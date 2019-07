Qué hacer este sábado 20 de julio en Navarra

20/07/2019 a las 06:00

En familia

Circo Universal 2019. Parking C.C. Eroski, c/ Soto Aizoain, Km.1, Pamplona. Del 5 al 21 de julio. Había una vez…. Con Rody Aragón. Horarios funciones: 20 julio: 17 y 20 h. 21 julio: 18 h. Taquilla abierta de 11 a 14 horas. También, en circusuniversal.com Info y reservas 643 799 858. Precio entradas: desde 10 €.



Música

‘El piano del lago’. Parque Yamaguchi. 20 horas. La cantante, pianista y violinista Delphine Coutant, el violonchelista Daniel Trutet y la bailarina Mónica Cofiño interpretará un concierto flotante. Organizan La voliere aux Pianos y La Xata La Rifa. El concierto se mantendrá en caso de lluvia. Evento gratuito.

Dj Joseba. Molino de San Andrés, Villava. 18 horas. Tardes de Música.

‘Paddam’. Junto al Santuario de Ujué. 21 horas. Ciclo La Noche en Vela. Patrocinado por el Ayuntamiento de Ujué.

Concierto Celebración X Aniversario de Los Mirandeños. Sala Carranza, Miranda de Arga. 18.30 horas.Con la colaboración del Orfeón Mirandés dirigido por Vicente Ripa, Chuchín Ibáñez y Esteban Belloso. Fiestas de la Juventud.

XXIII Festival de Bandas Ciudad de Cascante. Plaza de los Fueros. 20 horas. Organiza: Banda Municipal de Música de Cascante. Con la participación de la Banda de Música de Buñuel.



Pop Rock

VIII Barranco Fest-Fitero. Piscinas Municipales. 13.30 h. Javier Blanquez presenta libro ‘Loops’, historia de la música electrónica, un repaso contado y pinchado para entender la música de ahora y cómo influye la electrónica en los diferentes estilos musicales. 14.30 h. Comida por el Chef Txangurro y Electropinchada entre bañadores mojados. Conciertos: Plaza de Toros de Fitero. 20 horas. Apertura de puertas con los Food Trucks y DJ Cut. 20.30 h. Los Flamingos: paletas del indie-pop. 21.30 h. Rayo: así como Los Sonic. 22.45 h. Las Ligas Menores: euforia y melodías de las argentinas. 00.00 h. Cupido: romance entre el pop y lo urbano. 01.15 h. Joe Crepusculo: ensalada mixta de techno. 02.15 h. Yahaira: electrónica y tapeo de estilos. 03.30 h. Brava: perreo, dancehall y diversión, agárrate la dentadura hermosura. 05.00 h. Bar Chepos-Katza DJ. Entradas: 15 € anticipada, 20 € en taquilla. Puntos físicos de venta de entradas: Oficina de Turismo de Fitero. Taquillas: viernes 19 en el Teatro Calatrava, sábado 20 en la Plaza de Toros de Fitero On line: https://www.ticketea.com/entradas-festival-barranco-fest-2019/

Adriana Olmedo & The Disappointments: ‘Voces’. Plaza de Mendigorría. 20.30 horas. Kultur 2019. Voces es más que un concierto. Es un viaje por la música interpretada por mujeres, grandes voces que no sólo nos regalaron canciones inolvidables, sino que abrieron camino... Aretha Franklin, Janis Joplin, Nina Simone, Nancy Sinatra, Amy Winehouse, Adele... Disfrutaremos de su arte y su legado, de la mano de Adriana Olmedo. Una cantante que dará a la escena la magia del teatro y sabrá transmitir la emoción y la historia que hay tras estas canciones. Acompañada por The Disappointments, una formación musical fundamentada básicamente en el sonido del órgano Hammond y las influencias de la música negra y que propone una versión instrumental de éste género tan poco usual por estas latitudes. El resultado es una música fácil de asimilar por el público, que incita al baile y transmite una energía llena de entusiasmo. Voces es una fiesta, una celebración. Una ocasión única de recordar a aquellas mujeres que tanto tienen que decir.



Cine

Ciclo Pamplona-Iruña Golem Verano-Udako Golem 2019. Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 h. ‘Apuntes para una película de atracos’. León Siminiani /España 2018. 20.30 h. ‘Cold November’. Ismet Sijarina/Kosovo 2018. 22.30 h. ‘Los fantasmas de Ismael’. Arnaud Desplechin, Francia, 2017. Entradas: 5,50 €/sesión.



Festival Teatro Olite

‘Lorca Niño. Los Poemas Infantiles de Federico García Lorca’. Casa de Cultura de Olite. 20 horas. La Nave Teatro. Dramaturgia y dirección: Miguel Munárriz. “El lagarto está llorando...”. Los niños y niñas que acudan este año al festival tienen la oportunidad de descubrir estos famosos versos de uno de los más extraordinarios autores del siglo XX, quien precisamente los escribió para sus lectores más pequeños. Un espectáculo delicado y sugerente en el que se busca su participación. La Nave los introduce así en la poesía infantil lorquiana a través del juego, la música o los títeres. Reparto: Marta Juániz y Miguel Munárriz. Entradas: 3 €.

‘Erritu’. Palacio Real de Olite. 21 horas. Kukai Dantza. Dirección. Jon Maya. Mayores de 14 años. Erritu es un viaje vital que atraviesa mediante ritos de paso individuales y colectivos los distintos estados de la vida en relación con la naturaleza y con la comunidad. Estados que van desde el nacimiento al caos, pasando por el desierto de la soledad, hasta llegar al encuentro, el amor y, finalmente, la muerte. Los ritos ejercen a modo de puentes para intentar descubrir el sentido de las conexiones entre nuestra existencia individual -cargada de pasado, presente, promesas de futuro y opciones- y la experiencia colectiva ritualizada, siempre referencial pero también en movimiento y cambio. Espiritualidad, ternura y decisión personal se dan la mano con un viaje que, al final, resulta colectivo pero influido por las trayectorias de los más conscientes. Entradas: 10 €.

‘Rey Lear’. La Cava, Olite. William Shakespeare. Atalaya. Dramaturgia y dirección: Ricardo Iniesta. Emily Dickinson armaba que “Shakespeare es nuestro futuro”. Si es así, asistimos entonces a un estremecedor escenario de dolor, infamia y destrucción en el que resuenan los versos de esta obra universal: “es calamidad de estos tiempos que los locos guíen a los ciegos”. Carmen Gallardo, en una actuación excepcional, toma el relevo de Nuria Espert y Glenda Jackson a la hora de interpretar al viejo rey de Bretaña que decide dividir el reino entre sus hijas, desencadenando con ello la ambición desmedida y el caos. Un personaje lleno de matices que pasa del despotismo y la locura a la dignidad y la ternura en un recorrido extremo como no hemos visto otro en la historia del teatro. Un viaje en el que, más allá de los con ictos familiares, asistimos a una búsqueda de la condición humana desnuda, despojando al individuo de todo lo superfluo. Si Hamlet representa la duda, Otelo los celos y Electra la venganza, aquí nos encontramos ante la ceguera de los personajes principales, literal en algún caso. Lear habla de lo ciego que ha sido él y que son los poderosos, porque así lo quieren, ante la terrible realidad que aqueja a muchos de sus semejantes. Reparto: Carmen Gallardo, Joaquín Galán, María Sanz, Raúl Vera, Elena Aliaga, Silvia Garzón, Lidia Mauduit, José Ángel Moreno y Javi Domínguez. Entradas: 18 €.



Eventos

XX Día del Mundo Rural-Miranda de Arga. 19 h ‘Memorias de un muete en Miranda de Arga (1947-1958)’. Presentación del libro de Ramón Alvero Gamboa. En los bajos de la Biblioteca.

XXII Semana Medieval de Estella-Lizarra. Esponsales de Dña. Inés de Aquitania y D. Pedro I De Aragón. Juegos Medievales, en la Plaza de Santiago. Tiovivo y noria medieval en la Plaza de la Coronación. Día del Mercader, por distintas calles de la ciudad. Mercados de Antaño, en el barrio de San Juan. Rúa de los Oficios, en los barrios de San Pedro y San Miguel. 11:30 h. Los músicos trovadores. Itinerante. 12 h. Yesca y Bacín, dos bufones de postín. Itinerante. 12:30 h. A la caza del bestiario. Itinerante. 12 a 14 h. Plaza de la Coronación. Taller educativo “Rastros y Huellas”, para niños que quieren diferenciar distintos tipos de huellas. Taller infantil de elementos de circo con materiales reciclados.

Organiza: Senda Viva. 12:30 a 14 h. Plaza de San Nicolás. Apertura de campamento y recepción de aprendices de caballero. Tiro con arco. La caza del jabalí. Tiro con hachas. Entrenamiento de guerreros. 13:30 h. Plaza de San Martín. Birlibirloque: un espectáculo sin par, repleto de humor, destreza y habilidad. Magia y malabares. 13:30 h. Los músicos y sus musas. Itinerante. 17:30 a 20 h. Plaza de la Coronación. Taller educativo “Rastros y Huellas”, para niños que quieren diferenciar distintos tipos de huellas. Taller infantil de elementos de circo con materiales reciclados. Organiza: Senda Viva. 17:30 h. Los hostaleros nos visitan. Itinerante. 18 h. El despertar de Aniseto. Itinerante. 18:15 a 20 h.

Plaza de San Nicolás. Juegos Medievales: carreras de saco, cuerdas, luchas entre guerreros. 19: h. Nobleza bizarra. Itinerante. 19 h. Cuentacuentos con Los Drakus. Itinerante. 20 h. El asedio de las tropas moras. Itinerante. 21 h. En la escalinata de la Iglesia de San Miguel, espectáculo: “A quemarropa”. 21:45 h. Desde la Plaza de Santiago, desfile para acompañar a los invitados a la boda real. 22 h. Convento de Santo Domingo. Experiencia gastronómica con espectáculo: Boda entre Dña. Inés de Aquitania, y el primogénito del Rey Sancho Ramírez, D. Pedro I de Aragón. Precio: 35 €. Se requiere ir vestido a la usanza medieval. De venta en el Punto de Información Turístico y Comercial en la

C/Baja Navarra,1. Cena Medieval: Experiencia gastronómica con espectáculo. Organiza: la Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra.

14º Aniversario Cueva Mendukilo. 10 h. Visita Prehistoria. Para familias (Infantil). Nos enseñarán cómo vivían nuestro antepasados. Descubriremos las entrañas de Aralar junto a nuestra compañera Paleoamai. Duración: 2 horas.

11.30 h. Visita Teatralizada. Para familias (Infantil). Descubriremos las entrañas de Aralar junto a nuestra Sorgiña Miren mediante un juego de pistas y tendrás la oportunidad de hacer un bonito amuleto de protección. Duración: 2 horas. 12.30 h. Visita Musical. Para adultos (mayores de 11 años). Descubriremos las entrañas de Aralar junto a una de nuestras guías y gracias a la imaginación propia, olvidarán los ruidos del exterior y podrán viajar en el tiempo y en el espacio que quieran los que se acerquen a Mendukilo. Duración: 1 hora. Reservas: antes del 18 de julio en el tfno. 948 396095. Grupo mínimo de 15 personas. www.mendukilo.com

Urdazubi/Urdax-V Día de la Cueva de Ikaburu. 10-18 h Mercado de artesanía. 11-14 h Demostración de técnicas de vida prehistórica a cargo de Iñaki Libano, presidente de Edestiaurre Arkeologia Elkartea: talleres para aprender a hacer fuego, lanzamiento de azagayas… 11-18 h. Mercado de Artesanía. 15-18 h Taller de txalaparta.16-18 h. Exhibición de aves y taller de magia a cargo de Trikuharry. 17 h Sorteo de una cesta de productos artesanos. Demostración de txalaparta a la entrada de la cueva. Información y reservas: 948 599241, info@cuevasurdax.com y www.cuevasurdax.com

Fiesta Patria con Asocolon. Colegio Los Sauces, Barañáin. 13 h. Danzas del mundo (Colombia, Bulgaria, Ecuador y Bolivia). Juegos infantiles toda la mañana (regalos, pintacaras etc). DJ Jovito. 17 h. Jotas navarras: Asociación Nobleza Navarra.18.15 h Inauguración-Himno Nacional y significado 20 de julio (año 1810). 18,45 h. Danzas de Colombia (Asocolon). 19.30 Rancheras y a bailar con Sharly (artista invitado especial). 20.15 h Sussie Pussie y Albina Stardust: Drag Queens. 22 h Orquesta Merecumbe... y a gozar. Cierre 23 h. Concentración motera (Mekatos-Castillo Javier-Asocolon), inscripción previa. Exposición trayectoria Asocolon. Intégrate con una prenda alusiva a Colombia (colores amarillo, azul y/o rojo). Degusta la gastronomía típica colombiana.

Fiesta de la Cerveza-Garagardo Festa 2019. Aoiz. 20 h. Música bávara. Concierto de rock & roll. Saltxitxas. La mejor selección de cervezas de importación. Concurso sorpresa. Mucho ambiente. Y más novedades. Organiza Sociedad Angiluerreka Elkartea.

VISITAS

‘Andelos: Un paseo con Lúculo y Baco’. 19 horas. Precio: 6 €. Reservas: T. 948 74 12 73 info@guiartenavarra.com Programa Kultur 2019

