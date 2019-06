Carcastillo, la 'sartén' de Navarra

Actualizada 29/06/2019 a las 09:00

Apenas han pasado unos minutos de las seis de la tarde y el termómetro del coche todavía marca 42,5 grados en el corazón de Carcastillo. Nada más bajar del vehículo, la sensación térmica tiene reservado un bofetón: bochorno absoluto, sensación de humedad y de fuego en el asfalto.

En la esquina más próxima y, sentado en un porche de dos peldaños, se encuentra Eugenio Piñar. Lleva alpargatas de estar por casa, pantalón largo oscuro, camisa a rayas y fuma un purillo marca Chesterfield. Piñar tiene 85 años, es de Jaén y vino a la Comunidad foral en 1955 para cumplir el servicio militar obligatorio en la base americana de Elizondo. Cuando se le pregunta qué hace para combatir la fuerte ola de calor que la Ribera está sufriendo estos días, contesta: “Pues echarme cigarrillos y quieto, a ver qué voy a hacer”.

El domicilio del jienense apenas dista doscientos metros del Complejo Deportivo Municipal, donde entre otras instalaciones, se encuentran la piscina y el frontón. Mounya es la taquillera y explica: “Estos días que hace tanto calor viene mucha gente por aquí. La mayoría del pueblo, que tienen abono, pero también de Murillo e incluso algunos franceses que están de visita en la zona”. La entrada de todo el día cuesta 5 euros, y la de la tarde 3.

3 horas, 90 personas

Desde las cuatro a las siete de la tarde unas 90 personas han entrado al recinto para pegarse un baño. Entre ellos y a la sombra de una adelfa se encuentran Marisa Arrula, Ana María Pérez Orta, Julio Eduardo Prieto y Mariluz Napal. Los cuatro son abonados de la piscina y pagan 32 euros por ser jubilados para los tres meses de verano, desde el 15 de julio al 15 de septiembre. “Nuestro plan es venir, remojarnos, nadar, tomar un poco el sol si nos apetece y luego una partida de pinchazo. Lo llevamos haciendo 20 años”. Entre dos de ellas hay discrepancias en cuanto a la sensación de calor: mientras una cree que no es algo excepcional y que han pasado “estos calores otros años”, otra defiende que hacía años “que no sentía esto”. En cambio, sí coinciden los cuatro en el abrasador verano de 2003. “Fue de muchos días seguidos, casi desde mayo”.

La piscina de Carcastillo se reformó hace 12 años y ahí, bañándose con sus nietos, Iker y Ander , se encuentra Marisol Yoldi. “Vengo todos los días con ellos. Lo que pasa es que con este calor, en vez de venir por las mañanas, venimos por la tarde para evitar las horas de máximo calor”. Del mismo modo, Yoldi cuenta que para combatir el calor usa mucha protección y pone el aire acondicionado antes de irse a dormir.

El frontón municipal limita con la piscina y este año, es el primero que está cubierto. Por eso, Ángel Pérez, Xabier Pérez, Andoni Pérez y Gonzalo Jiménez aprovechan a jugar aunque estén en la localidad con récord de temperatura en toda Navarra. Uno de ellos cuenta que suelen jugar durante el año, pero que hasta ahora “condicionaba mucho el tiempo que hiciera: si llovía, si hacía aire”.

Un grupo de jóvenes bebe cerveza mientras charla y mira el juego de los cuatro del frontón. Son Adrián Barranchina, Iván Barranchina, Miki y David Barranchina. Los cuatro coinciden en que normalmente antes de San Fermín “no hace este calor”, pero que lo solucionan con “piscina y cerveza”.

Mangueras en fiestas

A las siete y medio estaba previsto el chupinazo de las fiestas de la juventud en la Plaza del Ayuntamiento. El alcalde, Javier Igal Iguaz, expone que debido al calor tenían previsto modificar los horarios taurinos. Finalmente, Igal habló con el ganadero, quien le comentó que no había problema en mantener el programa inicial. “Estábamos pensando suspender un tema para niños que se hace en la plaza a las 11.30 , pero al final no se prevé que vaya a apretar mucho”, indica.

La concejala de festejos, María Eugenia Echegoyen, aclara que las fiestas de la juventud de Carcastillo “están pensadas para los jóvenes y los niños”. Así, durante estos días habrá caldereros desde por la mañana, vacas y conciertos. Echegoyen dice que como medida de prevención del calor han instalado mangueras para que la gente pueda refrescarse durante la preparación de los ranchos y que le han comunicado al presidente de la Asociación de Jóvenes que esté constantemente recordando que beban agua y se refresquen.

Por fin se oyó: ¡Viva Carcastillo! ¡Gora Zarrakaztelu! Y los nueve componentes de la charanga de Carcastillo comenzaron a tocar sus instrumentos. Mientras, desde el balcón del Ayuntamiento, autoridades minucipales y jóvenes de la localidadlanzaban sacos y sacos de bolsas de golosinas y apertivos salados en formatos prominentes. Decenas de niños se tiraron al suelo con el objetivo de cogerlo todo. Alguno, incluso, lleva bolsa para meter todo lo que obtiene. Xabi Alfaro es uno de ellos. Viene con su familia: su madre, Virginia Anaut, su padre, Javier Alfaro, y su primo, Imanol García y aunque con alguna ayuda, ha logrado cosechar tres sombreros, dos balones hinchables y la reina de las bolsas llena de aperitivos y gominolas. En este sentido, Virginia Anaut comenta: “Ya nos lo sabemos de otros años. Venimos preparados”.

Otros, en cambio, como José Trujillo y José Antonio González, optan por el bar para refrescarse.

- ¿Venis más al bar al hacer calor?- pregunta la periodista.

- No, no. Nosotros más al bar no podemos venir -bromean.

