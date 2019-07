Actualizada 30/07/2019 a las 11:52

Un análisis de casi 17.000 comentarios de lectores en 540 noticias sobre el caso de La Manada refleja que hubo deslegitimación de la mujer víctima por el apoyo a los agresores, las críticas al juicio mediático que sufrían y por destacar que la víctima no se opuso a la agresión.



Así, se desprende una investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera en la que se ha analizado las noticias y comentarios de los lectores en los medios digitales de mayor difusión a nivel nacional sobre el caso de La Manada en los últimos tres años para evaluar si hubo deslegitimación de la mujer víctima en este caso de violencia sexual durante las fiestas de San Fermín de 2016.



La investigación ha sido realizada por la estudiante de Periodismo de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Rosa Estevan Hernaiz, bajo la dirección de las profesoras Elvira García de Torres, directora del Observatorio de Investigación en Medios Digitales OIMED, y Ruth Abril, responsable de la Unidad de Igualdad universitaria.



El estudio ha revisado un total de 16.754 comentarios realizados sobre 540 noticias publicadas entre el 7 de julio de 2016, fecha en la que se conoce el caso, hasta final de junio de 2019, días después de publicarse la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Supremo.



Al respecto, la autora del estudio, la estudiante de Periodismo de la CEU UCH Rosa Estevan, ha explicado que en el análisis del discurso de los lectores, los elementos más frecuentemente usados para deslegitimar a la víctima han sido tres.

Estos son el apoyo expreso a los miembros de La Manada, las críticas por el juicio mediático que estaban sufriendo los agresores y los comentarios contra la víctima, sobre todo por no haberse opuesto a la agresión, pero también por la ausencia de secuelas que los lectores deducen de su uso de las redes sociales posterior a los hechos. Los autores de los comentarios que deslegitiman a la víctima también citan casos de denuncias falsas sobre delitos sexuales interpuestas por mujeres.



Por su parte, la responsable de la Unidad de Igualdad de la CEU UCH y codirectora del estudio, la profesora Ruth Abril, ha señalado que estos resultados reflejan que los pormenores del caso y el juicio "no solo han acaparado la atención de los medios, sino que han generado una gran controversia social que ha alcanzado al debate político, legislativo y judicial, por eso era muy relevante su análisis".



Del mismo modo, la profesora de Periodismo de la CEU UCH y directora del Observatorio OIMED, Elvira García de Torres, ha apuntado que en la investigación se han analizado, además de los comentarios, las noticias publicadas en los medios de mayor difusión, para evaluar el grado de cumplimiento por parte de los medios de las recomendaciones y códigos sobre el tratamiento mediático de la violencia sexual.



Para el análisis de las noticias publicadas en medios digitales, las investigadoras han evaluado el grado de cumplimiento de las recomendaciones de nueve códigos de autorregulación y decálogos de recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia contra la mujer en los medios, elaborados por organismos como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la FAPE y la Unió de Periodistes Valencians, o por medios de comunicación, como RTVE.

Al respecto, Estevan ha explicado que todos estos códigos coinciden en la importancia de usar la terminología correcta, no caer en la justificación de la agresión o priorizar el uso de fuentes expertas frente a los testimonios de familiares, vecinos o conocidos para evitar la doble victimización que se causa cuando el tratamiento informativo no es adecuado.

Así, en las noticias analizadas, las recomendaciones que los medios cumplen menos son las del uso de fuentes expertas y la de informar sobre los recursos públicos existentes para ayudar a las víctimas.

Pero, en general, los medios usan la terminología "adecuada, no justifican la agresión, contextualizan el caso como problema social y preservan el anonimato de la víctima". "Es decir, la deslegitimación de la mujer víctima no se ha detectado en el relato periodístico del caso, sino en los comentarios de los lectores", ha destacado.

NUEVAS RECOMENDACIONES

Por ello, la directora del OIMED ha recalcado que "es necesario" seguir estudiando el tratamiento de los medios en casos de abuso sexual como el de 'La Manada' para elaborar nuevas recomendaciones específicas, que complementen las que ya existen sobre tratamiento de la violencia hacia las mujeres.

Entre estas nuevas recomendaciones podrían incluirse algunas, como mostrar un aviso específico a los usuarios sobre la normativa del medio y el riesgo de doble victimización que pueden generar sus comentarios. Además, plantea aumentar la supervisión de estos comentarios en las noticias que traten sobre grupos vulnerables, como víctimas o menores".



El Observatorio OIMED cuenta con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad para el desarrollo de un proyecto de análisis del discurso de los lectores. Este estudio del caso de 'La Manada' se han presentado en cuatro foros científicos internacionales: el congreso anual de la International Communication Association (ICA), celebrado en mayo en Washington; el congreso de la International Association of Mass Communication Research (IAMCR), celebrado este mes de julio en Madrid; el VI Congresso Internacional de Ciberjornalismo, de noviembre en Oporto; y el I Congreso Internacional sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital, que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de octubre.

Junto a la estudiante Rosa Estevan y las profesoras Elvira García de Torres y Ruth Abril, también han formado parte del equipo investigador los profesores Hugo Aznar, director del Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la CEU UCH, y la profesora Aurora Edo, investigadora de este Observatorio.

