Lluvia, cierzo y un “extraordinario” descenso de temperaturas para hoy

Aunque se hizo de rogar, el cierzo irrumpió a última hora de la tarde de ayer por toda Navarra para poner fin a tres días de ola de calor en los que se han dado máximas por encima de 37 grados en Pamplona y la mayoría de las localidades navarras, así como mínimas que no han bajado de veinte. Pocas veces el cierzo fue tan bien recibido. En la capital, poco antes de las ocho de la tarde el mercurio aún marcaba 33,4 grados y en apenas media hora se desplomó a los 26.



Las piscinas y ríos, atiborrados de personas que buscaban refresco frente al calor, asistieron a la desbandada ante la amenaza de lluvia y las rachas de viento, mientras las primeras tormentas afectaban, sobre todo, a localidades y sierras de la parte más occidental de la Comunidad.



La segunda ola de calor del verano tocó a su fin, no sin antes dejar registros de escándalo de madrugada. Así, Pamplona apenas pudo conciliar el sueño con una mínima que no bajó de los 24,2 en la estación de Labrit. Aunque uno de los lugares donde menos bajó la temperatura de madrugada fue Etxarri Aranatz, con 25,7 grados.



HOY, AVISO POR LLUVIA



Este viernes, la lluvia se hará más presente que este jueves, con lluvias o chubascos en la zona norte, siendo menos probables e intensos cuanto más al sureste. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología incluso ha activado un aviso amarillo esta tarde por lluvias y tormentas de hasta 15 litros en una hora en la Ribera.



Aunque uno de los factores a destacar será el bajón térmico “extraordinario” en muchos puntos. Las máximas, recuerda el meteorólogo Enrique Pérez de Eulate, oscilarán entre 22 y 27 grados, esperando una máxima cercana a los 23 en Pamplona. Supone un descenso de 14 grados respecto ala máxima de ayer. Las temperaturas más altas se darán hoy en la Ribera. El cierzo soplará flojo hasta pasado el mediodía, aumentando en intensidad por la tarde.



Este sábado, en la zona norte y áreas próximas habrá chubascos frecuentes que puntualmente podrían ser tormentosos. Cuanto más al sur, en la zona centro y media, los chubascos serán menos frecuentes y más intermitentes. El domingo se estabilizará a lo largo del día la atmósfera y durante la próxima semana no apretará el calor.

