Desalojado un edificio de Tafalla junto al río por riesgo de derrumbe

Un edificio de la calle Martínez de Espronceda de Tafalla ha sido desalojado este martes por la mañana por riesgo de derrumbe tras el desbordamiento del Cidacos en la ciudad.

El edificio se encuentra ubicado al lado del río y se podía observar el desplome en su parte inferior.

La Guardia Civil se ha encargado de acompañar a una familia a recoger sus dos perros y ha verificado que no se encontraba nadie en el interior del edificio. Las familias desalojadas han sido reubicadas con familiares y no han necesitado de los servicios del ayuntamiento. El espacio de calle del edificio también ha sido cortado, por lo que no es posible circular por ella.

Por otro lado, la Guardia Civil ha llevado a cabo decenas de servicios de auxilio con medios propios, además de otros de apoyo a servicios sanitarios y personal civil, como consecuncia de las inundaciones especialmente en Tafalla, pero también en Olite, Pitillas y otras localidades.

En algunos casos, se trataron de rescates de menores de edad y de personas en edad avanzada y movilidad reducida. Igualmente, el vuelco de un camión de gran tonelaje a escasos kilómetros de Pitillas complicó las labores de rescate y requirió la coordinación de efectivos en zona para evitar accidentes más graves.

