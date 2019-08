El Gobierno foral ve "negativos" los datos del paro

Actualizada 02/08/2019 a las 11:51

El Gobierno de Navarra ha señalado que la valoración de los datos de desempleo correspondientes a julio resulta "negativa" por el aumento del paro, pero ha remarcado que existen "algunas cuestiones que confieren al balance un cierto grado de ambivalencia".

Así, según han expuesto desde el Ejecutivo foral, "aunque el paro asciende en 626 personas en un mes (un 2,1%), desciende en 1.567 personas paradas en un año, un -4,8%".

Además, en opinión del Gobierno, "la principal razón de ese aumento es claramente de índole estacional, ya que una gran parte del crecimiento del desempleo procede de la rama educativa tras el término del periodo lectivo".

De esta forma, ha agregado, "en términos intermensuales los datos resultan desfavorables ya que toda subida del paro así se debe considerar". Sin embargo, "el desempleo sigue mostrando valores descendentes respecto al pasado año, dándose además en un contexto positivo, tal y como reflejan otros indicadores laborales, como los presentados recientemente por la EPA, y económicos (crecimiento del PIB a pesar de la previsible ralentización global)".

En cuanto al incremento mensual del desempleo, el Ejecutivo ha afirmado que "es necesario señalar otra cuestión relacionada con la evidente influencia estacional ya comentada". Según ha expuesto, "resulta significativo, por su similitud en cuanto al aumento del desempleo, que en los años previos de la crisis, los meses de julio también resultaron adversos, es decir, también se produjo un aumento del desempleo en ese mes, siendo incluso superiores al actual".

"Así, por ejemplo, en julio de 2006 el aumento del paro registrado fue del 3,9% mientras que en 2007 fue del 5,7%. Por su parte, el año pasado el desempleo aumentó en el mes de julio un 1,6%", han explicado desde el Ejecutivo.

A su juicio, "se puede determinar que en periodos expansivos o de crecimiento como el actual, el mes de julio no resulta ser positivo en cuanto al descenso del desempleo" y ha destacado que "de todas formas, como indican los diversos indicadores, el contexto sigue siendo favorable".

Para el Gobierno foral, "en definitiva, aunque todo aumento del desempleo es sin duda negativo, no se debe tomar el dato de manera aislada sino teniendo en cuenta, tanto la evolución o tendencia desde una perspectiva temporal de mayor recorrido, como el contexto en el que se produce, muy diferente al de la etapa en la que el crecimiento del paro era ya no solo constante sino mucho más acusado".

Por otra parte, "a pesar de este crecimiento mensual del paro, hay que remontarse hasta finales 2008 para encontrar unas cifras de paro registrado similares", ha destacado.

