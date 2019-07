Unai Hualde: "Hay que dejar a los partidos navarros llegar a acuerdos"

Actualizada 02/07/2019 a las 12:20

El recién elegido presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde (Geroa Bai), considera que la "pluralidad" es un valor que debe reflejarse en las instituciones y defiende, ante la conformación del futuro Gobierno Foral, que "hay que dejar a los partidos navarros llegar a acuerdos", rechazando así cualquier injerencia.

En una entrevista concedida a Efe, Hualde (Alsasua, 1976) se reafirma en su compromiso de defender el "progreso y la pluralidad de Navarra", su primer mensaje tras ser investido presidente al sumarse a los votos de Geroa Bai, los de PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra en una segunda votación en la que, a su juicio, fue decisivo que las opciones fueran Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) o Geroa Bai.

Una vez constituido el Parlamento y elegida la Mesa la atención se centra en la conformación del Gobierno, ante la que el presidente del PNV en Navarra ve posible un "gobierno progresista y plural" liderado por el PSN.



En su primera intervención como presidente se comprometió a defender el 'progreso y la pluralidad de Navarra'. ¿Era una declaración de intenciones?

Creo que los cuatro últimos años en cuanto al progreso han sido importantes en Navarra, en cuanto al avance en muchas materias, y creo que hay que seguir en esa dinámica en esta legislatura.

En cuanto a la pluralidad, siempre he creído en ella como un valor y también en ejercer una presidencia en la que tratar de buscar espacios de encuentro, en tanto en cuanto que el Parlamento siempre ha tenido una composición y la tiene muy plural.



Su nombramiento salió adelante en segunda vuelta y tras un receso. ¿Qué sucedió en esos minutos?

Antes del pleno consideraba que no había acuerdo y por tanto temía que la mayoría de la Mesa pudiese ser conservadora, de NA+. Por eso creo que fue fundamental que a la segunda vuelta de esa votación, las dos alternativas que pasamos fueran la de NA+ y la Geroa Bai, por lo que el resto tenía que elegir entre una Mesa de mayoría progresista, de mayoría plural, o conservadora. Creo que por eso fue posible finalmente al acuerdo con el PSN.



Una de sus primeras tareas ha sido abrir una ronda de partidos para ver si había algún candidato a la investidura.

Sí había un primer plazo por el que estábamos obligados a hacer una primera propuesta antes del 1 de julio si existía posibilidad de un candidato. Hemos cumplido ese plazo, pero es evidente que todavía no está la situación madura para que ningún candidato se presente.

Hay una primera propuesta del PSN a Podemos, I-E y Geroa Bai de programa que se está discutiendo y por lo tanto hemos habilitado el mes de julio para si esas conversaciones fructifican y se consigue un acuerdo de gobernabilidad pueda haber candidatura a la investidura.



Para que el Gobierno salga adelante es preciso que EH Bildu se abstenga y el PSN dice que no va a negociar con ellos. ¿Ve posible que se desbloquee la situación?

Es al PSN, que está liderando las conversaciones, al que corresponde hacer esos esfuerzos. Desde Geroa Bai siempre hemos manifestado que no tenemos problemas en dialogar, en llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas porque en composiciones como la de la Cámara navarra no queda otro remedio y además porque creemos en la pluralidad y la capacidad de entenderse entre diferentes.

El PSN tiene la responsabilidad. Es verdad que el planteamiento que está haciendo es de un posible gobierno apoyado por 23 parlamentarios, pero sacar leyes, presupuestos... necesita 26 y parece poco probable que su alternativa que es la lista más votada, Navarra Suma, pueda estar en una posición facilitadora.



¿Geroa bai aspira a un gobierno de coalición?

Ahora mismo se está en la discusión programática, es el primer paso, sobre el modelo de gobierno se hablará después entre los diferentes grupos que puedan apoyarlo. Ahora es importante llegar a un acuerdo sólido de gobernabilidad, de contenidos y a partir de ahí entrar en lo que es modelo de gobierno.

Hemos manifestado nuestra reflexión de que siendo Geroa Bai una fuerza de nueve parlamentarios y el PSN de once la mejor fórmula sería la de un gobierno de coalición.



El hecho que coincida con el proceso de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ¿interfiere en las negociaciones?

Estamos viendo que esa coincidencia está teniendo sus influencias. Vemos que todavía no se ha decantado por los apoyos que pueda tener Pedro Sánchez en esa investidura y que los apoyos se decanten hacia uno u otro lado puede tener incidencia en la gobernabilidad de Navarra, en que prospere ese gobierno progresista plural que quiere la señora Chivite (PSN) o que prospere la alternativa de Javier Esparza (NA+).



¿El PNV vincula lo que suceda en un proceso al otro?

El mensaje del PNV es que hay que dejar a las fuerzas políticas de Navarra negociar y en su caso llegar a acuerdos y no como el señor Esparza ha hecho: tratar de que lo que no consigue en Navarra, los acuerdos con otras formaciones para intentar ser presidente, intentar hacerlo a través de condicionamientos de investidura al señor Sánchez. La postura del PNV es que se deje a los partidos navarros llegar a acuerdos.



¿Navarra es cuestión de Estado?

A la vista no solo de esta ocasión, sino de ocasiones anteriores en las que hemos estado en el centro de lo que es la política estatal, la discusión a nivel del estado, parece que sí.



Desde Navarra, ¿cómo se ven algunas de las declaraciones que se hacen a nivel nacional?

Muchas veces con lejanía, no se corresponde con como se viven las cosas, como es la realidad en Navarra. Se ven determinados discursos en los que las cosas aquí se tratan con mucha más naturalidad y en las diferencias que podamos tener unas y otras opciones no hay esa visceralidad.



¿Tiene prevista alguna iniciativa para acercar el Parlamento a la ciudadanía?

Aunque no sé en concreto cuáles serán, tenemos la intención de seguir acercando la institución a la ciudadanía. También que el Parlamento se caracterice dentro del conjunto de parlamentos del Estado por ser muy accesible, en el que haya mucha interactuación entre los grupos y el tejido asociativo de la comunidad.



¿Cómo le gustaría ser recordado en su papel de presidente del Parlamento?

Me gustaría que por encima de las diferencias de unos y de otros, lo que habitualmente suele ser el juego parlamentario, se me recordase como una persona accesible, dialogante, que ha tratado de encontrar puntos de encuentro entre las distintas fuerzas políticas.

