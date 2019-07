Actualizada 27/07/2019 a las 13:12

La iniciativa Sanfermines78 Gogoan ha colocado de forma provisional en el monumento Gogoan un tablero de forma provisional para sustituir a la placa original que ha sido recientemente sustraída.



El tablero, sujeto por una cadena, recoge la leyenda que también estaba inscrita en la placa: "En recuerdo a las víctimas de la agresión policial padecida durante los Sanfermines de 1978".



La plataforma ha explicado que ha tomado esta medida "a la espera de que las instituciones cumplan y repongan la placa en condiciones".



Decenas de personas se han concentrado este sábado en la avenida de Roncesvalles de Pamplona en protesta por el ataque sufrido por el monumento, que recuerda los hechos de los Sanfermines de 1978, en los que Germán Rodríguez murió por disparos de la Policía.



En representación de Sanfermines 78 Gogoan, Ramón Contreras y Josu Chueca han leído un comunicado en castellano y euskera en el que señalan que el ataque "no es algo casual, no es una gamberrada o un acto incívico, consideramos esta sustracción como una nueva agresión, que hay que añadir a las dirigidas desde 1979 contra el monolito de recuerdo a Germán, la última de ellas en septiembre de 2016, cuando mancharon con pintura la placa". "Se trata de un ataque contra la memoria democrática de todo un pueblo", han señalado.



Según esta plataforma, "no resulta baladí que sean atacadas las placas, donde se refleja claramente la verdad de aquellos acontecimientos". "Es un intento por ocultar lo que pasó. Es una actuación para propiciar el silencio y el olvido", afirma.



Además, en el comunicado señalan que el monumento Gogoan está registrado desde el pasado 19 de julio como lugar de Memoria Histórica de Navarra, lo que supone que "está protegido por contribuir a promover una cultura de paz y convivencia y transmisión de la memoria, y su protección corresponde a las instituciones, al Ayuntamiento de Pamplona, al Gobierno de Navarra y también a la Delegación del Gobierno en Navarra".



Así, Josu Chueca y Ramón Contreras han afirmado que esta protección "significa que -las instituciones- investiguen, descubran a los autores de la sustracción y apliquen las medidas administrativas previstas, entre ellas, la reposición inmediata de la placa".

