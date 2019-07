Denuncian y piden sanciones por sustraer la placa del monumento Gogoan

Actualizada 27/07/2019 a las 16:34

La iniciativa popular Sanfermines 78 Gogoan ha denunciado este sábado la sustracción de la placa que recordaba a los heridos de los sucesos del 78 en el monumento Gogoan, que ha repuesto de forma simbólica a la original tras pedir que se sancionase a los autores por atentar contra un elemento protegido por la ley.

La placa, en castellano y en euskera, estaba colocada a los pies de la escultura de Dora Salazar instalada en la confluencia entre las avenidas de Carlos III y Roncesvalles, con el texto "En recuerdo a las víctimas de la agresión policial padecida durante los sanfermines de 1978".

Junto al monolito que a 50 metros recuerda el lugar donde el joven Germán Rodríguez fue alcanzado por un disparo mortal de la policía en aquellos sucesos de 1978, la escultura de Salazar y la placa sustraída habían sido sufragadas por aportaciones ciudadanas y son elementos protegidos, por estar registrados entre los "Lugares de la Memoria histórica de Navarra" que contempla la ley foral.

Por tanto, según ha subrayado el portavoz de la iniciativa Sanfermines 78 Gogoan, Ramón Contreras, en un acto al que han acudido decenas de ciudadanos, esa protección legal "significa que hay que intentar investigar y descubrir a los autores de esto y aplicarles el régimen de sanciones que la ley hoy contempla, y sobre todo hay que reponer una placa en condiciones".

Ha señalado que la escultura, "una figura humana descabezada pero erguida y mirando hacia el futuro", representa "la memoria de aquella barbarie cometida conscientemente contra una población junto con la impunidad de los más de 40 años transcurridos sin justicia ni reparación".

También ha negado que la eliminación de la placa sea "algo casual, una gamberrada. Es un acto premeditado que se suma a las continuas agresiones que la estela de Germán tiene desde el mismo día en que se puso en 1979. Es un ataque premeditado contra la memoria democrática de todo un pueblo", ha subrayado Contreras.

Así, "no resulta baladí que se agredan placas con leyendas en las que se dice algo que es incuestionable. Nadie puede negar que eso fue una agresión policial, y parece que eso es lo que molesta. Borrar a los agresores, a los victimarios, a quien mandó y ejecutó las órdenes, es lo que se pretende al quitar la placa", ha interpretado,

Por ello, ha considerado que esta ha sido "una actuación para propiciar el silencio y el olvido y eso no lo podemos consentir, porque si no es sobre la verdad no se puede construir nada", ha dicho tras reponer entre aplausos de los presentes un tablero con la leyenda de la placa sustraída.

Además, Contreras ha agradecido de forma específica la reacción del Gobierno de Navarra por condenar los hechos, y ha reconocido que en estos últimos cuatro años "en temas de memoria se ha avanzado muchísimo con el departamento de Paz y Convivencia".

Así, en una nota el Gobierno de Navarra ha condenado este "ataque", un "acto vandálico" contra un elemento que tiene la consideración de Lugar de la Memoria Histórica de Navarra, por tanto, "objeto de una protección especial y de un régimen sancionador propio regulado por la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre".

El Gobierno de Navarra ha traslado además su "solidaridad a la familia de Germán Rodríguez, a la asociación Sanfermines 78 Gogoan y a todas aquellas personas que, desde una cultura democrática y basada en el respeto, sienten este acto como una agresión injustificable a los valores de la convivencia".

"Actos como este lo único que hacen es agravar el dolor de la familia y de la ciudadanía de Pamplona que quiere mirar al futuro sin renunciar a la memoria de las vulneraciones de Derechos Humanos que se han cometido en el pasado", zanja el Ejecutivo foral.

También desde Geroa Bai han expresado su condena al "ataque vandálico" al monumento Gogoan y su solidaridad con la familia de Germán Rodríguez, de forma que el grupo municipal de Geroa Bai en Pamplona ha solicitado que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona muestre su repulsa a este hecho.

Geroa Bai considera que ataques como el sucedido son "inaceptables en una sociedad democrática y demuestran la necesidad de seguir avanzando en políticas de memoria, justicia, reparación y convivencia".

