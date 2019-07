ELA critica que Educación "deja sin vacaciones a cientos de docentes eventuales"

Actualizada 17/07/2019 a las 18:28

El sindicato ELA ha criticado este miércoles que el departamento de Educación del Gobierno foral "deja sin vacaciones a cientos de docentes eventuales" ya que "no está cumpliendo lo recogido en el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra (2018) de que se extenderá automáticamente el contrato a los meses de verano al personal interino que haya trabajado un mínimo de cinco meses y medio a lo largo del curso".



El sindicato ha añadido, en un comunicado, que "no sabemos si cumplirá" dicha medida y "cuándo va a ser". "En la educación pública en torno al 33% del personal docente es eventual. Una vez más, los/as trabajadores/as eventuales son quienes más sufren la situación de precariedad, ya que muchos de ellos/as no disfrutarán de las vacaciones de verano por decisión del Departamento de Educación", ha expuesto.



Ha exigido al Departamento de Educación que "aclare lo antes posible esta situación y cumpla con los compromisos adquiridos en el pacto". Por otro lado, ha pedido a los sindicatos firmantes del pacto que trabajen duro para hacerlo efectivo.



Según ha expuesto ELA "seguirá luchando judicialmente para equiparar las condiciones laborales del personal eventual con las del personal funcionario, en este caso, en cumplimiento del pacto". Y ha tendido la mano "al Gobierno que se va a crear y al resto de sindicatos para negociar un nuevo pacto con inversión suficiente que garantice una educación pública de calidad, entre otras cosas, superando las diferencias existentes entre el personal eventual y funcionario".

Te puede interesar

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Etiquetas Educación

Selección DN+