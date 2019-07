Las comisiones parlamentarias, con los votos de Na+ y Bildu, reflejarán la mayoría parlamentaria

Actualizada 18/07/2019 a las 13:33

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han decidido que las comisiones parlamentarias estén conformadas en esta legislatura por 15 miembros, de ellos, seis representantes de Navarra Suma, tres del PSN, dos de Geroa Bai, dos de EH Bildu, uno de Podemos y uno de Izquierda-Ezkerra.



Esta es la opción que ha salido adelante entre las debatidas en la reunión gracias a los votos de Navarra Suma y EH Bildu. Por su parte, PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E han votado a favor de que la distribución de los 15 miembros de las comisiones se correspondiera con cinco miembros de Navarra Suma, tres de PSN, tres de Geroa Bai, dos de EH Bildu, uno de Podemos y uno de I-E, de tal modo que las cuatro fuerzas que negocian la formación de Gobierno tendrían mayoría.



En declaraciones a los periodistas al término de la Comisión Permanente del Parlamento foral, Carlos Pérez-Nievas, de Navarra Suma, se ha preguntado "si es legítimo que las comisiones del Parlamento reflejen mayorías distintas a las del pleno" y ha afirmado que la coalición "no ha coincidido con EH Bildu, hemos coincidido con la legalidad".



Ha criticado así que "lo que pretendían que saliese adelante era una comisión con mayoría de los 23" de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E y ha dado la "enhorabuena" a EH Bildu si "viene a la legalidad".



Por contra, el socialista Ramón Alzórriz ha cuestionado la "unión" de Navarra Suma y EH Bildu para decidir la composición de las comisiones parlamentarias y ha remarcado que "cuando ellos se unen y llevan propuestas comunes a cabo parece que no pasa nada".



"No les expedientaran en sus respectivos partidos y cuando otros decimos que no dialogamos y hablamos y que cada uno hará lo que tenga que hacer, parece que estamos todo el día hablando", ha expuesto Alzórriz, para incidir en que "cuando quieren" Navarra Suma y EH Bildu "se unen y no hay ningún problema para tumbar las iniciativas del resto de grupos".



También Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha sido crítico con esta "pinza" en la votación entre Navarra Suma y EH Bildu y ha afirmado que la coalición no está satisfecha con cómo han quedado conformadas las comisiones.



En este sentido, ha criticado que Geroa Bai, con la misma representación que la pasada legislatura, nueve parlamentarios, "perdamos un representante en la comisión". "Habíamos propuesto otras alternativas que además también garantizaban la proporcionalidad del pleno, unas comisiones de 16 miembros en vez de 15, para mantener los que ya tenemos, y en empate a ocho, recurrir a la mayoría de los plenos", ha relatado.



Finalmente, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha defendido que "las mayorías del pleno tienen que tener su reflejo en las comisiones". Y ha destacado que con la opción finalmente adoptada "no sólo se produce una mayoría entre Navarra Suma y EH Bildu, sino entre Navarra Suma y PSN, Navarra Suma y Geroa Bai e incluso entre Navarra Suma y la suma de Podemos e I-E".



"Esto es lo que defiende el espíritu del reglamento y respeta las mayorías políticas", ha expuesto Araiz, quien ha criticado que PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E "sabiendo que no tienen mayoría en el pleno, querían tenerla en las comisiones".

