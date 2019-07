Steilas critica que "gran parte del profesorado interino no cobre en julio"

Actualizada 17/07/2019 a las 18:19

El sindicato Steilas ha criticado que, a pesar del pacto y los compromisos para que se extienda el contrato a los meses de verano al profesorado interino que haya trabajado un mínimo de cinco meses y medio a lo largo del curso, "no se ha dado hasta el momento ninguna instrucción al personal de contratos o nóminas para que procedan a extender el contrato o contratar de nuevo a este profesorado en julio y agosto".



En un comunicado, Steilas ha señalado que "ya no hay tiempo material para que estas personas puedan cobrar el mes de julio". "Muchas de las personas afectadas han confiado en que el Departamento cumpliera el acuerdo firmado y han rechazado otros empleos o no han solicitado la prestación por desempleo durante los meses de verano", ha añadido.



A su juicio, es "escandaloso" este "incumplimiento flagrante del pacto, que se suma a otros, como la reducción horaria para el profesorado mayor de 60 años". Ha exigido así que "se implementen inmediatamente los recursos necesarios para reconducir esta situación de total irresponsabilidad".

