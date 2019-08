Navarra Suma dice que los votos nacionalistas a Chivite "cierran la puerta" a acuerdos

Actualizada 06/08/2019 a las 17:18

Navarra Suma (NA+) ha recordado al ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que “la investidura de María Chivite como presidenta del Gobierno con los votos del nacionalismo vasco y de EH Bildu cierra la puerta a cualquier acuerdo de UPN, PP y Ciudadanos con el PSOE”.



Así lo ha señalado en una nota la plataforma integrada por estas tres formaciones, que han asegurado que Ábalos, que ha visitado este martes Navarra para respaldar la toma de posesión de Chivite, "es perfectamente consciente de ello, por lo que le pedimos que asuma su responsabilidad”, han afirmado.



Así, desde Navarra Suma se han referido al acuerdo que firmaron los presidentes de los tres partidos que conforman la coalición en el que se indicaba textualmente que se comprometían a "no alcanzar en el futuro ningún tipo de acuerdo con una formación política que es capaz de pactar y negociar el gobierno navarro con nacionalistas y proetarras”.



“Además del cinismo que supone seguir diciendo que no se quiere que el Gobierno de España dependa del independentismo, cuando en Navarra lo han consentido, el PSOE y señor Ábalos han tenido en su mano desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, y se han negado a hacerlo”, han indicado.



Desde Navarra Suma se ha señalado que “el propio Ábalos, que hoy alaba al gobierno de Chivite, manifestó a los diputados de UPN que con 11 parlamentarios de 50 era imposible liderar nada”.



“Él es el primero que sabe que no se puede ejercer ningún papel de centralidad en un gobierno rehén de los nacionalistas, los independentistas y los populistas”, han añadido.



Asimismo, han manifestado que “no se puede hablar de centralidad ni de voluntad de pacto, no se puede alardear de pluralismo cuando se ningunea y de excluye a casi el 40 por ciento de la sociedad navarra”.

