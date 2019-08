Cerdán contrapone la actitud de Podemos Navarra y en el Estado para lograr acuerdos

Actualizada 09/08/2019 a las 09:57

El diputado navarro y secretario de Coordinación Territorial de la Ejecutiva del PSOE, Santos Cerdán, ha reconocido que su formación intentará en la ronda de conversaciones que mantendrá Pedro Sánchez "obtener el sí" del PNV de cara a una nueva investidura, de tal forma que la formación jeltzale "se sume al acuerdo de gobierno".

Asimismo, ha remarcado que la voluntad socialista pasa por "tener un gobierno lo antes posible", aunque "tal y como está la situación nadie puede descartar" unas nuevas elecciones en el Estado.

En declaraciones a Onda Vasca ha contrapuesto además la actitud mantenida por Podemos en Navarra y en el resto del Estado a la hora de alcanzar acuerdos que permitan la investidura de Pedro Sánchez.

"Cuando tienes una formación política como Podemos en Navarra que tiene dos parlamentarios y acepta una consejería es porque entienden la situación para ser un gobierno de coalición y entra dentro de lo razonable", ha afirmado, para añadir que, por contra, "en el Gobierno de España se ofreció una vicepresidencia y tres ministerios y no la aceptaron".



En esta línea, ha criticado que Unidas Podemos "reventó la vía de la coalición" y ha advertido de que la voluntad del PSOE ha sido tener un gobierno "lo antes posible", pero "no se puede permitir que dentro de un ejecutivo haya dos gobiernos y querer ser el líder de un gobierno siendo el cuarto partido". "Las situaciones personales de los líderes no se pueden poner encima de la mesa para negociar", ha reprobado.



Por lo que respecta a los encuentros mantenidos por Pedro Sánchez con distintos colectivos ha sostenido que el objetivo es estar "activo, seguir trabajando y escuchando las problemáticas para intentar buscar soluciones". "Hay que intentar sacar el gobierno de España lo antes posible", ha expresado.



Según ha defendido, los socialistas no pueden "estar ajenos a la realidad" y deben por ello "estar en comunicación continua con lo que se dice en la calle".

"El deseo es tener un gobierno lo antes posible. Evidentemente, tal y como está la situación nadie puede descartar unas elecciones pero no es nuestra voluntad. Queremos llegar a acuerdos y evitarlas; desde el PSOE no lo deseamos y seguiremos trabajando para ello", ha anunciado.



De este modo, ha recordado las conversaciones iniciadas ya con Compromís y ha subrayado que "estaremos con todos los que quieran venir y esperemos que Unidas Podemos también participe". "Era socio prioritario y así lo demostramos con la propuesta que les hicimos de gobierno de coalición. Ahora tenemos que ver si les entra esa mesura y podemos llegar a tener un gobierno", ha incidido.

Por otro lado, y cuestionado por la actitud de PP y Cs, Cerdán ha afirmado que "un partido político no se puede instalar en el bloqueo permanente". "¿A qué juegan el resto de partidos? ¿A bloquear los gobiernos?", ha cuestionado.

De este modo, ha denunciado que el PP se está instalando "en el chiste, la frase fácil y en el tuit" y ha considerado que "parece mentira que haya sido un partido de gobierno, esté en manos de quien está y actúe como está actuando".



Respecto al PNV, el representante socialista ha reconocido que su formación intentará "buscar el sí" jeltzale ya que "queremos que el PNV se sume al acuerdo de gobierno y podamos sacar el voto afirmativo de ellos".

NAVARRA

Cerdán ha sido también cuestionado por la investidura de la socialista María Chivite como presidenta navarra. En este sentido, ha reconocido que se encuentra "muy satisfecho" por el hecho de contar con un "gobierno progresista" y ha incidido en que ha sido necesario para conseguirlo "hacer mucha pedagogía" dentro del propio PSOE.

No obstante, ha criticado las "barbaridades y falsedades" que se están diciendo por parte de "la derecha y extrema derecha". "Tenemos a la portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo que vino a Navarra a insultar a todos los navarros", ha lamentado, para añadir que el hecho de que "el primer partido de la oposición" --en referencia al PP-- "utilice la problemática de Cataluña y rememore a ETA para seguir haciendo oposición demuestra la calaña que tienen algunos".

