Ane Bermejo (cross), Nerea Bermejo (atletismo), Amaia Izar Leache (Miss World Spain 2018); Juan Jesús Leache, Toño Villanueva e Isabel Leache (maquetas exposiciones El Irati S.A e Historias de Aoiz, Inma y Francisca Oroz y Josetxo Paternain (trabajos historiográficos), Club Deportivo Aoiz cadetes y Banda Mariano García (20º aniversario). 12 h., cohete anunciador de las fiestas en honor a San Miguel a cargo de representantes de la Coral San Miguel de Aoiz que este año celebra su 75º aniversario. A continuación, pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros de Aoiz, Milaur Agoizko Gaitari Taldea, Txaranga Iraunkorrak y Txistularis de Aoiz. 17 a 20 h., parque infantil en el polideportivo con hinchables, ludoteca con multijuegos, carpas kermese y la barredora. 17.30 h., prueba de zurracapotes con la txaranga Iraunkorrak. 20 h., baile con Dj’s de Aoiz Leo Silva y Asier Ojer en la plaza de la Baja Navarra. A continuación, Baile de la Era y bailables con Gaiteros de Aoiz y Txistularis de Aoiz. En el descanso, entrega de premios al mejor zurracapote y pancarta. 22.15 h., toricos de fuego amenizados por los gaiteros y txistularis de Aoiz. 00 h., conciertos de rock en la plaza del Mercado con los grupos Burutik-J, Bastardix y Dj Bull. 00 h., bailables con Dj’s de Aoiz Leo Silva y Asier Ojer en la plaza de la Baja Navarra. 2.30 h., pasacalles con la txaranga Iraunkorrak desde el ayuntamiento. .



Aranguren. 12 y 17 h., ronda de disfraces Las Olimpiadas con Iñaki Bizkai. 18 a 20.30 h., hinchables y juegos con Alder. 19 h., semifinales del campeonato de mus en la sociedad. 19.30 h., misa. 20.30 h., bailables con la orquesta Azabache. 22 h., toro de fuego. 22.30 h., cena de calderetes por cuadrillas. 00.30 h., bailables con la orquesta Azabache. 5 h., más juerga en la sociedad.

Arellano 12.30 h., disparo de bombas japonesas. 13 h., misa en Untzitzu. 14.30 h., concurso de calderetes y comida en el frontón. 17 h., ronda copera con la txaranga Zaraki por el barrio de abajo. 20 h., baile con la orquesta Akerbeltz. 1 h., baile con la orquesta Akerbeltz.



Arguedas. 7 h., alegres dianas. 8 h., encierro de vaquillas por el Estrecho con la ganadería de Alfredo Íñiguez Delmas. A continuación, vaquillas en la plaza (hasta las 9.30 h) con la charanga. 16 h., café-concierto con la orquesta Boulevard en la plaza de los Fueros. 18 h., encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Alfredo Íñiguez Delmas. Al finalizar, vacas en la plaza de toros (hasta las 20.30 h), para acabar con encierro final. 20.45 h., ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de toricos. 00 h., concierto con la orquesta Boulevard en la plaza de los Fueros. 00 h., bailes reginales con el Taller de Danzas de Arguedas en la Plaza del Tinglao. 1.30 h., baile con la orquesta Boulevard en la plaza de los Fueros.



Asiain. 1.30 h, bajada pirata por el río. 15 h.,m comida por cuadrillas disfrazadas. 17 h., ronda copera. 20 h., bailables con Dj Pablitomix. 1 h., más bailables.



Barillas. 12 h., desencajonamiento y prueba de vacas de la ganadería José Arriazu de Ablitas. 19 h., encierro y prueba de vacas. 21 h., encierro infantil. 00 h., verbena a cargo de la orquesta Rally Deluxe en la plaza. A la misma hora, concurso de disfraces con un premio para el mejor disfraz individual o pareja y dos premios para los mejores disfraces de grupo. Un jurado compuesto por un corporativo y dos personas asistentes del público decidirán los ganadores que recibirán trofeo y lote de Embutidos San Antón. Al finalizar la sesión de baile, reparto de tostadas con aceite y ajo organizado por la peña Los Miuras para los asistentes.



Berbinzana. Prefiestas. Día del Injerto. 18 h., partido benéfico de fútbol en el “Sotico” entre Injerto-Peña Sport (Regional). Se cobrará 2€ de entrada y la totalidad de lo recaudado se destinará a la ayuda de los damnificados por las recientes inundaciones ocurridas en la zona media de Navarra. 20 h., música con Dj Puntx. 21 h., presentación del C.D. Injerto temporada 2019-2020. 21.45 h., bingo organizado por el C.D. Injerto. 22 h., toro de fuego. 22.30 h., cena organizada por el C.D. Injerto.



Carcastillo. 9.30 h, dianas a cargo de los Gaiteros de Carcastillo. 11 h., disparo de bombas japonesas. 11.30 h., encierro con reses de la ganadería Sat Ustarroz. 12.30 h., vaquillas enla plaza para aficionados. 17 h., concierto con la orquesta Tal Kual Band. 18.15 h., encierro de toros con reses de la ganadería Sat Ustarroz. A continuación, encierro habitual con reses de la misma Ganadería. 19 h., toro hinchable y gincana de agua en el patio de las monjas (se recomienda bañador). 19.30 h., concurso de recortadores. A continuación, encierro corto y salida de peñas desde la plaza. 21 h., ronda de gigantes y cabezudos acompañados por los Gaiteros de Carcastillo. 22 h., toro de fuego. 23.30 h., verbena popular con la orquesta Tal Kual Band.



Falces. 10.45 h., entrega e premios del concurso de carteles y entrega de pañuelos a los muetes nacidos en 1018. 12 h., disparo del cohete anunciador de las fiestas. A continuación, vuelta al pueblo con la comparsa de gigantes y cabezudos, la charanga Gazte y los Gaiteros de Falces. Homenaje a Jesús María Navarro. 13.30 h., aperitivo popular en la plaza de los Fueros. 19.30 h., concierto de la orquesta Esenzia en la plaza de los Fueros. 20.45 h., salida de la corporación para acudir a la parroquia. 21 h., canto de la Salve Magna de Hilarión Eslava, interpretada por la Coral Nuestra Señora de las Nieves de Falces. 22.30 h., recorrido con la charanga Gazte desde la plaza de los Fueros hasta la zona deportiva. A continuación, fuegos artificiales. 00.30 h., verbena a cargo de la orquesta Esenzia en la plaza de los Fueros. 2 h., Baile de la Era con los gaiteros de Falces en la plaza de los Fueros. Al finalizar, reanudación de la verbena (hasta las 4 h).



Funes. Día del Jubilado. 7 h., pasacalles con la txaranga Peñalén y desayuno en la plaza Diputación. 12 a 13 h., actuación infantil con el Mago Tután y globoflexia. 12.30 h., misa y ofrenda de los jubilados a nuestro patrón en la capilla San Miguel. 13 h., ronda de gigantes y gaiteros hasta el bar del jubilado. 14 h., vermut en el bar del jubilado. 14.30 h., comida para los jubilados. 17 h., concierto para los jubilados con el grupo Trebolé. 18 h., encierro con la ganadería Enrique Domínguez, amenizado por la txaranga Peñalén. 19.15 h., concurso de recorte de toros en la plaza de toros. 20.45 h., salida de la plaza de toros con las peñas y la charanga hasta el bar del Jubilado. 21.30 h.,, torico de fuego. 22.30 h., ginkana juvenil en el parque ludoteca. 00.30 h., verbena con Los Craters en la Pista.



Fustiñana. Los Niños. 8 h., caldico en el bar de los jubilados. 8.30 h., encierro desde la madre y vacas en la plaza (hasta las 9 h) con la ganadería Hnos Magallón de Fustiñana. 11 h., reunión en la Casa de la Villa para nombrar al mini ayuntamiento. 11.30 h., el mini ayuntamiento, junto con la Banda Municipal de Fustiñana, acudirán a la parroquia. A continuación, ofrenda florar en la parroquia a los santos Justo y Pastor. 12 h., disparo del cohete anunciador del Día del Niño por los representantes del Mini-Ayuntamiento. A continuación, Banda Municipal de Música 14 h., comida para los niños. 15 h., actuación infantil en el polideportivo a cargo de Los Opelli. Unicos payasos de Aragón. Carablanca y Zapatones. (entrada libre al polideportivo y las piscinas durante todo el día). 18.30 a 20.30 h., mitad de precio en las atracciones de las ferias. 18.30 h., vacas en la calle y en la plaza. 20.30 h., encierro desde la plaza a la cuesta del canal. A continuación, encierro simulado de toros para niños, reparto de naranjada para los niños (caldico infantil) y cánticos a los santos Justo y Pastor en la Peña El Camarote. 21.15 h., bailes populares regionales (Jota de Tudela, Era de Estella, Fandangos, Zortzico de Lantz, Arin-Arin y Polca). 00 h. concierto del grupo La Edad de Oro del Pop Español en la carpa (hasta las 3 h).



Larraga. Día de las Cuadrillas y cena popular. 10.30 h., tobogán acuático para todos los públicos desde la calle Palanquera. 13.30 h., concentración de cuadrillas y ronda con la charanga Malatxo. 14.30 h., comida popular de cuadrillas. 16.30 h., sobremesa amenizada por la charanga Malatxo. 17.30 h, ronda de cuadrillas desde la calle Palanquera hasta la plaza de los Fueros. 18 h., vaquillas para las cuadrillas en la plaza de los Fueros. 20 h., encierro de bajada. A continuación, ronda con la charanga Malatxo. 20 h., Biale de la Era en la calle Palanquera. 20.30 h., concierto con la orquesta Nueva Era. 22 h., torico de fuego. 22.30 h., cena popular en la calle Palanquera. 00 h., concierto con la orquesta Nueva Era en la calle Palanquera.



Lazagurría. Ofrenda floral y Día del coche clásico. 9.30 h., XIII Concentración de vehículos clásicos. Recepción de vehículos en la calle Mayor. 10.30 h., almuerzo en la calle Mayor. 11.30 h., ruta por la zona. 13 h., exposición de los coches en la calle Mayor. 14 h., sorteo de regalos donados por los colaboradores. 15 h., comida en las piscinas. 17 h., concierto con La Vil Canalla. 18.30 h., entrenamiento y diversión con Estenaga y sus animales. 20.30 h., ofrenda floral a la Virgen del Rosario. 21 h., sesión de tarde con la orquesta La Bohemia. 1 h., sesión de noche con la orquesta La Bohemia.



Leache. 11 h., almuerzo. 11 a 13 h., hinchables. 12 h., Kantuz. 15 h., paellada. 16 a 18 h., hinchables. 20 h., actuación de Puro Relajo (hasta las 21.30 h). 22 h., torico de fuego. 22.30 h., salida de la comparsa y txaranga. 23 h., cena. 1 h., baile de disfraces con Millenium (hasta las 6 h).



Legaria. 11.30 h., partidos de pelota: D. Garayar/O. Insausti vs J.Deskarga/J.Jara; U. Huitzi/ A. Oyarzabal vs X. Apaolaza/ O. Zugasti; y O. Ojuel/ E.Insausti vs X. Pagola/ M. Lizeaga. 18 h., carrera ciclista “Gran Premio de Legaria”. 19 h., venta de boletos para el sorteo de un jamón y una escapada romántica. 20 h., verbena a cargo de la orquesta Dindrots. 21.45 h., rifa del jamón. 22 h., torico de fuego. 22.30 h., cena. 00 h., sesión con Dj Javier. 1 h., verbena a cargo de la orquesta Drindots. 5 h., la fiesta sigue con Dj Javier.



Leitza. Víspera. 11.30 h., deporte rural entre cuadrillas. 13 h., manifestación animada por el grupo Kuxkuxtu a cargo de Elkartasun Taldea. 13.30 h., comida organizada por el club de jubilados. 14 h., comida solidaria amenizada por Elkartasun Taldea. 18 h., chupinazo y entrega de premios. Después, pasacalles con la txaranga, txistularis, gaiteros y cabezudos. 18.30 h., actuación de La Jodedera organizada por el Aurrera. 22 h., toro de fuego. 23 h., The Trikiteens. 00 h., Xeiki, Alerta Gorria y Dj Loro en Atekabeltz organizado por Txozna Batzordea. 1 h., txaranga Incansables. 2.30 h., Dj Elpunto en la txozna de la plaza a cargo Txozna Batzordea.



Sartaguda. 12.30 h., pasacalles durante el vermut con la charanga Los Impuntuales acompañada de l@s gigantes. 13.30 h., deporte rural en el frontón. Desafío de pentatlón entre 2 hombres y 2 mujeres. 17 h., partidos de pelota en el polideportivo. Primer partido con pelotaris de la escuela de Lodosa. Segundo partido entre Agirre-Iturriaga contra Bakaikoa Eskiroz. 19.30 h., encierro de reses bravas con la ganadería Estenaga. 19.30 h.,recorrido del encierro amenizado por la charanga Los Impuntuales y l@s gigantes. 20.30 h., bingo en la plaza. 20.45 h., actuación de la orquesta Ingenio. 22 h., toro de fuego. 23 h., conciertos en el frontón con las actuaciones de El Diluvi, Funkiwis y Gabenara. 1 h., baile con la orquesta Ingenio. 3 h., recorrido por las calles del pueblo con la charanga Los Impuntuales, con salida desde el frontón viejo. 3.40 h., reanudación del baile con la orquesta Ingenio (hasta las 5 h.).



Tafalla. Prefiestas. 18.30 h., pasacalles de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tafalla hasta la plaza de toros. 19.30 h., acto de celebración del centenario de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tafalla en la plaza de toros. 21.30 h., manifestación ruidosa contra las agresiones sexistas. Al finalizar en la Placeta de las Pulgas, lectura de manifiesto.



Sunbilla. Víspera. 8.30 h., VIII Cronoescalada a Arretxekoborda. 12 h., cohete de inicio de fiestas acompañado de la comparsa de gigantes y cabezudos y la txaranga Elutxa. 17 h., partidos de pelota a mano. Partido de mano parejas femenino entre Iera Aguirre-Olatz Ruiz de Larramendi vs Andrea Aldaregia-Maite Ruiz de Larramendi. Partido de profesionales mano parejas Retegi Bi- Jaunarena Elordi- Untoria-Jaunarena Elordi. Partido de profesionales mano parejas Ezkurdia -Rezusta vs Altuna-Martija. 21 h., toro de fuego alrededor de la plaza. 21.30 h. zopas en Ulibeltzak Elkartea. Música por la tarde y noche con el grupo Laiotz.



Unzué. 11 h., repique de campanas. 11.15 h., agrupación de gigantes y gaiteros de Orisoain. 11.15 h., sardinada del Zidacos popular. 13.30 h., carrera infantil de ciclismo y carrera de aficionadillos. 17 h., juegos infantiles. 19.30 h., misa en honor al patrón con la Rondalla Felipe Marco de Unzué. Al finalizar, pasacalles. 20.45 h., degustación de cervezas artesanas. 21 h., baile de disfraces infantil con la orquesta Edelweiss. 22 h., torico de fuego. 22.15 h., toro refrescante. 23 h., cena por cuadrillas. 1 h., bailables a cargo de la orquesta Edelweiss.



Uscarrés. 12 h., concurso de migas en la plaza. 18 h., inauguración del frontón y partido de exhibición. 20 h., concierto de Los Trituradores. 22 h., calderetes en la plaza. 23 h., bingo. 00 h., concierto de Los Hollister. 2 h., Parachutes. 4 h., Dj Guk.

