Inundaciones en Pitillas | "Pagamos nuestros impuestos pero nos han dejado abandonados"

Los vecinos de la zona norte de la localidad de Pitillas, la parte más baja del pueblo, se afanaban este martes por limpiar el barrizal y los destrozos que la repentina crecida del río Cidacos dejó en las calles y los bajos de sus hogares. La pesadilla comenzó a las ocho y media de la tarde del día anterior tras varias horas de lluvia torrencial. Fue el momento en el que el estrecho y profundo cauce comenzó a rebosarse, algo que es relativamente habitual que se produzca cada ciertos años. Pero lo que acabó sucediendo en las calles de Río Chico o Las Heleras fue algo que ni los mayores del lugar recordaban. A las diez y media de la noche, agentes de la Guardia Civil daban la orden de desalojar algunas de las casas más cercanas al Cidacos ante las noticias de que se acercaba una descomunal masa de agua.



“Estaba achicando el bajo con mis hermanos cuando la Guardia Civil nos advirtió de que lo peor estaba por llegar. Mi madre se negaba a abandonar la casa, pero mi hermana mayor se puso firme y consiguió que accediera a salir con nuestra ayuda”, comentaba Juan Luis Medina Aguado, de 56 años, mientras fumaba y aguardaba resignado ante el acceso a la calle Río Chico, todavía anegada por más de 30 centímetros de agua. La casa de alquiler en la que vivía su madre y dos hermanos, en el número seis, era la que antes se inundaba cada vez que el río se sobraba, por ser la más baja del pueblo, y también era la que más tiempo sufría el efecto de las crecidas. Al contrario que en el resto de casas dañadas, la familia Medina Aguado no podía empezar a limpiar hasta que se evacuara el agua acumulada.



Con el disgusto todavía metido en el cuerpo, Juan Luis se quejaba del abandono en el que se encontraba Pitillas por la falta de ayuda del Gobierno foral para mitigar los efectos de las inundaciones. “A la hora de pagar impuestos somos iguales al resto de los navarros, pero nos dejan abandonados cada vez que sufrimos las inundaciones. Solo se acuerdan de nosotros en las elecciones”, se quejaba con amarga frustración mientras apuraba el cigarrillo a la espera de que llegaran los bomberos. Varios vecinos intentaban animarle mientras la megafonía anunciaba el bando municipal que conminaba a los afectados a pasarse por el ayuntamiento para presentar las reclamaciones por los daños.



CERCADOS Y CON 9 NIÑOS



Al otro lado del río, en un camino conocido como Mojuelo, Tania Elduayen Donamaría, de 42 años, rememoraba con angustia los difíciles momentos que vivieron y que les obligaron a evacuar la casa para refugiarse en un caserón con más altura en el número nueve de la avenida de Navarra. “Estaba con mis dos hijos, dos sobrinos, mi madre y una amiga suya. Mis hermanos no podían venir para sacarnos porque las carreteras habían sido cortadas y unos vecinos nos acogieron”, relataba fregona en mano y trazas de barro en la cara. Pero el agua siguió subiendo y obligó a anfitriones y huéspedes, nueve niños, tres adultos y dos ancianos de 83 y 85 años, a cobijarse en el primer piso hasta que a las cinco y media de la mañana, más de dos horas después de alcanzarse el nivel máximo, comenzó a descender el caudal.



También junto al río, Jaime Couceiro Fiz, de 48 años, revisaba junto a su hijo las instalaciones de su empresa, Mármoles y Piedras Couceiro. Con el sonido de la alarma de fondo, relataba que habían llegado a Pitillas al mediodía para evaluar de primera mano los desperfectos en las oficinas y los talleres, para lo que fue necesario dar un largo rodeo desde Pamplona y a través de Mélida y Santa Cara por el corte de los accesos al pueblo. “Nos avisó ayer por teléfono un empleado que vive aquí y que intentó salvar algunos enseres colocándolos sobre las mesas, pero el caudal aumentó tanto que no sirvió de nada”, explicaba con impotencia antes de lamentar que iba a ser necesario reparar los motores eléctricos de toda la maquinaria y las grúas.



Juan Esparza Bravo, de 73 años, empujaba un gran cepillo para limpiar el barro acumulado en un bajo del número 25 de la avenida de Navarra. Su vecina del número 33, Araceli Bravo Zuazu, de 87 años, recordaba que se había pasado toda la tarde del lunes llorando junto a su marido paralítico por la creciente amenaza de que el agua entrara en su domicilio: “Los contenedores pasaban flotando por delante de la puerta. No recuerdo nada igual, ni siquiera durante la crecida de enero de 1999, que había sido la peor que habíamos vivido hasta ahora”. Equipada con katiuskas, su nieta Ione Esparza Esparza, de 16 años, trataba de tranquilizarla tras haber pasado toda la noche vigilando el nivel de la crecida y, ya de día, ayudarla con las labores de limpieza de barro ya reseco.



Un poco más allá, en una barriada conocida como “las casas del chocolate”, el pavimento y las aceras todavía estaban recubiertas de una espesa capa de resbaladizo lodo. En la calle la Laguna, Antonio López-Vado Val, de 65 años, deslizaba sobre el suelo de su garaje un escobón para sacar el fango acumulado con la ayuda de un amigo, labor que junto a la limpieza del bajo iba a llevarles “el resto de la semana”. Había llegado desde Pamplona tras haber estado pendiente de la riada toda la tarde anterior y sabía que el panorama no iba a ser bueno, aunque no esperaba encontrarse la casa tan afectada. A la vuelta de la esquina, en la calle Las Heleras, una lengua de agua anunciaba el encharcamiento de las vías aledañas. Mientras los vecinos desalojaban con cubos y fregonas el agua de la planta baja de las casas, Jesús Izco Urzáin, de 40 años, tentaba con las manos el firme bajo la lámina de agua y limo intentando localizar las rejillas de las alcantarillas con el objetivo de descegarlas.



Pasada la una del mediodía, la cantidad de agua acumulada había descendido lo suficiente para reabrir el acceso desde Beire, aunque a los afectados todavía les quedaban muchas horas de trabajo por delante para limpiar todo el desaguisado y sacar a la calle los electrodomésticos y el mobiliario destrozado por la crecida.

