Actualizada 30/06/2019 a las 11:42

El pintor navarro Justo San Felices, galardonado en París con la Medalla de Oro de la Academia de las Artes, las Ciencias y las Letras de la capital francesa, ha asegurado a Efe que "la gente ya no tiene el mismo interés por el arte" y las galerías están "desesperadas".



San Felices, residente en Bilbao, nació en la localidad navarra de Luquin y es sobrino del beato Justo Gil Pardo, que tiene una plaza dedicada en esta población de Tierra Estella.

El pintor, que cursó sus primeros estudios artísticos en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, ha recibido la Medalla de Oro de las Artes en París en reconocimiento a su trayectoria y a su extenso currículo.

El artista navarro ha protagonizado exposiciones individuales en numerosas capitales españolas y, en el exterior, en centros como La Galerie Hossegor (Francia), Lin Art Gante (Bélgica), La Gelerie (Lyon, Francia), Inter Atrium (Oporto) y The Hart Gallery (Estados Unidos).

San Felices puede observar la evolución de las artes desde la perspectiva de su larga trayectoria pictórica: "Será algo cíclico o puntual, pero de momento es así, la gente no tiene el mismo interés que tenía antes por el arte. Las galerías están desesperadas porque el mercado no se mueve".



El pintor ha reconocido sobre la Medalla de Oro que "todo ayuda" a mejorar la cotización de las obras de un creador, pero "en estos momentos los precios del arte están tan a la baja que uno no se puede arriesgar a subir y mover precios".



Esta devaluación de los precios en el mercado artístico, ha explicado, se debe a que "está cambiando el mundo, que va muy rápido" y ahora hay muchas alternativas al arte.



El arte como hobby "cada vez es más habitual, todo el mundo pinta, en los grupos de acuarela de las redes sociales hay un movimiento increíble. Esto es tremendo, pero solo a nivel de ocio y de relación social de la gente", ha lamentado.

En este sentido, ha comentado que, con la crisis económica, los precios empezaron a bajar y no se han recuperado: "Creíamos que el problema estaba en España, pero en Francia también lo he notado, aunque en menor escala".



San Felices ha declarado que recibir la Medalla de Oro de las Artes de París "es algo increíble, es un premio que parece inalcanzable hasta que lo tienes".

"Es algo que te sobrepasa, porque, aunque he trabajado mucho en Francia, un reconocimiento en el exterior por parte de una institución te ratifica y te hace sentirte bien, es ese tipo de cosas que necesitamos mucho los que vivimos de la opinión de los demás", ha aseverado.



El artista navarro tiene mucha obra en el país vecino. "De hecho, siempre he tenido más ventas en cómputo general en Francia que en España", ha indicado el pintor, quien ha subrayado que "allí sí que tengo reconocimiento, y gente de mucha importancia, al nivel de ministros, tienen obra mía".

San Felices, u

n artista encuadrado en el expresionismo que utiliza tanto el dibujo como el óleo y la acuarela para sus obras, se mueve con soltura en una figuración cada vez más cercana a la abstracción.



"Los murales que he hecho últimamente son mucho más abstractos. El expresionismo y la abstracción están muy cercanos. La figuración expresionista, que es la mía, está mucho más cerca de la abstracción que de la figuración", ha señalado.



Su pintura, ha resaltado, se basa en dos pilares, por un lado la "plasticidad" de su técnica, que intenta que sea "bastante elaborada", y por otro, el tratamiento del color.



El artista navarro admite la influencia en su obra de artistas como Pierre Bonard, Pablo Picasso o Eduard Bouillard: "Son pintores que, sobre todo en la paleta, me han influido, en el concepto también, porque al final su forma de ver la expresas en el lienzo, te dejas arrastrar, aunque no pienses en ello".

Respecto a la situación de la creación artística en España, ha afirmado que, aunque el nivel siempre ha sido alto, en este momento hay poco apoyo institucional y ha planteado "flexibilizar un poco" la carga fiscal en el mercado del arte.

Sobre todo, ha instado a apoyar a las nuevas generaciones, "que lo tienen muy complicado", y ha propuesto "ofrecerles alternativas para que puedan exponer" y que las instituciones compren su obra, "que es la única forma de que se afiance y se consolide un artista".

