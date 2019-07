Los precios se mantienen en junio en Navarra y la tasa interanual queda en el 1%

Actualizada 12/07/2019 a las 09:47

El Índice de Precios de Consumo (IPC) no registró variación en el mes de junio en Navarra con respecto al mes anterior y la tasa interanual se situó en el 1 por ciento, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.



En el conjunto nacional, el IPC bajó un 0,1 por ciento en junio en relación al mes anterior y recortó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,4 por ciento, su nivel más bajo en casi tres años.



En el mes de junio en Navarra y analizando los distintos grupos, los precios han incrementado en Ocio y cultura un 2,3 por ciento; en Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,9 por ciento; en Hoteles, cafés y restaurantes, un 0,5 por ciento, y en Menaje, un 0,3 por ciento.



Por contra, el IPC bajó en Vestido y calzado un 1,3 por ciento; en Transporte un 1,2 por ciento; en Vivienda, un 0,9 por ciento; en Bebidas alcohólicas y tabaco, un 0,4 por ciento, y en Comunicaciones, un 0,3 por ciento. Los precios no variaron en Medicina ni en Enseñanza.



En términos interanuales, el IPC incrementó en Medicina un 2,5 por ciento; en Hoteles, cafés y restaurantes, un 2,1 por ciento; en Transporte, un 1,5 por ciento; en Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,5 por ciento; en Enseñanza, un 1,1 por ciento; en Vestido y calzado, un 1 por ciento; en Menaje un 0,4 por ciento; en Bebidas alcohólicas y tabaco, un 0,2 por ciento; y en Ocio y cultura, un 0,2 por ciento.



Los grupos en los que bajaron los precios fueron Vivienda, con una bajada del 1,5 por ciento, y Comunicaciones, con un 0,4 por ciento.

