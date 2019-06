Actualizada 28/06/2019 a las 12:15

El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, ha trasladado al presidente del Ejecutivo central en funciones, Pedro Sánchez, que "si cambia de estrategia y va a acuerdos entre constitucionalistas" podrá contar con el apoyo de los dos diputados de Navarra Suma en el Congreso, pero, "si se va de la mano de Otegi, que se olvide de los dos votos de Navarra Suma".

Ha afirmado el líder regionalista que "nosotros no vamos a apoyar a un presidente que es capaz de pactar con el señor Otegi, va contra nuestros principios". "No vamos a hacer presidente a alguien que pacta con Otegi y si no se produce estamos a tiempo y la mano está tendida", ha aseverado.

En una rueda de prensa, Esparza ha dicho que "nosotros tendimos la mano, como también la tendimos al PSN, porque creemos que es bueno que en Navarra y en España haya gobiernos constitucionalistas, que defiendan que Navarra siga siendo Navarra, una Comunidad foral diferenciada de Euskadi, española y europea". "No tienen que mandar los independentismos radicales", ha expuesto.

Esparza se ha referido al proceso de negociación del gobierno foral y ha señalado que "María Chivite no va a ser presidenta si no la apoya Bildu". "Chivite puede alcanzar un acuerdo con 23 parlamentarios y 23 no son 26, no tiene mayoría", ha comentado.

Ha indicado que "EH Bildu ya ha dicho que no se va a abstener gratis porque nadie se abstiene gratis", por lo que, ha continuado, "si Chivite es presidenta es porque tiene un pacto con Bildu y si no, no será presidenta de Navarra". "Estarán hablando ya, no tengo ninguna duda", ha manifestado.

