El parlamentario de EH Bildu y secretario segundo en la Mesa del Legislativo foral, Maiorga Ramírez, ha acusado en declaraciones a UPN, PP y Ciudadanos de "utilizar a Navarra como objeto político".



Tras calificar de "artificiales" muchas de las intervenciones de los líderes de estos partidos en relación con Navarra y los pactos postelectorales, Ramírez ha indicado que estas formaciones "pretenden utilizar a Navarra como objeto político en vez de entender que somos un sujeto político capaz de tomar nuestras decisiones".



Y al respecto ha sostenido que "lo lógico es la normalidad que se da en nuestra sociedad y en las calles", donde "personas de diferentes ideologías y adhesiones identitarias convivimos en perfecta armonía".



Por eso para el dirigente abertzale "se trata de trasladar esto a las instituciones" y para lograrlo el PSN tiene que "dar un paso al frente, reconocer la pluralidad y buscar acuerdos plurales en torno a una mesa".



Ramírez ha defendido además que si EH Bildu está en la Mesa del Parlamento "no es por el Partido Socialista", y ha recordado que tanto la coalición como sus socios por separado han tenido responsabilidades en ella "en los últimos 24 años", algo "natural".



Por eso ha señalado que "una de las claves" para atender el mandato de la ciudadanía navarra en las urnas es "quitarse estos lazos de caspa provenientes de Madrid y que no pretenden sino ahogar las posibilidades de cambio en Navarra".



En este sentido ha subrayado que "aritmética y políticamente hay una cuestión de perogrullo: no se puede hacer frente a la derecha sin contar con EH Bildu" y por eso ha destacado que la conformación de esa mayoría alternativa "debe partir del reconocimiento de que es imposible hacer frente a la derecha sin EH Bildu".



De lo contrario, ha aseverado, "se estará haciendo política ficción", y ha asegurado la disposición "sincera y honesta" de la coalición abertzale "para buscar soluciones para articular una mayoría estable" conforme a los resultados del 26M.

