El Gobierno de Navarra inicia la constitución del Ente Público de Residuos

El Gobierno foral ha acordado en su consejo semanal iniciar el procedimiento para constituir la mancomunidad de planificación del Ente Público de Residuos de Navarra.



Este ente sustituirá al actual Consorcio, según dispone la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, aprobada en junio del año pasado, y estará integrado por la Administración de la Comunidad Foral y por entidades locales para coordinar la prestación de servicios de competencia local.



La dirección general de Administración Local será la encargada de trasladar este acuerdo a todas las entidades locales que vayan a formar parte del ente para que, en el plazo de dos meses desde la recepción, formulen las alegaciones y observaciones que estimen oportunas, y designen una persona representante para el proceso de elaboración de los estatutos.



En la misma sesión, el Ejecutivo ha aprobado sendas desafectaciones de terrenos comunales en Baztan, Garralda y Ochagavía.



En el caso de Baztan, se trata de 4.719 m2 situados en el paraje "Alterdiketa", que se permutarán por 7.065 de propiedad particular ubicados en los parajes "Gorostegi" y "Berro" para poder así ampliar la carretera a Beartzun e incrementar el patrimonio comunal del Valle, al tiempo que el particular logra concentrar sus propiedades, lo que facilita su manejo, aprovechamiento y explotación.



En Garralda se permitan 6.175 m2 ubicados en el paraje "Elkaberro" 8.224 de un particular, situados en el mismo paraje, para facilitar el paso directo al suministro de agua, y proteger y mejorar el comunal.



Por último en Ochagavía se trata de 517 m2 del paraje de "Intxusdoia" que se cederán por 20 años con un canon de 258 euros más IVA a un particular para regular el acceso a una nave ganadera.

