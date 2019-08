Qué hacer en Pamplona y Navarra este jueves 8 de agosto

Actualizada 07/08/2019 a las 19:57

ESTE JUEVES



Clásica

Laure de Marcellus & Alberto Urroz Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20.45 horas. Concierto titulado Amor y vida de mujer. Programa basado en Canciones de R. y C. Schumann, P. Viardot y T. Catalán. Festival Internacional de Música de Mendigorría. Entrada: 10 euros.



POP-ROCK

La Reina Flower Frontón de Orbaizeta. 20 horas. Concierto de pop, rock, folk y blues a cargo del trío formado por Marifé Cortes (voz, percusión), Arantxa Ojeta (voz, guitarra) y Selva Barón (voz, violín, armónica, flauta irlandesa y percusión). Trío musical que sustenta su música en la guitarra acústica y que realizará versiones de Madison Violet, Eurythmics, Pink Floyd, The Cramberries o The Corrs, entre otros. Programa Kultur.



Burlada Blues Festival Parque municipal de Burlada. 19.30 horas. Cine. Proyección de la película AMY (Amy Winehouse). Entrada libre.



Latxatarra Mesón del Caballo Blanco. Pamplona. 20 horas. Concierto al aire libre.



Otras músicas

‘Mastretta en familia’ Escenario 2 de la Ciudadela (junto a la Sala de Armas). 20 horas. Concierto titulado ¡Viva la música!, un show para toda la familia con un lenguaje musical universal. Una propuesta interactiva con el público. La orquesta está integrada por Nacho Mastretta (clarinete), Coke Santos (batería y percusión) y Marina Sorín (cello y phonofidle). Festival de las Murallas. Entrada libre.



Circo

‘In Tarsi’ Escenario 1 (lienzo Murallas). 22 horas. Espectáculo de circo a cargo de la compañía Eia. Montaje que incluye unas pequeñas estructuras, un trampolín, una báscula y cuatro acróbatas que se observan, se estudian, que chocan, que lanzan los unos a los otros. Un viaje metafórico sobre los reencuentros, proezas, caídas, tomas de poder, seducción y manipulación. Festival de las Murallas. Entrada libre.



Cine

‘Paddington’ Parque de los Enamorados. Rochapea. 22 horas. Película en euskera de 2017 (RU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.

Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de La Portuguesa (A portuguesa). 20.30 horas, película El gran Buster (The Great Buster). 22.30 horas, proyección de Donbass. Entrada: 5,50 euros.



Varios

Fiestas medievales de Olite 12 y 12.30 horas, visita guiada a las pinturas murales del coro de la iglesia de San Pedro: grisallas renacentistas y pinturas barrocas. Visita guiada con Javier Corcín y Berta Balduz. 20 horas, sala del Rey del Palacio Real, Consideraciones sobre astronomía en época medival y música en la corte real. Concierto de música medieval a cargo de Emilio Arias y charla sobre astronomía de la época a cargo de Javier Corcín. Al finalizar, y hasta las 00 horas, observación de estrellas desde el Palacio Real. Entrada libre.

Arte





NUEVAS EXPOSICIONES

Colectiva de verano Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42 bajo). Pamplona. Exposición de verano en la que participan más de veinte artistas con distintos estilos, temáticas y técnicas. Los artistas que forman parte de la exposición son Juanjo Lazcano, Mikel Olazábal, Roge García, Magda Mlotek, Armando San Salvador, Gabriela del Cañizo, Juan de la Rica, Joseja Casado, Héctor Urra, Manuel Martínes Regueira, Esperanza Yunta, Luis Morea, Larry Karlin, Tatiana Blanqué, Iñaki Pardos, Iñaki Lazkoz, Xabier Celestino, Javier Laforet, Eduardo Lacoma, José Joaquín Azkárate, Iñigo Manterola, David Anocíbar, Pedro Salaberri y Martxe Arana. Hasta el 30 de agosto. Horario: lunes a viernes, 10 a 13.30 horas y 17 a 20 horas. Sábado (primero y último de cada mes), 10 a 13.30 horas.



‘Imaginarios’ Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. Exposición que muestra obra gráfica de 44 ilustradoras e ilustradores navarros de distintas generaciones. Universos gráficos y creaetivos dispares que enriquecen las publicaciones, diarias o ano, el mundo de la edición de libros, la cartelería y otros soportes. En la selección de obras se han dejado aparte las relacionadas con el humor gráfico y el cómic, el muralismo, la animación, infografía o diseño gráfico. Hasta el 22 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 horas y 18.30 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.

