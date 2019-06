22/06/2019 a las 06:00

El pacto in extremis de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E en la constitución del Parlamento navarro, para ampliar la Mesa que lo dirige, tal vez no se pueda llevar a cabo. El pasado miércoles, después de que el PSN diera la presidencia de la Cámara a Unai Hualde, de Geroa Bai, pese a no ver cumplida su condición de que Bildu no estuviera en la Mesa, los socialistas explicaron que habían alcanzado un acuerdo para ampliar este órgano de los 5 miembros actuales a 7, uno sería para ellos y otro,

